«Если оценивать власти в вопросе евроинтеграции по десятибалльной шкале, я бы поставил им единицу»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предлагает правительству и оппозиции выработать единую позицию по вопросу евроинтеграции и подписать единый документ, который будет подкреплять заявку на членство в ЕС. Насколько эффективно правительство в этом вопросе? «Эхо Кавказа» поинтересовалось мнением пользователей соцсетей.

– Как вы оцениваете усилия властей Грузии в вопросе евроинтеграции?

Давид: Как мне кажется, дороги президента и правительства постепенно расходятся. Госпожа Саломе все же европейка, и это ощущается, что бы кто ни говорил. Правда, я думаю, что шансов на вступление сейчас у нас очень мало. Между тем шаги правительства в этом направлении похожи на вынужденные, на попытку не потерять доверие электората. Они понимают, что никаким образом не смогут избежать ответственности в будущем, вот и подали заявку. Кроме того, они боятся потерять власть, но также все еще боятся реакции России, которая уже потерпела поражение в войне.

Мари: На позицию правительства в вопросе евроинтеграции я смотрю, как на слабую и безынициативную. На самом деле, власти делают для этого очень мало, будто бы не желают как можно быстрее вступить в ЕС. Ну а президент, как это ни странно… Саломе Зурабишвили единственный человек, который хоть как-то сохраняет лицо в этой ситуации и пытается показать Грузию с лучшей стороны. Только благодаря ей на нас меньше смотрят с укоризной и меньше говорят о том, что в правительстве сидит вассал российского правительства.

Васо: Я думаю, что они – власти – подписали заявку о вступлении в ЕС только потому, что часть народа этого требовала, но не большинство. Президент в этом отношении более активна, но я сомневаюсь, что усилиями одной Зурабишвили можно будет добиться чего-то в этом направлении. Потому я не считаю, что в ближайшем будущем нас примут в Евросоюз. Лично я больше вижу связь с Россией.

Тамар: Наши власти сейчас заняты тем, что пытаются не обидеть Путина, я вообще не вижу больше никаких усилий от них ни в каком направлении. Но о президенте этого нельзя сказать. Саломе Зурабишвили более включена в этот вопрос, явно видно, что она желает завершения этого процесса. Касательно наших шансов… я не знаю, никакой конкретной информации по этой теме нет. Все молчат, никто не делает никаких серьезных и конкретных заявлений, если и происходит что-то особое внутри правительства, мы об этом не знаем.

Михаил: Абсолютно понятно, по-моему, не только мне, но любому человеку, завтра и послезавтра Грузию в Евросоюз никто не примет, но, конечно, я положительно оцениваю стремление в этом направлении. Дело в том, что членство не подразумевает подписания соглашения только ради членства, в стране должны быть приведены в соответствие законодательство, демократические институты. Что касается усилий правительства, я думаю, дело не только в этом, но и в желании стран Евросоюза. Потому всю вину сваливать на правительство не стоит. Да, их пассивность в этом вопросе видна, но я не думаю, что это вина только правительства.

Малхаз: Если бы я оценивал усилия наших властей в вопросе евроинтеграции по десятибалльной шкале, я бы поставил им единицу или минусовую оценку, если такое возможно. Деятельность властей сейчас в основном направлена на вхождение в российскую орбиту, в этом вопросе им можно поставить 6-7 баллов. Кстати, когда я говорю о власти, я имею в виду правительство, но не президента. К президенту у меня иное отношение, видно, что она хоть что-то делает в этом направлении, ей бы я поставил пятерку.