«Люди продолжают голосовать не головой»

Как и прогнозировало недавно «Эхо Кавказа», после первого тура парламентских выборов определилась половина состава Народного Собрания (17 из 35), а не треть, как это было пять лет назад, в 2017-м. И для этого совсем не надо было быть оракулом, достаточно опираться на элементарный арифметический подсчет. В самом деле, хоть в нескольких избирательных округах снова баллотировалось слишком большое количество кандидатов (до девяти), в то же время было целых три округа с одним кандидатом, а всего в выборах участвовало 123 претендента на депутатский мандат, на 15 меньше, чем пять лет назад.

Любопытно проследить, какое отражение находила нынешняя избирательная кампания в разговорах в обществе и в соцсетях. Начало теледебатов вызвало немало иронических комментариев, некоторые зрители стали даже, как и в былые годы, записывать перлы «особо грамотных» кандидатов: «После первого дебата…»; «Никому не секрет»; «Коронавирус вредит не только здоровью, но и экономике в целом»; «Как бы это крамольно ни звучало, мы можем восстановить абхазские электросети своими силами»; «Наверное, я сейчас скажу крамолу, но, может, мы перестанем паразитировать на деньги, которые к нам приходят из России, и начнем зарабатывать их сами?»; «Демография желает быть лучше»…

Но большинство обратило внимание на то, что нынче немало кандидатов, по-видимому, трезво оценив свое владение как абхазским, так и русским языками и чтобы не становиться потом объектами насмешек, попросту не являлись на бесплатные эфиры на Абхазском телевидении. Возможно, по совету ближайшего окружения.

Вместе с тем по мере того, как дебаты на АТ и «Абаза-ТВ» набирали обороты, стало звучать все больше положительных комментариев – о том, что немало все-таки есть у нас мыслящих, перспективных молодых людей, которые вместе с рядом ветеранов абхазского парламентаризма смогли бы обеспечить качественный уровень депутатского корпуса седьмого созыва.

И вот когда поздно вечером 12 марта в абхазском сегменте соцсети «Фейсбук» появились первые неофициальные итоги голосования в первом туре, в посыпавшихся комментариях преобладали слова «разочарование» и «шокирован» (кто-то вспомнил речевку из популярной телерекламы «Шок – это по-нашему!»). И очень часто повторялась мысль, что народ наш, увы, в основном проголосовал не за продвинутых, подготовленных кандидатов, которые произвели отличное впечатление на подготовленную телеаудиторию, а за тех, кто даже, скорее всего, решил не рисковать появляться на экране, а также за «богатеньких». Вот как отозвалась, например, сухумчанка Тамара Гицба: «Я в шоке! Мой народ, кого и по каким критериям вы выбираете? Так много наипрекрасных, чудесных кандидатур, а вы кого выбрали? О чем люди думают, мне страшно! Дорогие мои друзья, спасибо вам, замечательные, за то, что вы выступили, что представили себя, вы действительно лучшие».

Но ряд наблюдателей предложил учесть при этом следующее. Во-первых, как правило, комментарии пишут оставшиеся недовольными, не только в этом случае, но и в других. А в разных округах получилось все же по-разному. А вчера, скажем, журналист Надежда Венедиктова в интервью одному из СМИ призвала к более сбалансированной оценке: «Много молодых пытались баллотироваться, не все достойные кандидаты прошли, но из тех, кто прошел, есть люди, которые, как мне кажется, будут приносить реальную пользу в парламенте. Я бы отметила среди них Инара Садзба, который заменил Саида Харазия в парламенте. Человеку около 30 лет, он очень энергичный, и он собирается лоббировать в парламенте принятие закона о введении системы электронного учета».

Во-вторых, писавшие исходили из своего мнения, сформировавшегося после телебатов, а голосовали за кандидатов избиратели в округах, основная масса которых, скорее всего, эти дебаты попросту не смотрела.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с экспертом, общественно-политическим деятелем Тенгизом Джопуа, и вот что он сказал:

«Сказать, что я очень удивлен? Конечно, нет. Обратите внимание: практически по всем округам прошли кандидаты, за которыми стояли или власть, или оппозиция. То есть один из двух политических лагерей, которые действуют в Абхазии. То, что у этих молодых кандидатов низкий уровень, тоже вполне объяснимо, потому что у обеих этих сил острый кадровый дефицит, у них не было наполнения свежими лицами, свежими людьми, потому что никто туда особо не идет. По крайней мере, из трезвомыслящей части общества. Вот то, что они имели, выставили. Но прошли эти люди, потому что у них есть такая мощная электоральная инфраструктура… Не знаю, как назвать… Мощный ресурс. Они тридцать лет занимаются выборами, знают электорат, знают проблемы практически каждого. Кого за сколько можно купить, кому что нужно. И механизм вот этой работы выборной у них очень хорошо отлажен. А независимые кандидаты, которые выдвигаются… они формируют избирательную команду, и эта команда фактически не умеет работать. Они применяют цивилизованные методы избирательной борьбы, но те не приживаются. Второй фактор заключается в том, что у общества очень низкая гражданская сознательность. Люди продолжают голосовать не головой, мягко говоря. Кто за деньги голосует – это самая такая грубая форма. Кто голосует, потому что «обещал». Кто всю жизнь поддерживал «амцахаровцев» – и он тупо будет голосовать за «Амцахара», даже если данный конкретный кандидат ему совсем не нравится. То же самое и у «хаджимбистов». Оппозиция вообще, можно уже сказать, фактически проиграла выборы. Да, у них есть там маленькие яркие победы, но насколько серьезно они будут представлены в парламенте – вопрос. Думаю, проблема в том, оппозиция не смогла подготовиться к парламентским выборам. Она пошла на выборы раздробленной массой, не было системной работы, не было единых оппозиционных кандидатов».

Из успехов политической оппозиции в обществе активно обсуждают победу уже в первом туре Кана Кварчия над Давидом Пилия и другими кандидатами. А из успехов власти – победу Резо Зантария над Гарри Кокая.

А еще после первого тура выборов в обществе стали активно обсуждать, кто может стать спикером парламента. До 12 марта многие наблюдатели прочили этот пост опытнейшему Леониду Лакербая. Но, вопреки поговорке «Снаряд дважды в одну воронку не падает», с ним произошло нечто подобное. Как и пять лет назад на парламентских выборах, его уже поздравляли с победой, но потом оказалось, что из-за большого количества испорченных бюллетеней Леониду Ивановичу для нее не хватило… одного голоса. И даже если на этот раз он победит на повторных выборах, по-видимому – в мае, спикер к тому времени будет уже избран. Тенгиз Джопуа говорит:

«Внутри у власти были разные мнения насчет кандидатуры спикера. Помимо Лакербая рассматривали еще и Лашу Ашуба.

– А не скажут ли в ответ, что он слишком молодой?

– Ну, честно говоря, для спикера парламента, конечно, он молодой. У него много хороших качеств, но слишком молод. Кто именно возглавит парламент, мне сейчас сложно сказать. Внутри власти сейчас тоже две группы. Одна группа во главе с премьер-министром правительства Анквабом хотела Леонида Лакербая. А другая группа хочет Лашу Ашуба».

В заключение Джопуа высказал мнение, что исполнительная власть:

«Не совсем правильно поступила… поступает, наполняя парламент исключительно своими сторонниками. Это нехорошо для нее же, потому что оппозиция оказывается на улице. Вполне вероятно, что те, кто не прошел в парламент, активно включатся в общественно-политическую жизнь страны. И не имея возможности высказаться в стенах парламента… Если дать возможность оппозиции высказываться в парламенте, мы хотя бы частично снимаем напряжение, давление в обществе».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия