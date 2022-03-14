Опасные предвыборные игры

Двенадцать оппозиционных депутатов, среди которых три кандидата в президенты, в минувшую пятницу обратились в Генеральную прокуратуру с требованием дать оценку действиям кандидата в президенты Анатолия Бибилова, которые они считают незаконной агитацией. Генпрокуратура медлит с ответом, зато на обвинения ответил сам Анатолий Бибилов.

По мнению двенадцати оппозиционных депутатов, кандидат в президенты Анатолий Бибилов допустил грубейшее нарушение закона о выборах президента – приступил к распространению рекламных материалов, не дожидаясь агитационного периода, который начинается с 16 марта после окончания регистрации кандидатов.

В ночь с четверга на пятницу в Цхинвале разошелся специальный выпуск агитационной газеты в пользу Анатолия Бибилова – несколько тысяч экземпляров на качественной белой бумаге с цветными фотографиями и шрифтом. Утром жители города обнаруживали экземпляры в почтовых ящиках, подсунутыми под входные двери квартир, на порогах магазинов и т.п. В газете говорится о достижениях президента республики за прошедшие пять лет.

В пятницу на заседании парламента двенадцать депутатов от оппозиции, среди которых трое баллотируются в президенты, потребовали разъяснений от коллег из фракции «Единая Осетия» о поведении кандидата от их партии Анатолия Бибилова.

Говорит депутат парламента, кандидат в президенты Давид Санакоев:

«Мы на сессии подняли вопрос, что это такое происходит. Нам ответили представители «Единой Осетии» – спикер парламента Алан Тадтаев и его первый заместитель Петр Гассиев. Они не стали отпираться, но заявили, что распространенный материал не является агитационным. На это я им зачитал определение, что по российским нормам является предвыборной агитацией. Было очевидно, что распространенная по Цхинвалу газета подпадала под определение агитационного материала на 100%. После этого мы подали в прокуратуру жалобу на нарушение избирательного законодательства. Теперь ждем ответа, хотим понять, что прокуратура по этому поводу думает».

По российским законам предвыборной агитацией является деятельность, способствующая формированию положительного отношения избирателей к кандидату и осуществляемая, в том числе, посредством изготовления и распространения печатных материалов.

Сегодня президент ответил на обвинения депутатов. Анатолий Бибилова заявил, что это был отчет перед жителями Южной Осетии о проделанной работе за пять лет президентства.

«Мой долг как президента – держать отчет перед жителями. Люди имеют право знать, а я, со своей стороны, обязан предоставить избирателям полную информацию о проделанной работе. Пусть это станет традицией для каждого государственного деятеля», – говорится в обращении Анатолия Бибилова.

И все-таки этот отчет о приделанной работе больше похож на предложение проголосовать за идеального во всех смыслах кандидата. Он не содержит неудач и описания их причин. Лишь то, что «способствует формированию положительного отношения избирателей».

При этом в так называемой газете не указаны ни адрес редакции, ни данные типографии, где она была отпечатана, ни тираж. Газету распространили бесплатно за месяц до дня голосования. Поэтому вполне закономерен вопрос: кто оплачивал ее выпуск и с какой целью?

Давид Санакоев считает заявление Бибилова отговоркой. Речь идет о запрещенной агитации, и это плохой сигнал от президента. Общество и без того в напряжении, в соцсетях регулярно публикуется информация от представителей избирательных штабов о якобы готовящихся незаконных отстранениях кандидатов от участия в избирательной кампании по примеру прошлых парламентских выборов.

На этом фоне подобные пробросы от президента выглядят как подтверждение самых худших ожиданий, говорит Давид Санакоев:

«Мы опасаемся, что президент захочет вмешаться в принятие решений Избирательной комиссии. До нас доходит тревожная информация, которую пока никто не может ни подтвердить, ни опровергнуть. И хотя Избирком заявляет, что на него никто не оказывает давления, опасения все же остаются, потому что речь идет о президенте, в руках которого сосредоточен огромный по местным меркам административный ресурс, и если он вышел за рамки закона в одном месте, то и в другом нарушит его легко».

И все-таки непонятно, ради чего было огород городить? Ведь можно распространить эту газету в любой день разрешенной агитации, то есть законно, ничего не нарушая. Тем более что у президента не так много позитивных тем, о которых он мог бы рассказать избирателям. За две недели агитации их придется повторять чуть ли не каждый день. Казалось бы, ну потерпи, не нарушай закон, не нервируй общество.

По мнению политолога Вячеслава Гобозова, сейчас не время для подобных выходок, потому что их цена может оказаться слишком высокой:

«Сейчас ситуацию может взорвать все что угодно. В Южной Осетии сейчас настолько тревожно, что любой шаг действующей власти, который будет носить дискриминационный характер, может привести к очень серьезным последствиям. Власть должна это понимать, особенно сейчас, когда все взвинчены и неизвестно, в какой момент что взорвет. Поэтому я бы на месте властей вел себя предельно осторожно.

– По степени напряжения в обществе нынешнюю ситуацию можно стравить с выборами 2011 года?

– Нынешнее отторжение власти обществом ни в какое сравнение не идет с 2011 годом. Сейчас оно намного сильнее».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия