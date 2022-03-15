В МИД Грузии заявили о нелегитимности соглашения о двойном гражданстве между Южной Осетией и РФ

В Министерстве иностранных дел Грузии прокомментировали внесение в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным законопроекта о ратификации соглашения о двойном гражданстве с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.

Как заявляют в грузинском ведомстве, с международно-правовой точки зрения любое соглашение между страной-оккупантом и созданными ею марионеточными режимами не имеет юридический силы и является недействительным.

«Российская Федерация, грубо нарушая принципы международного права, еще с начала 2000-х годов использует принудительную паспортизацию населения, проживающего в оккупированных регионах Грузии, как нелегитимный шаг против Грузии и гибридный инструмент. Международное сообщество решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и едино в осуждении незаконной паспортизации Российской Федерацией оккупированных территорий и шагов, предпринятых для аннексии в целом», – заявила пресс-секретарь МИД Грузии Мари Нарчемашвили.

Отметим, что соглашение было подписано 20 сентября 2021 года. В нем говорится, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой стороны.

РФ предоставляет югоосетинским гражданам (на момент признания республики Россией – 26 августа 2008 года), достигшим совершеннолетия, право обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Условия приема в гражданство, порядок подачи заявлений о приеме, перечень предоставляемых документов и порядок рассмотрения заявлений устанавливает президент России.