В Минсельхозе Грузии обещали помощь импортерам в поиске новых рынков

Минсельхоз Грузии помогает импортерам и дистрибьюторам пополнять продовольственные запасы в стране, пишет агентство «Новости-Грузия».

В последнее время из-за событий в Украине жители Грузии стали скупать некоторые продовольственные товары – сахар, соль, соду и подсолнечное масло. Также часто обсуждается возможный дефицит муки и повышение цен на хлеб.

В Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства состоялась очередная рабочая встреча с представителями крупных торговых сетей и компаний-импортеров продовольственных товаров. На встрече отметили, что в последние дни из-за плохой погоды – по всей Грузии идет снег - наблюдается задержка поставок продукции в торговые сети отдельных регионов, однако в ближайшие дни этот вопрос будет полностью решен.

В ближайшее время в страну прибудет очередная партия различных продуктов первой необходимости — масло, макароны, гречка, жиры и так далее.

В целях обеспечения продовольственной безопасности соответствующие службы Минсельхоза ведут постоянный контроль за беспрепятственными поставками и пополнением продовольствия по всей стране.

«В настоящее время дефицита продовольствия в Грузии нет, - заявил первый заместитель министра окружающей среды и сельского хозяйства Георгий Ханишвили. - Мы максимально координированно работаем с частным сектором - импортерами, дистрибьюторами, чтобы помочь им в поисках альтернативных рынков, беспрепятственном импорте продукции, и постоянном пополнении запасов».

Ханишвили подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию в регионе, необходимо поддерживать стабильные поставки продукции на потребительский рынок.