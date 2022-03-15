«Остановите войну… здесь вам врут…»

Прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины – главные темы сегодняшних переговоров представителей Киева и Москвы, возобновившихся после взятой в понедельник «технической паузы». Об этом сообщил один из переговорщиков, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. В то же время Москва сократила количество своих требований к Киеву. Если верить российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, теперь Москве наиболее интересен «нейтральный статус Украины».

Пока представители Киева и Москвы пытались договориться о перемирии, президент Украины вновь перешел на русский. Владимир Зеленский обратился к военнослужащим российской армии с предложением сложить оружие в обмен на «человеческое отношение»:

«Российские срочники, послушайте меня особенно внимательно. Российские офицеры, вы-то все уже поняли. У Украины вы ничего не заберете. Вы будете забирать жизни, но и вашу тоже заберут. Но ради чего вам погибать и зачем? Мы слышим в перехватах ваших разговоров, что вы на самом деле думаете об этой войне, об этом позоре и о своем государстве. Поэтому я предлагаю вам выбор: от имени украинского народа мы даем вам шанс. Шанс выжить: если сдадитесь нашим силам, мы будем обращаться с вами так, как и положено обращаться с людьми. Именно с людьми, достойно. Как с вами не обращается ваша армия. И как ваша армия не обращается с нашей. Выбирайте».

Обратился украинский президент и к Западу, попросив оружия, закрытия неба и еще более жестких санкций в отношении России. Иначе, пригрозил Зеленский, Путин «придет к вам». При этом украинский лидер дал понять, что прекрасно осознает, что Украину в НАТО не ждут, а потому его страна рассчитывает лишь на свои силы. Но просит помочь ей защитить себя и другие страны, которые она собой прикрывает:

«Российскую военную машину еще можно остановить. Еще можно остановить убийство людей. Вы видите, как мы боремся. А вместе с вами нам, конечно, будет легче. Главное, остановить уничтожение демократии. Остановить сейчас, остановить на нашей земле. Или они придут еще и к вам».

Пока Запад совещается, власти Украины мобилизуют военнообязанных, не входивших в категорию резервистов первой очереди. То есть людей с боевым опытом. Солдат срочной службы собираются привлекать к обороне от российской агрессии только в случае, если боевые действия распространятся на пока не охваченные войной территории.

Но пока Украина старается сдержать наступление российской армии под все усиливающимся обстрелом городов, то информационный фронт переместился на территорию России.

«Остановите войну… здесь вам врут…», – вечерний выпуск программы «Время» 14 марта стал самым большим скандалом в истории Первого канала российского телевидения и карьере бессменной ведущей новостей Екатерины Андреевой. Ворвавшаяся в кадр с антивоенным плакатом сотрудница ТВ Марина Овсянникова за несколько секунд обрушила то, что российская машина госпропаганды выстраивала годами.

Девушка была сразу же задержана, а ее делом, по данным местных СМИ, занялся Следственный комитет. Сегодня состоялось первое заседание суда. По новой уголовной статье, экстренно принятой после 24 февраля, когда началось российское вторжение в Украину, за «публичное распространение» информации о военных действиях «с использованием своего служебного положения» ей грозил штраф до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 10 лет. Но Останкинский районный суд назначил Марине Овсянниковой штраф в размере 30 тысяч рублей. Ее признали виновной по статье об организации несогласованной акции. Впрочем, судя по обращению, которое Овсянникова записала до своего перфоманса в студии «Первого канала», она знала, на что идет, и ни о чем не жалеет:

«То, что сейчас происходит на Украине, – это преступление. И Россия – страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. И этот человек – Владимир Путин… К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей».

Поступок журналистки оценили в Киеве. Президент Владимир Зеленский поблагодарил девушку за мужество и призвал россиян не поддаваться госпропаганде и бороться за то, чтобы Россия не превратилась в новую Северную Корею:

«Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду; тем, кто борется с дезинформацией и говорит правду, рассказывает реальные факты своим друзьям, близким, родным; и лично той молодой девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом против войны; тем, кто не боится протестовать. Пока еще ваша страна не закрылась окончательно от всего мира, превратившись в очень большую Северную Корею, вы должны бороться, вы должны не потерять и свой шанс».

А вот пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков считает, что произошедшее в прямом эфире главного канала России не стоит внимания первого лица государства:

«Что касается этой девушки, ну, это хулиганство. Канал и те, кому положено, с этим разбираются. Это не вопрос нашей повестки дня».

Впрочем, политические визави Кремля считают иначе. В ЕС дали понять: смелость тех россиян, которые не боятся выступать против вторжения в Украину, не останется незамеченной. Официальный представитель организации Петер Стано выразил восхищение поступком Марины Овсянниковой:

«Мы восхищаемся смелостью мужественных россиян, миролюбивых россиян, которые осмеливаются выражать несогласие с развязанной Путиным войной, несмотря на все запреты. Последний пример – журналистка российского телевидения Марина Овсянникова, смело выступившая против Кремля в прямом эфире гостелевидения. Госаппарат продолжает репрессии против оппозиции и миролюбивых граждан, лишает их фундаментальных прав и свобод. Мы знаем, что миллионы россиян не поддерживают войну Путина. Они не хотят, чтобы он разрушал их будущее и будущее их страны. Мы ценим и уважаем их смелость».

Тем не менее власти России и представители околовластных кругов считают, что такие россияне, особенно имеющие влияние на других граждан, отныне становятся нежелательными. Так, в России на местном уровне начались запреты на концерты и песни украинских исполнителей. Под раздачу попали и российские звезды, высказавшиеся против войны. Среди ныне опальных – украинские артисты Светлана Лобода, Вера Брежнева, Монатик, Потам и Настя, «Океан Эльзы», а также российские: Валерий Меладзе, Максим Галкин и Борис Гребенщиков.

Но подобные запреты, равно как и массовые аресты несогласных, судя по всему, напротив, лишь усиливают антивоенные выступления. В частности, петиция с требованием прекратить военное вторжение в Украину, запущенная российскими правозащитниками, уже набрала больше миллиона двухсот тысяч подписей. При этом масштаб протестов против войны достиг уровня, когда местные правоохранительные органы уже не могут обеспечить контроль над развитием процессов. По данным СМИ, для помощи полиции и Росгвардии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области привлекаются частные охранные предприятия. Согласно контрактам, копии которых просочились в прессу, ЧОПы обязуются предоставить своих сотрудников в помощь силовикам для «обеспечения правопорядка в местах проведения массовых мероприятий». Причем подписать соответствующее соглашение предлагается в добровольно-принудительном порядке. Эксперты считают, что таким образом российские правоохранительные органы готовятся к массовым протестам.

К слову, соглашения с частными охранными предприятиями не новость – контракты с Росгвардией и МВД российские ЧОПы заключали и раньше. Это не противоречит российским законам. Но есть одно «но»: в предыдущие годы охранные предприятия должны были сами подавать заявку на подобное сотрудничество и определять перечень обязанностей, которые готовы взять на себя. Теперь же ЧОПам северной столицы попросту не оставили выбора.

Этот шаг, считают наблюдатели, больше похож на вынужденную меру, так как наиболее боеспособные подразделения Росгвардии, а также СОБРа и ОМОНа, которые ранее участвовали в разгонах акций, теперь участвуют в военном вторжении в Украину. И, судя по сообщениям из различных источников, несут большие потери.