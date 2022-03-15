«Мы никогда не пойдем вперед с таким парламентом»

Весьма удручающими назвали предварительные результаты выборов в абхазский парламент большинство опрошенных «Эхом Кавказа» местных жителей.

– Как вы оцениваете предварительные результаты выборов? И вообще, каким вы видите парламент седьмого созыва?

Астанда Ардзинба: Нам нужны институты гражданского общества, которые могли бы влиять на честность проведения выборов. Сегодня у нас, к сожалению, уже практически открыто говорят, что побеждают те, кто знает технологии выборов, а не те, кто образованнее, профессиональнее или честнее. И даже ряд кандидатов не трудятся над предвыборной программой, потому что, как в кулуарах говорят, никто не читает, а потом никто не исполняет. Мне бы хотелось, чтобы, действительно, кандидаты, которые пройдут, их больше заботили, действительно, важные для страны интересы общества и народа. Не каких-то отдельных групп, не каких-то их патронов, чтобы это были депутаты не те, которые поддерживают одни власть, а другие оппозицию, а были более объективными.

Женщина: Для меня парламент седьмого созыва был бы идеальным, если бы большинство тех, кто уже не участвует в гонке, прошли бы в парламент. Я имею в виду прекрасных грамотных женщин. Я имею в виду молодых и очень зрелых мужчин. Выборы показали, что наш народ забыл, что такое принимать решения. Люди почему-то стали бояться. Это желание проголосовать за кого бы то ни было, кого мы уже знаем, кто силен, вот это сработало. Пускай это будет уроком!

Виола: Парламентские выборы, хотя предстоит еще второй тур, показали, что та система выборов, которая сейчас существует, уже устарела. Поэтому видно, что в парламент проходят люди, которые, может быть, до конца еще не понимают, что такое быть депутатом. Было бы неплохо, если бы раз в год наш депутат обращался к нам, делал отчет о своей работе, какие законопроекты он предложил. Очень жаль – второй тур на эту картину тоже не повлияет, что не прошли люди из нашей диаспоры и также не прошли из русской общины. Хотелось бы видеть и таких представителей в нашем парламенте.

Земфира Чачибая: Выборы для меня и для многих моих родных, соотечественников не состоялись, потому что не тех выбрали, которые могут вести страну вперед. Грамотные ребята и девушки не прошли эти выборы. У нас свой, брат, сват, все решают деньги, и люди продают свои голоса.

– Каким вы видите парламент седьмого созыва?

Земфира Чачибая: Они ничего не будут для страны решать, они будут решать только для себя. Мы никогда не пойдем вперед с таким парламентом.

Лиана Векуа: Ожидала других результатов. Надеюсь, что по итогам второго тура картина будет более вдохновляющая. А что касается седьмого созыва, конечно, хотелось бы там видеть профессионалов своего дела в разных областях. В первую очередь там должны быть юристы и специалисты в других областях. И хотелось бы, чтобы депутаты приносили пользу нашему государству и принимали те законопроекты, которые уже много лет лежат в парламенте. Также инициировали какие-то новые законы на пользу обществу и государству.

Светлана: Меня удручает, что я среди депутатов не увидела ни одной женщины, потому что, когда принимают такие законы, как запрет на аборты, при решении таких вопросов, мне кажется, что женский голос обязателен, потому что это касается жизни и здоровья непосредственно женщин. И странно, что их там мало. Но я надеюсь, что второй тур все-таки даст возможность пробиться кому-то из женского пола.

– Каким вы видите парламент седьмого созыва?

Светлана: Я его вижу усредненным между старым созывом и новым. Надеюсь, что этот созыв проявит себя с лучшей стороны, чем предыдущий.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия