«Грузинская мечта» ищет повод к войне. У «Нацдвижения»

Сегодня в парламент от имени «Нацдвижения» поступила законодательная инициатива, запрещающая физическим и юридическим лицам-резидентам России участвовать в государственных тендерах Грузии. В партии считают, что Грузия не обязана направлять деньги из скудного бюджета в российскую экономику. Впрочем, эти инициативы не нашли поддержки в партии власти.

По словам Левана Хабеишвили, одного из лидеров «Нацдвижения», в России зарегистрировано около 200 компаний, которые осуществляют экономическую деятельность в Грузии. По его словам, Грузия не должна пополнять экономику страны агрессора:

«Это будет тестом отношения «Грузинской мечты» к тем сотням миллионов лари, которые они до сих пор вливают в российскую экономику. Мы считаем, надо запретить компаниям, зарегистрированным в России, участвовать в тендерах в Грузии. Я подчеркиваю, что нет никаких разговоров о том, что запретить гражданам России регистрировать компанию в Грузии, а затем не участвовать в тендерах. Речь идет о компаниях-резидентах, которые ведут хозяйственную деятельность непосредственно в России. Если власти не согласятся рассмотреть нашу инициативу, это будет служить очередной иллюстрацией их намерений».

Конкретно одним из таковых для оппозиции является мэр Тбилиси Каха Каладзе. В «Нацдвижении» считают, что победитель тендера мэрии Тбилиси на поставку вагонов метро – российская компания, которая занимается производством оружия.

Этому событию мэр Каха Каладзе посвятил большую часть заседания правительства столицы. Он обвинил оппозицию в подтасовке фактов, некомпетентности и лжи, так как тендер был проведен по условиям и кредитованию ЕС, и его победитель был известен задолго до войны, в ноябре 2021 года. Согласно решению европейских партнеров, деньги победителю перечислены не были, подчеркнул Каладзе:

«Все это напрямую связано с войной и санкциями, сколько бы мы ни услышали грязных и некорректных спекуляций от этих политиков. С полной ответственностью заявляю, что компания-победитель не имеет никакого отношения к производству боевого оружия. Многие компании являются членами этого холдинга, и не только компания, выигравшая наш тендер, но ни одна из компаний, аффилированных с существующим холдингом, не имеет никакого отношения к производству оружия. Это реальность».

Впрочем, позднее в правящей партии в очередной раз дали понять, что не собираются присоединяться к западным санкциям против России. По мнению председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, «партия войны» в лице «Нацдвижения» с помощью зарубежных лоббистов продолжает активную работу в этом направлении. Их цель – втянуть Грузию в войну против России, заявил политик.

«Еще раз мы хотели бы отметить, что, вводя экономические санкции, правительство Грузии не нанесет вреда России, а сильнее всего ударит по собственной стране и населению. Поэтому мы вновь заявляем, что наша позиция относительно введения санкций остается неизменной, и никто не может изменить эту позицию с помощью провокаций или иностранных лоббистов – Грузия не присоединится к санкциям, введенным в отношении России», – сказал Кобахидзе.

Тесной связи российских гигантов с провластными структурами было посвящено не одно исследование профильных НПО. Вышедший на днях доклад НПО «Института развития свободы информации» (IDFI) под названием «Российский капитал в Грузии» внимание акцентирует на нескольких российских гигантах, работающих на рынке Грузии.

Это попавшая под санкции запада компания «Альфа групп» Михаила Фридмана, которая владеет разливом минеральной воды «Боржоми».

В сфере коммуникаций очевидно влияние Фридона Инджия, бывшего члена «Альянса патриотов», и его семьи, известного антизападными заявлениями и предложениями по сближению с Россией. Он владеет оптоволоконной телекоммуникационная сетью «Fopnet», деловым партнером последнего является российская компания «Вестелком», которая, в свою очередь, является дочерней компанией российской компании связи «Ростелеком».

Кроме того, два крупных игрока рынка нефтепродуктов российские. «Лукойл Грузия» является дочерней компанией одноименного гиганта, а компания Gulf была приобретена в 2014 году российским гигантом и государственной нефтяной компанией «Роснефть».

Список более мелких российских компаний весьма обширен. По данным НПО «Международная прозрачность Грузия», в 2011-2021 годах в государственных закупках Грузии приняли участие 410 российских компаний. Эти компании получили контракты на сумму до 590 миллионов лари.