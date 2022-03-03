«Грузинская мечта» в экспортном варианте

Поддержка «Грузинской мечтой» Украины носит двойственный характер. С одной стороны, на всех международных площадках Грузия солидаризуется с позицией Украины, с другой – разыгрывает украинскую карту во внутриполитической борьбе, дистанцируясь от Киева.

Отзыв президентом Зеленским посла в Грузии для консультаций в партии власти сочли результатом козней оппозиции. В «Грузинской мечте» не скрывают, что крайне недовольны степенью участия в украинской политике своих оппонентов из «Нацдвижения».

Об этом можно судить по заявлению председателя партии власти Ираклия Кобахидзе:

«Как мы отмечали не раз, очевидно, что налицо скоординированная попытка вовлечения Грузии в военный конфликт. Ее со стороны Грузии осуществляет «Национальное движение», у которого, как всем известно, много своих представителей в украинском правительстве, в том числе в ближайшем окружении президента. Давид Арахамия, доверенное лицо президента, как вчера отметил сам Михаил Саакашвили, является его протеже. Бывший генеральный прокурор Зураб Адеишвили и другие грузинские преступники. Сам Михаил Саакашвили по-прежнему остается формальным главой Совета реформ. В таких условиях они, естественно, могут легко оказывать влияние на решения украинских властей».

Также, по мнению Кобахидзе, отзыв посла является проявлением «двойных стандартов» в отношении Грузии, так как, если украинское правительство предприняло данный шаг из-за неприсоединения Грузии к санкциям или блокировки добровольцев, желавших отправиться в Украину, то аналогичные решения были приняты многими другими странами.

Напомним, совсем недавно премьер Гарибашвили назвал неэффективными санкции Запада против России из-за войны в Украине.

Другие представители «Мечты» решили развить тему, поднятую их лидером, впрочем, дистанцируясь от его упоминания президента Зеленского. С заявлением выступил вице-спикер парламента Гия Вольский.

«​Никто не говорил, что президент Украины имеет прямую связь с «Национальным движением». Речь идет о прямой связи между людьми, окружающими Зеленского, и политическим оплотом в Раде в виде Арахамия, занимающего ведущие позиции во всех процессах. ​Вот не понимаю, почему представители «Национального движения» находятся на совсем разных ведущих позициях», – вопрошал Вольский.

Агрессивная риторика властей вызвала недоумение исполняющего обязанности посла Украины в Грузии Андрея Касьянова. Как отметил в своем выступлении дипломат, для украинской стороны не имеет значения партийная принадлежность того или иного грузина.

«Нас удивляют комментарии отдельных политиков Грузии, которые по непонятным для нас причинам связывают внутриполитическую ситуацию с событиями на Украине. У Украины партнерские отношения с Грузией, грузинский народ – наши друзья. Сейчас в Украине все украинцы, и все они на войне. Это война за Европу, в том числе и Грузию. Не имеет значения, какой партийный билет у того или иного грузина, который готов помочь Украине всеми возможными способами», – заявил исполняющий обязанности посла.

При этом на внешнеполитических площадках, в отличие от внутриполитической, грузинское правительство полностью разделяет позицию Украины. Так произошло и при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН за немедленное прекращение российской агрессии и вывода войск и при инициировании расследования Международного уголовного суда о возможных военных преступлениях, совершенных Россией в Украине. Об этом сообщается в твите МИДа Грузии:

«Грузия вместе с 38 другими государствами обратилась в Международный уголовный суд с просьбой расследовать ситуацию в Украине и возможные военные преступления, совершенные на местах, после чего было принято решения прокурора о немедленном начале расследования. Мы за справедливость, мы за Украину».

Грузия продолжает собирать и отправлять гуманитарную помощь населению Украине. Весь день активисты организовывали пункт сбора помощи на прилегающей к парламенту территории. Добровольцы из различных вузов собрали большое количество грузов.

По всей видимости, успех общественной компании оказался заразительным для тбилисской мэрии, возглавляемой генсеком «Грузинской мечты» Кахой Каладзе. Градоначальник сегодня провел брифинг, на котором поручил своим замам организовать сбор помощи. Там же Каладзе огласил номера счетов для сбора средств. Кроме того, он выразил готовность принять беженцев из Украины.