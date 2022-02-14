Гиви Кварчия: «Мы идем широкими шагами к точке невозврата»

Четверо депутатов парламента решили воочию увидеть ИнгурГЭС и оценить уровень воды в Джварском водохранилище. Они встречались с руководством станции и говорили о сложившейся ситуации. Об этом визите и путях выхода из энергетического кризиса рассказал в интервью «Эху Кавказа» депутат Гиви Кварчия.

– Гиви, на прошлой неделе депутаты ездили на ИнгурГЭС. Расскажите, пожалуйста, какой была цель этой поездки, почему вы решили туда съездить?

Мы хотели воочию увидеть и услышать, что происходит на станции, что думает техническое руководство станции о перспективах ситуации

– Действительно, на прошлой неделе с группой депутатов мы были на станции ИнгурГЭС, в машинной ее части, встречались с директором станции Леваном Мебония. Цель поездки была обусловлена ситуацией в нашей электроэнергетике, особенно в последние месяцы, и постоянными сообщениями о снижении уровня воды в Джварском водохранилище. Мы хотели воочию увидеть и услышать, что происходит на станции, что думает техническое руководство станции о перспективах ситуации.

– Каковы результаты вашей поездки, какую информацию вы получили?

– Из-за снижения уровня воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС питает только восточную часть Абхазии и то не на полную мощность. А остальную часть Абхазии – западную и центральную – запитывает переток, получаемый нами из Российской Федерации. По нормативам станции критический уровень воды в Джварском водохранилище – это 440 метров, но при экстренных ситуациях данный норматив может быть снижен до 420 метров. Норматив в нижней точке руководством станции был опущен до 415 метров, руководство решило в связи с такой кризисной ситуацией в нашем энергохозяйстве и в целом в электроэнергетике не отключать генерацию. В один из дней уровень воды опустился до 414 метров, это было всего один день, и руководство станции на свой страх и риск не отключило даже ту одну турбину, которая на данный момент работает и питает восточную часть Абхазии. Они решили делать веерные отключения потребителей в восточной части Абхазии на пять часов в сутки, чтобы не останавливать работу станции.

– Что говорит руководство ИнгурГЭС о перспективах выработки электроэнергии для Абхазии?

– Мнение руководства станции и озвучиваемые нами в парламенте в последние полтора-два года мнения в сфере энергетики в целом совпадают. Катастрофический рост потребления начался в 2020 году. Если до 2019 года включительно Абхазия потребляла до 2 миллиардов киловатт-часов в год, то уже в 2020 году Абхазия потребила 2 млрд 520 млн киловатт-часов, и это рост уже не 5-7% ежегодно, как было ранее. А в 2021 году Абхазия потребила уже около 3 миллиардов киловатт-часов. Такую динамику я могу назвать устрашающей для нашей электроэнергетики. И такой рост потребления обусловлен добычей криптовалют.

Если бы мы начали осуществлять наши предложения с прошлого года и продолжали в этом году, то уже бы началось снижение потребления электроэнергии

В принципе то, что говорит Мебония, и то, что мы предлагали в качестве первоочередных мер для выхода из кризиса, – это установка автоматической системы учета электроэнергии (АСУЭ). В нашем случае нужно еще и тарифы поднимать хотя бы до уровня себестоимости генерации. И только таким путем мы сможем сами содержать свое энергохозяйство. Как вы помните, мы в прошлом году закладывали в бюджет в виде поправки сто миллионов рублей на приборы учета, но они были потрачены на другие цели. Если бы мы начали осуществлять наши предложения с прошлого года и продолжали в этом году, то уже бы началось снижение потребления электроэнергии. В тех районах, где, как мы знаем из практики, уже стоят автоматические приборы учета, потребление снижается примерно на 30%, а собираемость платежей повышается с существующих 30% до 95%.

– На что потратило правительство те сто миллионов рублей, которые депутаты заложили на приборы учета?

– На данный момент отчета по бюджету не было, но мы знаем, что часть этих денег пошла на горящие вопросы, где-то были аварии, где-то нужно было столбы восстановить, на линии Салхино, если вы помните, там были аварии в прошлом году, в общем, на текущие расходы в электроэнергетике.

– Что дала депутатам эта поездка на ИнгурГЭС? К каким выводам вы пришли?

Мы идем широкими шагами к точке невозврата. У нас очень нерадужные перспективы с таким ростом потребления

– Мы лишний раз убедились, общаясь со специалистами, работающими на станции, что мы идем широкими шагами к точке невозврата. У нас очень нерадужные перспективы с таким ростом потребления. Мы убедились, что нужно как можно быстрее имплементировать автоматическую систему учета электроэнергии.

– Какое-то время назад группа депутатов направила в Министерство экономики запрос с просьбой дать разъяснения по перетоку электроэнергии из Российской Федерации и по той сумме, которую Абхазия должна за этот переток. Поступил ли ответ и что вы можете сказать в связи с этим депутатским запросом?

– Только сегодня депутаты, которые подписали данный запрос, получили ответ. В ответе есть таблица перетока по годам с 2016 года по 2021 год и информация о тех суммах, которые были уплачены за данный переток. Но для меня остаются вопросы по задолженности: есть она у нас или нет.

– В этой таблице ответа на вопрос о сумме задолженности нет, если я вас правильно поняла?

– Например, в таблице за 2021 год указан объем потребления электроэнергии 1 млрд 026 млн киловатт-часов, а сумма в графе стоит – 162 млн рублей. Это сумма за часть перетока или за весь переток? Непонятно. Если считать, что это оплата за весь объем перетока этого года, то цена за один киловатт-час выходит не реальная – 15-16 копеек. А в предыдущие годы в среднем цена за переток, насколько мне известно, составляла примерно 2 рубля 80 копеек.

– За предыдущие годы какой-то долг по энергетике есть? Например, за 2020 год, за 2019 и так далее?

– За предыдущие годы задолженности нет, все уплачено в основном из средств Инвестпрограммы.

– В своем запросе депутаты запрашивали информацию об источниках оплаты этой задолженности, им что-нибудь ответили на этот вопрос?

– В той же таблице указаны и источники финансирования задолженностей по каждому году, и это – Инвестпрограмма. Вообще, как формировался переток в миллиард киловатт-часов? На период остановки станции ИнгурГЭС абхазской стороной запрашивалось 800 млн киловатт-часов, исходя из среднегодового потребления в те месяцы, когда станция была остановлена. Однако переток у нас начался за сорок дней до запрашиваемой даты, он превысил запрашиваемое количество на 226 млн киловатт-часов.

– Дайте, пожалуйста, оценку ситуации на февраль 2022 года, что происходит сейчас?

По оценкам технических специалистов, уровень воды начнет повышаться в первой декаде марта. Дальше ожидаются таяние воды и паводки, и с уровнем воды у нас к началу апреля проблем не должно быть

– На данный момент мы получаем переток из Российской Федерации, западная и центральная части питаются от российского перетока, восточная часть питается от генерации, вырабатываемой на ИнгурГЭС. Перспективы на февраль нерадужные. По оценкам технических специалистов, уровень воды начнет повышаться в первой декаде марта. Дальше ожидаются таяние воды и паводки, и с уровнем воды у нас к началу апреля проблем не должно быть.

Хочу отметить, что на станции есть ряд текущих проблем – это заиливание Джварского водохранилища. За сорок лет работы на его дне оседал ил, динамика роста этих отложений говорит о том, что лет через десять они могут дойти до отверстия деривационного тоннеля, что приведет к остановке станции. Станция уже пробовала извлекать этот ил, это очень дорогостоящая процедура, но без нее не обойтись. Станция предполагает начать мониторинг самой плотины, уже заключен договор с одной из мониторинговых компаний. После заключения этой компании крайняя точка нижнего уровня воды может повыситься, более точный результат будет ясен после мониторинга.

– Потребление электроэнергии за 2020 и 2021 год возросло почти на миллиард киловатт-часов по отношению к тому, которое было в 2019 году. Сможет ли ИнгурГЭС после наполнения водохранилища удовлетворять потребности Абхазии в электроэнергии или все равно останется дефицит? Нужен ли будет переток после того, как уровень воды в водохранилище достигнет оптимального уровня?

Три миллиарда станция обеспечить может, но как это будет делиться, как это будет работать? Будет ли в этом целесообразность – это большой вопрос…

– При полной отдаче станции ИнгурГЭС выработка составляет примерно 4 млрд 300 киловатт-часов. На конец прошлого года Абхазия потребила 3 миллиарда киловатт-часов, а первый месяц и первая часть февраля говорят нам об увеличении потребления еще на 12% по отношению к прошлому году. То есть у нас динамика роста не останавливается. Три миллиарда киловатт-часов от общей выработки станции 4 млрд 300 млн киловатт-часов составляет более 60%. Как мы знаем, у нас есть договоренность по потреблению: 40% от выработки станции забирает Абхазия, 40% забирает Грузия и 20% уходит на обслуживание самой станции. Если моделировать ситуацию с учетом нашего роста потребления, если он будет увеличиваться, то целесообразность работы станции на обе стороны снижается, грузинская сторона также хочет получать свою долю от генерации. Три миллиарда станция обеспечить может, но как это будет делиться, как это будет работать? Будет ли в этом целесообразность – это большой вопрос…

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия