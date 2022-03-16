Не каждый президент долетит до Крещатика

Отношение грузинской власти к войне в Украине продолжает оставаться в центре политического внимания в Грузии. Очередная волна критики хлынула на премьер-министра и президента после их отказа от приглашения украинского президента Владимира Зеленского «ко всем друзьям посетить Киев». Представители «Грузинской мечты» заявили, что это небезопасно, а президент Зурабишвили назвала фейком информацию о том, что теперь грузинские власти заблокировали и ее визит в Киев.

Почему премьер-министры Чехии, Польши и Словении могут рискнуть и приехать в Киев, а их грузинский коллега считает это небезопасным? За премьер-министра Ираклия Гарибашвили обидно стало многим в Грузии. Очередной тест на дружбу с Украиной он, по их мнению, опять провалил, ответив отказом на приглашение украинского президента Владимира Зеленского посетить Киев. Всем, кого он назвал «друзьями», включая Грузию, он отослал эти приглашения после встречи с главами правительств Чехии, Польши и Словении.

Тем более, возмущались сторонники визита премьер-министра Гарибашвили или президента Саломе Зурабишвили в Киев, что в дни августовской войны в 2008-м украинский президент Виктор Ющенко стоял на проспекте Руставели в Тбилиси вместе с лидерами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. И тогда им тоже никто не давал гарантии безопасности.

«В 2008-м, когда президенты приехали, огонь был прекращен», – объясняет глава парламентского комитета по процедурным правилам и регламенту Ираклий Кадагишвили отказ грузинских лидеров посетить в знак солидарности Киев. Хотя многие помнят, что в тот день, несмотря на договор о прекращении огня, российские снаряды падали совсем недалеко от Тбилиси на грузинские города Хашури, Сурами и Гори.

В вопросе посещения Украины президент Саломе Зурабишвили еще накануне дала понять, что на нее не стоит рассчитывать. На своей странице Facebook она с надписью «фейк» опровергла информацию о том, что якобы вместе с другими визитами в европейские столицы правительство Грузии отказало ей и в посещении Киева.

Об ограничении ее визитов в знак солидарности с Украиной Саломе Зурабишвили заявила во время ежегодного доклада в парламенте 14 марта. На следующий день правящая партия обвинила ее в нарушении Конституции и пригрозила подать иск в Конституционный суд.

По этому поводу уже второй день президент Зурабишвили молчит, хотя на ее странице в Facebook интенсивно выкладываются интервью международным СМИ, в которых многие грузинские наблюдатели заметили смену риторики. Если в начале марта, посещая Париж и Брюссель, Саломе Зурабишвили в интервью CNN недоумевала, почему премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил о неприсоединении к антироссийским санкциям, уже вчера корреспонденту CNN, а потом Euronews она заявила, что грузинский народ вовсе не разочарован позицией правительства и что власть стоит там, где должна стоять:

«Это не совсем правда, что мы не присоединились к санкциям. Потому что на самом деле мы являемся частью этих санкций, у Грузии свои санкции – у нас нет дипломатических отношений с Россией, нет авиасообщения и есть две оккупированных территории. 20% наших территорий оккупированы Россией. Это наши собственные санкции», – заявила президент Зурабишвили в эфире CNN, посетовав и о том, что у Грузии нет такой безопасности, как у стран НАТО, потому ее ситуацию и позицию следует рассматривать в ином ключе.

Вслед за другими оппозиционерами сегодня президента призвал посетить Киев и находящийся в заключении третий президент Михаил Саакашвили. Он даже составил ей маршрут в ответ на отговорки власти, что прямых авиасообщений нет с Украиной – полететь в Польшу и оттуда направиться в столицу Украины.

Но таких поступков от президента, и тем более от премьер-министра в оппозиции больше не ждут. За главой правительства такой смелости не признает депутат из «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе. Напомнил он и о нелегком положении президента:

«Есть такая теория, что те люди, которые говорят, что главное мир и что борьба не имеет смысла, измену оправдывают именем мира. Очень не хочу, чтобы по отношению к Гарибашвили такие подозрения оправдались. Власти запретили визит в Европу президенту из-за войны, практически она у них под домашним арестом. Потому не думаю, что сам Гарибашвили куда-нибудь поедет».

Даже телефонного звонка не было с его стороны к президенту Зеленскому, отмечают оппоненты власти. В «Грузинской мечте» настаивают на своем – они помогают Украине как могут и рассчитывают, что Зеленский осознает, что погорячился по поводу отзыва посла Украины из Грузии, говорит один из лидеров «Грузинской мечты» Нино Цилосани:

«Думаю, когда закончится эта война и Украина выйдет из тяжелого положения, – надеюсь, что произойдет это скоро, – господин президент Зеленский обязательно правильно проанализирует все те шаги, которые Грузия предприняла для поддержки Украины, ту данность, в которой находится Грузия, – подразумеваю нашу оккупацию и большие государственные риски. И, проанализировав все это, он еще раз убедится, что Грузия настоящий друг Украины».

В этом, впрочем, сомневается политолог, директор Института грузинской политики Корнели Какачия:

«Можно понять позицию по поводу неприсоединения к санкциям, но непонятны эти необдуманные заявления со стороны власти, абсолютно несозвучные, в том числе, и с нашей Конституцией в вопросе стремления и обязательств на пути евроинтеграции. Вот взять пример Молдовы: почему Кишинев никто не критикует? Он тоже не присоединился к антироссийским санкциям. Но она делает четкие и ясные послания, она заявила, сколько беженцев из Украины может принять и приняла, такого со стороны грузинских властей не было. Мы видим, что такая позиция Тбилиси уже вызывает охлаждение отношений с нашими партнерами, и это чревато последствиями».

От представителей грузинских властей часто можно услышать, что они постоянно молятся за мир в Украине. По всей вероятности, они присоединятся и к завтрашней всеобщей молитве. Патриарх Грузии Илия Второй призвал всех грузин, где бы они ни находились ровно в полдень помолиться за мир в Украине, где, к сожалению, «ведущиеся Россией боевые действия продолжаются, приводя к тысячам жертв», говорится в обращении Илии Второго.