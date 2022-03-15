«Грузинская мечта» будет держать в рамках. Конституционных

Правительство Грузии против президента. «Грузинская мечта» обвиняет Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции и обращается в Конституционный суд. Напомним, вчера, выступая в парламенте, Саломе Зурабишвили обвинила власть в монопольном правлении и попытке ограничить ее зарубежные визиты.

«Грузинская мечта» не намерена терпеть критику со стороны президента Саломе Зурабишвили и, чтобы указать ей на ее место, готова бороться даже в Конституционном суде. Это стало понятно из пространного заявления по итогам сегодняшнего заседания политсовета правящей партии.

В нем жестким тоном перечислены все обиды на президента, которого правящая партия обвиняет в грубом нарушении регламента, а главное - Конституции. Большинство претензий увязаны с острыми и критичными заявлениями президента в адрес «Грузинской мечты» с парламентской трибуны во время ее ежегодного доклада 14 марта.

«Грузия – парламентское государство, все решения принимает правительство, а президент, в том числе как главнокомандующий, – чисто церемониальное лицо», – напоминают в «Грузинской мечте» и советуют президенту внимательно прочесть Конституцию. Но власть намерена идти в своем споре с президентом дальше. Говорит исполнительный секретарь «Грузинской мечты», вице-спикер парламента Мамука Мдинарадзе:

«К сожалению, появилась необходимость в том, чтобы определенные Конституцией полномочия, разграничения и компетенции были подтверждены Конституционным судом, поскольку со стороны президента, как она сама сказала, своим же признанием, грубо была нарушена Конституция Грузии. Естественно, появляется легитимное подозрение – не были ли эти шаги популистскими, поскольку они, политики, которые делают такие шаги, будь это даже президент, считают, что тема Украины – выгодная. Вот она поехала (в Европу), а что она оттуда привезла, каким был результат?»

Признательным показанием о нарушении Конституции президентом в правящей партии считают ее вчерашнее заявление о том, что после отказа правительства в запланированных официальных визитах в европейские столицы в связи с войной в Украине она сочла нужным задействовать свои личные контакты и таким образом заменить формат официальных визитов личными встречами с европейскими лидерами.

«Видимо, президента ввели в заблуждение», – предположил премьер-министр Ираклий Гарибашвили и выразил надежду, что скоро все прояснится и все вопросы будут сняты. И, ссылаясь на Конституцию, пояснил:

«Внешнюю политику определяет парламент Грузии и осуществляет правительство. Любая встреча, визит президента должны быть согласованы по Конституции с правительством Грузии. Думаю, здесь все ясно».

На вопрос о причинах отказа правительства президенту в визитах в Европу, премьер-министр ответил, оговорившись, что руководствовался он не Конституцией, а личным мнением:

«Когда в Украине идет полномасштабная война, президент Грузии, главнокомандующий должен быть в стране. Это моя личная позиция и позиция всех членов правительства».

В таких объяснениях наблюдатели пытались проследить логику: если президента считают церемониальным лицом и не считают необходимым держать ее в курсе событий как главнокомандующего, то зачем она должна была оставаться в стране как главнокомандующий, тем более в те дни премьер-министр Гарибашвили успокаивал общество, что, несмотря на войну в Украине, Грузия в безопасности и ей ничто не угрожает.

В оппозиции реакцию власти сочли политической местью за то, что Саломе Зурабишвили не разделила позицию «Грузинской мечты» в вопросе Украины, говорит депутат Саломе Самадашвили:

«Вы начинаете конституционное ограничение и преследование президента Грузии, потому что она вместе с грузинским народом выразила поддержку президенту Зеленскому. Она заняла ту позицию в вопросе Украины, которая не совпадает с позицией «Грузинской мечты», но полностью синхронизирована с позициями цивилизованного мира и Запада».

Другие оппозиционные депутаты предупредили власть, что таким образом она посылает очередной тревожный сигнал в Европу – ведь президент там встречалась президентом Франции, руководителями ЕС.

Оппозиция считает недопустимыми и другие позиции власти. В своем заявлении «Грузинская мечта» называет грубой ошибкой то, что президент в зал заседания парламента в знак солидарности с Украиной вошла вместе с временным поверенным послом Украины в Грузии Андреем Касьяновым. К грубым ошибкам президента в партии власти относят и то, что Саломе Зурабишвили несколько раз отказала правительству в назначении некоторых послов.

На все это президент имеет право, заявляет четвертый президент Георгий Маргвелашвили. На себе испытавший давление «Грузинской мечты», он не скрывал своего возмущения в интервью ТВ «Мтавари»:

«Мы видим попытку капитулянтского правительства остановить всех, заставить замолчать каждого и подготовиться к тому, чтобы передать, переоформить Грузию России. И в этом нотариальном акте все должны молчать. По-другому политически это ничего другого не может означать. Я воспользуюсь институтом «друга суда» (amicus curiae, позволяющий независимым экспертам направлять суду свое мнение по общественно важным делам), чтобы обосновать свою позицию в защите Конституции».

Защищать Конституцию и президента собираются и профильные НПО. Многие конституционалисты уже высказали свое мнение по этому поводу – по их оценкам президент своими действиями не выходила за рамки своих конституционных полномочий. Конституционалист, ассоциированный профессор университета Ильи Коте Чокорая считает, что от Конституции больше отклоняется власть:

«На самом деле, исходя из определения в нашей Конституции, нарушением может быть расценено любое препятствие в процессе европейской интеграции нашей страны. В Конституции прямо сказано, что каждый государственный орган должен способствовать этому, а встречи президента с европейскими лидерами так и можно расценить. Заявление власти – политический ответ на критику президента. Возможно, в условиях нынешнего Конституционного суда власть пытается определить формальные рамки для президента и, возможно, следующих президентов».

Коте Чокорая затрудняется предположить, на основе какого нормативного акта правительство намерено обратиться в Конституционный суд. Сегодня многие правозащитники напоминали, что высшая судебная инстанция сформирована лояльными к «Грузинской мечте» кадрами, и принятие иска к рассмотрению или его удовлетворение уже называют политическим решением.

Но процесс импичмента «Грузинской мечте» в парламенте запустить не удастся. Для этого необходимо 100 депутатских голосов, которых у «Мечты» нет. Многие сегодня называли иронией судьбы, что Саломе Зурабишвили, в свое время поддержанную «Грузинской мечтой», сейчас вынуждены защищать оппозиционеры.

Зурабишвили была избрана президентом в 2018 году сроком на шесть лет. Она вошла в историю современной Грузии как первая женщина-президент и как последний, которого избрали путем прямого голосования. Следующих президентов будет выбирать партия, набравшая большинство голосов в парламенте и пришедшая к власти. На угрозу обращения «Грузинской мечты» в Конституционный суд президент Саломе Зурабишвили пока никак не отреагировала.