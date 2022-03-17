В Грузии опровергли сообщения о запрете транзакций из Европы

Национальный банк Грузии заявляет, что распространяемая в последние дни информация о запрете транзакций из европейских стран в Грузию является дезинформацией. По заявлению Нацбанка Грузии, «это ложь и попытка ввести граждан в заблуждение».

«Учитывая повышенные риски в регионе, как иностранные, так и грузинские банки анализируют, насколько приемлемы для них затрачиваемые ресурсы, которые требуются для определения соответствия санкциям конкретных транзакций.

На основе этой оценки и внутренней политики и процедур, коммерческие банки принимают решения о конкретной транзакции. Примером тому является распространенная в интернете информация о прекращении одним из шведских коммерческих банков операций для физических лиц в направлении Грузии.

Отметим, что целый ряд других банков Швеции, а также финансовые учреждения Европы и США продолжают осуществлять переводы в Грузию в стандартном режиме.

Национальный банк, как регулятор финансового сектора, придерживается всех стандартов и международных резолюций, что исключает осуществление любого рода подпадающих под санкции операций в банковском секторе Грузии», — сказано в заявлении регулятора.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», ранее грузинские СМИ сообщили, что один из крупнейших банков Швеции – Handelsbanken, решил ограничить финансовые операции в Грузии и Армении, объяснив это возможностью переадресации переводов в Россию.

В шведском банке сочли, что осуществлять строгий контроль за банковскими операциями между странами довольно сложно, поэтому предпочли отключить Грузию, Армению и ряд других стран от системы.

В письме, разосланном клиентам, Handelsbanken уведомляет, что с 21 марта прекратит финансовые транзакции с Грузией и Арменией.

«Подтверждаем, что мы ограничиваем возможность платежей с Грузией и Арменией. Видя повышенный риск транзитных переводов в страны, находящиеся под санкциями, мы приняли это решение, чтобы полностью соблюдать введенные санкции», – заявил заместитель начальника отдела платежей Handelsbanken Бени Йохансон.

При этом он отметил, что запрет коснется лишь небольшого числа потребителей, большинство из которых являются корпоративными клиентами. Тем не менее, в банке отмечают, что пройдя определенную процедуру идентификации-проверки, он сможет сделать исключение для части клиентов, находящихся в зоне ограниченного доступа.