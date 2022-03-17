Югоосетинский КГБ о ситуации в ЦИКе: идёт доследственная проверка

В Комитете государственной безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что организовали доследственную проверку после заявления члена Центризбиркома о пропаже нескольких подписных листов в поддержку одного из кандидатов в президенты. Об этом говорится в сообщении югоосетинского ведомства.

«16 марта в комитет обратился член Центральной избирательной комиссии, сообщивший о пропаже нескольких подписных листов в поддержку одного из кандидатов в президенты. В рамках указанного заявления КГБ РЮО инициирована доследственная проверка, в ходе которой проведены первичные мероприятия, в т. ч. выемка части служебной документации ЦИК, осуществленная в строгом соответствии с процессуальными требованиями. В настоящее время продолжаются мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее решение», – сказано в сообщении.

Там отметили, что комитет реализует свою деятельность в строгом соответствии с действующими законами.

«В рамках своей работы органами КГБ объективно исследуются все обстоятельства поступающих материалов в контексте обеспечения государственной безопасности. При этом любые нарушения конституционных прав и свобод жителей Республики полагаем неприемлемыми. С учетом сложной геополитической ситуации, считаем непозволительным любые действия, способствующие обострению общественно-политической ситуации в Республике в период проходящих выборов президента. В связи с этим в интересах стабильности настоятельно призываем воздержаться от излишней политизации деятельности госорганов по обеспечению безопасности и законности избирательного процесса», – подчеркнули в ведомстве.

По информации югоосетинских Telegram-каналов, в КГБ обратился член ЦИК Игорь Чочиев – представитель югоосетинского лидера Анатолия Бибилова, который баллотируется на второй президентский срок.

Как сообщалось ранее, югоосетинский ЦИК допустил до президентских выборов лишь 5 из 17 кандидатов. Среди кандидатов, не прошедших регистрацию – экс-министр обороны Ибрагим Гассеев; депутат Давид Санакоев и вице-спикер парламента Владимир Келехсаев.

Накануне ночью к зданию ЦИК прибыли оппозиционеры, в том числе экс-президент Эдуард Кокойты.

«То, что сейчас там происходит, не иначе как правовым беспределом назвать нельзя! О каких легитимных выборах после этого может идти речь? Призываю всех сохранять спокойствие, а действующему президенту советую не испытывать терпение народа! Мы никому не дадим возможность нарушать конституционное право народа!» – написал Кокойты в Telegram-канале.

Президентские выборы должны пройти в Южной Осетии 10 апреля.