Месть Санакоеву, ревность к Гассееву. Кого и за что отстранили от выборов?

Из 17 кандидатов к выборам президента Южной Осетии допущены лишь пятеро, то есть менее трети. Аналитики называют это абсолютным антирекордом и не сомневаются в причинах – политическом решении руководства республики.

Сегодня Центризбирком Южной Осетии огласил список кандидатов в президенты, которые прошли регистрацию. Это лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, лидер парламентской фракции «За справедливость» Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев. То есть из семнадцати кандидатов к выборам допущены лишь пятеро. Это абсолютный антирекорд, считает политолог Вячеслав Гобозов:

«Это ненормально, когда двенадцать из семнадцати кандидатов снимаются под теми или иными предлогами с выборов. Это ненормально! Это значит, что-то не то с нашей политической системой. В нормальной ситуации не может столько людей хотеть стать президентами, все-таки слишком серьезная должность. И с избирательными процессами у нас непорядок – не может быть такого, чтобы из семнадцати выдвинувшихся кандидатов двенадцать снимались с выборов. Пока никто не дает информацию, но мне очень интересно, по каким мотивам не пропустили остальных двенадцать - в первую очередь Давида Санакоева и Ибрагима Гассеева. Мне трудно представить, что они не смогли собрать 3500 подписей избирателей. Это нонсенс. Интересно, почему не пропустили кандидата от Компартии Таймураза Тадтаева?»

Попробуем ответить на вопросы, поставленные Вячеславом Гобозовым, опираясь на версии наблюдателей. По их мнению, Ибрагима Гассеева сняли по двум причинам. Во-первых, он претендует на тот же электорат, что и сам Анатолий Бибилов, и его, судя по всему, поддерживает та же кремлевская башня. Во-вторых, действующий президент мог увидеть в Гассееве свое зеркальное отражение, что не могло не внушить ему чувство опасности.

Бибилов стал демонстрировать политические амбиции почти сразу после назначения главой МЧС Эдуардом Кокойты. Он зачастил в Москву в поисках покровителей задолго до выборов 2011 года. Примерно по тому же пути пошел и Ибрагим Гассеев. Сначала сложное назначение министром обороны. Было очевидным, что Бибилов его поначалу не хотел, что-то Анатолия Ильича в нем настораживало. Но Ибрагим Гассеев все же подобрал ключ к президенту, говорят, ему удалось убедить его в своей лояльности. Но после назначения по примеру Анатолия Ильича Гассеев обзавелся покровителями в Москве, а также политическими амбициями.

По мнению югоосетинских наблюдателей, есть в отстранении Гассеева и положительная сторона: она реабилитирует его в глазах тех, кто был уверен, что он договорняк с Бибиловым.

Кандидат от Компартии Таймураз Тадтаев. Есть версия, будто лидер республиканских коммунистов Станислав Кочиев преследовал сразу несколько целей. Во-первых, выдвижение кандидата от партии освобождало его от поддержки Бибилова или кого-то еще, но в первую очередь Анатолия Ильича. Это был изящный способ не дать себя втянуть в предвыборную свару и при этом оставаться в политике самостоятельным игроком. А еще это возможность поторговаться с кандидатами после первого тура.

Кроме того, это способ сохранить партию как политический организм, который конкурирует за власть. В противном случае коммунисты разбрелись бы в поисках своих предпочтений, а партия превратилась в формальность. И, наконец, такая причина: а чем черт не шутит? Например, если бы президент Бибилов, как многие ожидали, убрал бы с дистанции всех лидеров оппозиции.

Давид Санакоев – это личное. Трудно представить, что точный до мелочей многоопытный политик, у которого за плечами три избирательные кампании, допустил ошибки новичка. У отстранения Санакоева от выборов нет рационального объяснения. В самом деле, какой смысл сокращать количество оппозиционных кандидатов? Чем их больше, тем больше распыляются голоса протестного электората. Все указывает на то, что это личная история для президента, его месть за публичную компрометацию, за причиненный Давидом Санакоевым политический и репутационный ущерб.

И все-таки, считает Вячеслав Гобозов, худшие опасения не оправдались. Из пяти кандидатов четверо оппозиционеры. Причем трое из них – это парламентская оппозиция. Говорит Вячеслав Гобозов:

«У меня складывается ощущение, что, может, под внешним влиянием, по каким-то иным причинам к выборам допустили представителей парламентских партий. Это российская традиция, когда в выборах президента участвуют лидеры парламентских фракций.

– Вы полагаете, из Москвы надавили или порекомендовали?

– Вполне допускаю, потому что эта тенденция проявилась впервые. Поэтому вполне оправдано предположить, что тут не обошлось без подсказки. Но это все из области предположений, поэтому будем считать, что наша власть созрела настолько, что решила: «Ну хотя бы здесь давайте играть по правилам». Как бы там ни было, один важный положительный момент в этой ситуации есть: в них будут принимать участие оппозиционные силы. Это обстоятельство делает выборы достаточно полноценными.

– Кого-то из этой оппозиционной четверки вы считаете фаворитом – альтернативным кандидатом номер один?

– Применительно к Южной Осетии я считаю совершенно умозрительными попытки оценивать шансы кандидатов на победу. У нас фавориты почти никогда не выигрывают. У нас за предвыборный месяц может так измениться ситуация, что вчерашний фаворит станет аутсайдером, а аутсайдер – фаворитом. Когда только начиналась предвыборная кампания 2011 года, никто не мог предположить, что выиграет Алла Алексеевна Джиоева. Поэтому предполагать – занятие неблагодарное. Главное, повторюсь, что пропустили конкретных представителей оппозиционных сил, то есть это будут настоящие выборы. И здесь в плане сарказма замечу одно: в этой истории ЦИК выступил своеобразным агрегатором, дисциплинирующим оппозицию. Кандидатов от оппозиционных сил было бы меньше, если бы они умела договариваться друг с другом. В данной ситуации ЦИК их подталкивает к тому, чтобы они начали договариваться.

– Двенадцать отстраненных кандидатов не станут опротестовать решения ЦИК на площади?

– Не думаю, что они станут это делать. Все понимают, сейчас речь не о личных амбициях – ситуацию в республике надо серьезно менять».

Политический редактор «Основы» Руслан Тотров обратил внимание на предвыборное преображение президента Бибилова. У него новое амплуа. Он предстает перед избирателем эдаким югоосетинским Де Голлем, военным и политическим лидером. В его предвыборной риторике много Донбасса, много подготовки к отражению грузинской агрессии, рассуждений стратега. Наверное, местные жители простили бы ему эту причуду, если бы минувшей ночью в Украину не отправился батальон с югоосетинскими контрактниками, говорит Руслан Тотров:

«Когда ликвидировали югоосетинскую армию, а военнослужащих переводили по контракту на российскую военную базу, Анатолий Бибилов громогласно заявлял, что югоосетинских солдат никогда никуда с этой базы на переведут, они всегда будут дислоцироваться в Цхинвале. Естественно, этого не произошло. Господин Бибилов никак не препятствует массовой отправке осетинских солдат из Цхинвала именно по этой причине: он считает, что в этом и заложена его высшая миссия спасения русского мира. При этом президент Южной Осетии совершенно не хочет, а я думаю, даже и не может мыслить национальными и государственными категориями. Что вы хотите от первого лица государства, который громогласно заявляет, что эту самую государственность надо схлопнуть и присоединиться к другой стране? Ну чего вы еще хотите? Отправка солдат, вернее, непрепятствование оправке идеально ложится в общую канву повествования и очередным ярким штрихом дополняет абсолютную, подчеркну, неспособность Анатолия Бибилова управлять несчастным государством Алания».

Конечно, юридически Анатолий Бибилов не может влиять на решения российских командиров, но политическая и моральная ответственность ложится на него полностью. Сегодня утром родители военнослужащих пришли к проходной военной базы требовать от командования объяснений. Люди нервничали, возмущались. И, конечно, эта история повлияет на ход избирательной кампании.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия