«Это хорошо продуманная провокация со стороны действующего президента»

Сотрудники КГБ Южной Осетии накануне поздно вечером провели обыски в здании Центризбиркома. Поводом послужило заявление члена пропрезидентской партии «Единая Осетия» Игоря Чочиева о пропаже из сейфа избиркома нескольких подписных листов в пользу бывшего министра обороны Ибрагима Гассеева, которому ранее было отказано в регистрации. Оппоненты власти назвали произошедшее сомнительным мероприятием, ставящим под вопрос легитимность президентских выборов.

Первым на действия силовиков поздней ночью отреагировал экс-президент Эдуард Кокойты. Обращаясь к соратникам, он назвал происходящее правовым беспределом и призвал всех сохранять спокойствие. Сегодня в беседе с «Эхом Кавказа» Кокойты рассказал о событиях прошлой ночи:

«Я это все узнал из разных соцсетей. Уже зная, обзвонив ребят, узнал, что есть определенная напряженность, поэтому посчитал своим личным долгом как избиратель, как гражданин республики просто подъехать, чтобы не было никакого обострения. Прежде всего, хочу поблагодарить всех, в первую очередь представителей силовых структур, которые очень вежливо и корректно вели себя по отношению к тем, кто там собрался. Вот это самое главное, это самый главный показатель, что в силовых структурах тоже осознают напряженность в нашем обществе. Они корректно себя повели, а это уже говорит о многом. Что касается самой ситуации, то у меня тоже вопрос. У меня, допустим, тоже много претензий к ЦИКу, к их противоправным действиям по отношению к моей инициативной группе. Мы подали иски, это раз, и они были незаконно отклонены, это два, и третье – мои личные данные из того же ЦИКа были опубликованы на многих интернет-ресурсах, в том числе зарегистрированных в США… Но вчерашняя ситуация – это хорошо продуманная провокация со стороны пока что действующего президента. Я во вчерашнем своем обращении и сейчас хочу еще раз к нему обратиться: пускай не испытывает терпение осетинского народа. Оно на пределе. И пускай не ищут виновных на стороне. Виновные они сами… Я ничуть не являюсь ни адвокатом, ни сторонником председателя ЦИКа, но в данном случае, такой, извините за выражение, наезд на нее и других несогласных с действующей властью и людей, которые не хотят нарушать закон и конституцию… Поэтому мы им сейчас будем помогать… Мы будем подавать коллективное заявление в КГБ, МВД и прокуратуру, в том числе будем обращаться к председателю ЦИК, если ее оставят, о том, чтобы передать все результаты лингвистического экзамена, все работы лингвистической комиссии и опубликовать их».

По имеющейся информации, добавил Кокойты, действующий президент, который сам опубликовал собственный диктант, не прошел лингвистическую комиссию. И это не единственное нарушение:

«Я однозначно уже убежден в том, что эти выборы уже нелегитимны… Мы будем еще требовать и запрашивать изъять все подписные листы… У нас есть данные, что даже из тех, кого пропустили, потому что это был балаган (во-первых, ЦИК не вовремя опубликовал всех кандидатов, кого пропустили и не пропустили), и что там творилось, нам известно изнутри. Это был плевок в лицо всему осетинскому народу, всем избирателям. Потому что даже из тех, кого они пропустили, мы точно знаем, что у некоторых людей даже по районам не хватало собранных подписей».

Действующая власть, убежден Кокойты, «не хочет проведения честных и справедливых выборов»:

«Сегодня идет попытка власти спровоцировать народ Южной Осетии и обвинить его в том, что мы не понимаем ту ситуацию, которая происходит на Украине, и мы здесь провоцируем. Не народ провоцирует, провоцирует действующий президент!.. У нас тоже напряженная ситуация, наши соседи не дремлют».

К Центризбиркому вчера вечером подъехал и депутат Давид Санакоев, которого не допустили к выборам президента. Вот что он увидел на месте:

«Я там уже застал нескольких наших коллег, там были и Алан Гаглоев, и Гарри Мулдаров, и Джабо Медоев. И мы поднялись спросить, что происходит. Там работали представители комитета Госбезопасности, проводили следственные мероприятия. Мы, естественно, никуда не вторгались, никому не мешали. Мы просто пытались понять. Я, например, два дня назад запросил у ЦИК постановление об отказе (в регистрации) и еще ряд документов, которые нужны мне для обращения в суд. Поэтому я опасался, что с моими документами тоже что-то могло произойти. Как мне разъяснили на месте и представители ЦИК, и охрана, речь идет о документах Ибрагима Гассеева. Там уже заканчивались следственные мероприятия, к тому времени подошел и Ибрагим Гассеев, мы там простояли какое-то время. Чтобы не мешать следствию, никаких вопросов не задавали. Человек, который обратился в КГБ (Игорь Чочиев), является представителем Бибилова (в ЦИК). Я думаю, что это его (Бибилова) инициатива. Потому что, когда Чочиеву задавали какие-то вопросы по заявлению, он не мог ответить, на что он ссылается, откуда у него такая информация – он не мог этого сказать. Было видно, что человек не очень-то знаком с документом, который пошел от его имени. Поэтому мероприятие было довольно сомнительное. Еще нам не понравилось, что оно проходило в ночное время».

По мнению Санакоева, никакой срочности в проведении обыска в ЦИК в ночное время не было:

«Я могу предположить, что это была инициатива Бибилова – действующего президента.

– С какой целью?

– Дестабилизации. И я думаю, как сказала сама председатель ЦИК Эмилия Гагиева, все это, скорее всего, потому, что она голосовала против кандидатуры Бибилова, когда встал вопрос о регистрации этого кандидата. Вот это были ее слова прямо там. Мы (депутаты и кандидаты) будем следить за этим и дальше».

Официальное разъяснение о ночном инциденте в Центризбиркоме дал сегодня и Комитет государственной безопасности: «16 марта в комитет обратился член Центральной избирательной комиссии, сообщивший о пропаже нескольких подписных листов в поддержку одного из кандидатов в президенты. В рамках указанного заявления КГБ РЮО инициирована доследственная проверка, в ходе которой проведены первичные мероприятия, в т. ч. выемка части служебной документации ЦИК, осуществленная в строгом соответствии с процессуальными требованиями. В настоящее время продолжаются мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее решение». Представители КГБ заверили, что «любые нарушения конституционных прав и свобод жителей республики» они «полагают неприемлемыми», а «любые действия, способствующие обострению общественно-политической ситуации в республике в период проходящих выборов президента» – непозволительными.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия