КГБ идет по следу, или Держи вора

Наверное, сам Жорж Сименон позавидовал бы такому необычному детективному сюжету: из сейфа председателя ЦИК Эмилии Гагиевой исчезли подписные листы в пользу кандидата в президенты Ибрагима Гассеева. К расследованию таинственной кражи приступил КГБ. Пропали десять подписных листов от сборщика Вильмы Кочиевой и тридцать два листа от сборщика Фроси Таймазовой. 14 марта они лежали еще в сейфе, в паке №3, а 16-го, то есть на следующий день после ночного отказа Ибрагиму Гассееву в регистрации, подписные листы из сейфа исчезли.

По информации заявителя о преступлении и, судя по всему, главного блюстителя интересов президента в ЦИК Игоря Чочиева, листы были недействительные, потому что их собирали члены территориальной избирательной комиссии с решающим правом голоса. Им работать на кандидата запрещает закон.

Местная общественность не верит ни КГБ, ни Избиркому. Пользователи социальных сетей пытаются сами разобраться в случившемся. Сам комиссар Мегре поубавил бы спесь, поучаствуй он в этих обсуждениях. Пользователь под ником «Алан Такмаев» одним из первых выдвинул версию:

«Подписные листы, на основании которых отказали Ибрагим Гассееву, пропали. Громче всех «держи вора» кричит вор. Какое решение примет Верховный суд при отсутствии доказательств (подписных листов)? Только единственное: удовлетворить жалобу И. Гассеева и обязать ЦИК зарегистрировать его в статусе кандидата в президенты. Тем более, в штабе Гассеева имеются еще подписные листы в количестве 1000 штук».

Необходимо отметить, что пользователь «Алан Такмаев» не одинок в своем мнении. Выходит, кто-то украл негодные подписные листы, чтобы скрыть допущенные сборщиками Гассеева нарушения?

Очертим круг подозреваемых: кроме председателя ЦИК доступ к сейфу имела ее секретарь Авлохова Кристина, бывшая супруга Гассеева, мать его детей. По уверениям цхинвальцев, экс-министр обороны – заботливый отец, поддерживает добрые отношения с бывшей семьей, недавно купил им дом в московском микрорайоне.

Воображаю молодого следователя. Как выразительно, с нескрываемым триумфом он завязывает тесемки на пухлой картонной папке и хлопает ею о стол со словами «дело закрыто!» А через минуту, развалившись в кресле, смотрит сквозь потолок и выдыхает: «Но какая женщина!»

Одно лишь гнетет искушенного читателя детектива: ну какой смысл в этой краже? Она не имеет никакого практического значения. Пакет документов, включая подписные листы, на момент похищения уже был рассмотрен и по нему уже было принято решение избирательной комиссией.

Все прекрасно понимают, что за недопусками к выборам стоит Бибилов лично. Никому другому принимать решение он просто не позволит. Понятно также, что все решения по кандидатам окончательные и пересмотру не подлежат. Добиться в суде отмены решения ЦИК в условиях нынешнего политического режима невозможно. Мы это видели на примере парламентских выборов, когда не допущенные к выборам мажоритарные кандидаты пытались судиться с Избиркомом. И за год до выборов, когда Минюст под самыми абсурдными предлогами отказывал инициативным группам в регистрации новых партий, а суд подтверждал обоснованность каждого отказа. Нет и оснований полагать, что Бибилов может в этот самый ответственный для своей судьбы момент отступить под давлением неких аргументов или доказательств неправомерного решения ЦИК, даже если бы они были.

Сомневающимся можно напомнить, чем закончились попытки парламентской оппозиции отправить в отставку министров юстиции и внутренних дел или требования снять генпрокурора. В этом смысле кража листов бессмысленна как с юридической точки зрения, так и с практической.

И если это не чья-то безумная выходка, то остается одно: это спектакль в постановке бибиловских пиарщиков. Быть может, такая возможность развлечь детективным сюжетом избирателя, который переживает недопуск на выборы двенадцати кандидатов. А может, и прав товарищ «Алан Такмаев» и конечная цель спектакля – вернуть Гассеева на выборы?

Конечно, не сразу, ему предстоит побороться с произволом, а его сторонникам придется померзнуть у здания суда. Маленькая борьба, которая возвращает его на выборы очистившимся от подозрений в договорняке с Бибиловым, как подлинного оппозиционера, если не сказать лидера оппозиционных сил.

Эта версия, кстати, распространена в избирательных штабах. Ее воспринимают как продолжение предыдущей, появившейся вскоре после скандального увольнения Ибрагима Гассеева с поста министра обороны: если его зарегистрируют кандидатом, значит, он договорняк, если снимут – все слухи.

А вот если сначала не зарегистрировать, а потом с боями вернуть, то получается, как отмывка черного нала. Многие в это верят, более того, считают, что суд может вернуть на выборы не одного кандидата, чтобы не делать из него белую ворону.

Безумная, конечно, версия. Помимо всего прочего, она предполагает невысокое мнение авторов о мыслительных способностях местных избирателей.

Но и на это есть аргумент. Такое уже было, когда залетный пиарщик то ли с Крыма, то ли с Донбасса, даже не потрудившись снять черные очки и показать зрителям свое лицо, вещал южным осетинам о местных «соросятах» и «грузинятах», требующих в угоду мировому империализму объективного расследования убийства Инала Джабиева.

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