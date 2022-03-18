Сухуми и Цхинвали откликнулись на весенний призыв

Россия восполняет потери в Украине за счет своих контингентов в Абхазии и Южной Осетии. В Киеве утверждают, что подразделения в срочном порядке перебрасываются в зону боевых действий. Пока же украинские города находятся под обстрелом, Москва празднует очередную годовщину присоединения Крыма. И, судя по количеству пришедших, верящих в правое дело Владимира Путина, в России немало.

Россия перебрасывает в Украину дополнительные воинские контингенты из Армении, а также Абхазии и Южной Осетии из-за проблем с пополнением личного состава сил вторжения, заявил временный представитель Украины в Тбилиси Андрей Касьянов. По словам дипломата, несмотря на попытки Москвы скрыть масштабы потерь в живой силе и технике в ходе боевых действий в Украине, на территории страны уже имеются массовые захоронения российских военных, растет и число пленных:

«Сейчас мы получаем подтверждение того, что противник перебрасывает дополнительные войска из разных стран и городов: Армении, оккупированных территорий Грузии, Абхазии и Цхинвальского региона. По данным Минобороны Украины, эта переброска войск осуществляется комбинированным наземным путем. Использование воздушного пространства Грузии в интересах страны-агрессора пока не зафиксировано».

Пока власти Грузии подчеркнуто стараются дистанцироваться от войны в Украине, в Тбилиси на 19 марта анонсирована акция в память о двух грузинских добровольцах, погибших под Киевом в боях с российскими войсками. Организаторами мероприятия у здания парламента Грузии выступила оппозиционная партия «Дроа!» (Время пришло!) Как подчеркнула ее лидер Элене Хоштария, Гия Бериашвили и Давид Ратиани отдали жизни за свободу и мир.

В Москве тем временем продолжают утверждать, что т.н. спецоперация проходит успешно. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отчитался о продвижении войск в районе Мариуполя:

«В Мариуполе подразделения Донецкой народной республики при поддержке российских вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города».

При этом, несмотря на многочисленные кадры из практически разрушенного Мариуполя и других городов, российское военное ведомство настаивает, что не обстреливает жилые кварталы и использует исключительно высокоточное оружие.

Впрочем, жителей Киева, в том числе русскоязычных, которые сегодня остались без крова в результате падения российской ракеты, вряд ли успокоят заверения господина Конашенкова или президента Путина, который утверждает, что начал вторжение ради спасения жизни и свободы русскоязычных граждан Украины:

«Она (ракета) упала. Она упала, и квартиры не осталось. Сама еле жива. Да, я здесь жила. Уже – жила. Больше жить, наверное, не буду».

Тем временем ударам подвергаются и города на западе Украины. Обстрел Львова подтверждает намерения Москвы не допустить поставки в страну средств ПВО и современного вооружения. Об этом, в частности, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров:

«Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины и которые, мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно. Мы предостерегаем страны НАТО от поставок в Украину ракетных комплексов С-300, разработанных еще во времена СССР. Такие страны, как Словакия, которая готова это сделать, не имеют на это права, так как еще по советским договорам не могут отправлять оружие в третьи страны».

По данным ООН с начала военного вторжения России в Украину погибли по меньшей мере 816 мирных жителей. При этом большинство стали жертвами обстрелов тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и воздушных ударов.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch, чей сайт, к слову, заблокирован на территории России, со своей стороны, отмечает, что только за первые 11 дней войны в одном Харькове были убиты или ранены не менее 450-ти мирных жителей. От атак пострадали многоквартирные дома, школы, церкви и магазины, из-за чего люди остались без еды и лекарств.

Эксперты подчеркивают пренебрежение к жизням гражданских со стороны российских вооруженных сил. Обстрелы повредили инфраструктуру в городе, жители лишились жизненно важных услуг, таких как электричество, тепло и вода.

Пока украинские города подвергаются обстрелам, в Москве празднуют. На митинг-концерт в «Лужниках», посвященный 8-летию со дня аннексии Крыма, собралось более 200 тысяч человек. Стадион, рассчитанный на 80 тысяч мест, не смог вместить всех желающих. Пространство перед ареной было заполнено толпами сторонников войны в Украине.

Гвоздь программы – президент Путина с очередной лекцией о восстановлении исторической справедливости. Правда, в кульминационный момент, когда российский лидер говорил о небывалом единении русского народа, произошло то, что позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков назовет «техническим сбоем на сервере». Речь Владимира Путина прервалась на полуслове:

«И лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции: плечом к плечу, помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было. Так получилось, что начало операции совпало – совершенно случайно совпало – с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников…»

Одно бесспорно – единение сторонников Владимиру Путину нужно как никогда. После сегодняшнего решения российского Центробанка оставить ставку рефинансирования банков на уровне 20% экономисты считают, что сдержать рост цен в ближайшее время правительству России не под силу. Заявление регулятора, что экономика входит в фазу «масштабной структурной перестройки», по сути, означает, что цены на продукты из-за приспособления к новой реальности неизбежно пойдут вверх. Правда, в Центробанке обещают, что инфляция в итоге вернется к 4%. Но произойдет это уже после завершения «перестройки». А вот прогнозов насчет того, когда стоит ожидать этого завершения, главные российские банкиры предпочитают не давать.

Неясно и геополитическое будущее России. Пока налицо дипломатический кризис. Литва, Латвия, Эстония и Болгария высылают российских дипломатов. Официальная причина стандартная: «деятельность, не совместимая с дипломатическим статусом». Но суть проблемы явно гораздо глубже. Чуть ранее Европарламент запретил вход российским и белорусским дипломатам с формулировкой: «В Доме Демократии не место тем, кто разрушает демократический миропорядок».