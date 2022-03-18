Абхазская неделя: парламент не сформирован, цены взлетели, загадка «Апсны-Ойл»

На этой неделе ЦИК Абхазии официально подтвердил информацию о результатах выборов в парламент, которые прошли в Абхазии 12 марта, и зарегистрировал депутатов, которые одержали победу. Выборы состоялись, но парламент не сформирован. В 17 округах 26 марта пройдут вторые туры, в одном округе в Гудаутском районе через два месяца состоятся перевыборы. Сформировать парламент по-быстрому власти все же не удалось, несмотря на неучастие оппозиции и полное несопротивление всевозможным нарушениям. Это были первые выборы, на которых зафиксирована низкая активность избирателей.

Институт уполномоченного по правам человека подвел итоги выборной кампании, общими фразами отметив такие серьезные нарушения, как перепрописка избирателей, фотографирование бюллетеней, несоответствие бюллетеней заявленному количеству, использование административного ресурса, отключение света во время подсчета голосов и многое другое. Офис омбудсмена не собирается обращаться в правоохранительные органы по фактам нарушений, так как считает, что «это право кандидатов и избирателей».

О пандемии на фоне выборов и войне в Украине все забыли. Показатели штаба по защите населения от коронавирусной инфекции свидетельствуют о спаде заболеваемости. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет более 50 тысяч человек, зарегистрировано 669 летальных случаев. 18 марта и глава государства внес свой вклад в борьбу с пандемией, подписав указ о награждении группы медиков орденом Славы.

Продовольственный рынок отреагировал на санкции против России и на повышение цены на топливо в Абхазии резким повышением цен на товары первой необходимости. В два раза возросла цена на овощи и фрукты, в три раза на крупы. В три раза и более увеличилась цена на международную связь.

17 марта Нацбанк Абхазии установил новый порядок выдачи средств с валютных банковских счетов, который будет действовать до 16 сентября. Все средства клиентов на валютных банковских счетах должны быть сохранены и учтены в валюте вклада, и клиент может снять до 10 тысяч долларов США или евро, в иностранной валюте, а остальные средства – в рублях. Денежные средства в иностранной валюте, полученные в качестве перевода из-за рубежа, выдаются в российских рублях.

17 марта правительство России отменило до конца 2022 года запрет на вывоз отдельных видов продукции российского происхождения в Абхазию – медицинское и лабораторное оборудование, медикаменты, химикаты и так далее.

На этой неделе независимое СМИ – телеграм-канал «Республика» – представило доказательства того, что на территории Абхазии, на берегу реки Бзыбь завершается строительство то ли нефтяного завода, то ли нефтебазы. Строительством занимается детище премьер-министра Анкваб и министра экономики Озган – нефтедобывающая компания «Апсны-Ойл». Экологам и общественности ничего не известно об этом объекте, территория для строительства которого, по всей вероятности, выделена местными органами власти. Ни власти, ни экологи данную информацию не комментируют и не опровергают.

От должности посла России в Абхазии, теперь уже официально, указом президента России освобожден Алексей Двинянин. Напомню, что Двинянин был отозван в Москву в декабре прошлого года. Причины отзыва, как и последовавшего через три месяца официального освобождения, не называются. Между тем данное событие связывают с назначением главой МИД Абхазии московского чиновника абхазского происхождения Инала Ардзинба и с низкой активностью абхазских избирателей на выборах в Госдуму России.

На этой неделе энергетики Абхазии по обыкновению «радовали» потребителей новыми дополнительными ограничениями, которые чередуются с плановыми веерными отключениями света. Люди сутками сидят без света, а энергетики объясняют, что им мешают выполнять свои обязанности – возросшее потребление и погодные условия. Чтобы как-то совладать с гневом потребителей, «Черноморэнерго» отключило комментарии на своей официальной странице и телефоны в своих офисах. Однако проблемами с электричеством наш быт не ограничивается: коммунальщики пытаются выхватить пальму первенства у энергетиков и чуть ли ни в ежедневном режиме отключают воду. И у них есть объяснение – то трубу прорвало, то плановый ремонт.

Тем временем из-за постоянных перебоев с электричеством в стране участились пожары. Недавно во время пожара погиб житель Галского района. Ранее во время пожара в Гагрском районе также погиб человек.

Часть беженцев из Луганска и Донецка покинули Абхазию и вернулись домой, так как они посчитали, что дома стало безопасно. Напомню, что 24 февраля Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии доставило в республику более ста беженцев из Донецка и Луганска, которые проживали в одном из сухумских пансионатов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия