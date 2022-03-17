Избирательная система в Абхазии нуждается в реформе

Когда стали известны результаты первого тура парламентских выборов 12 марта, многие в обществе, прежде всего завсегдатаи абхазского сегмента соцсетей, стали выражать свое удивление, недоумение и возмущение ими. Болели за одних – тех, кто с лучшей стороны проявил себя в ходе теледебатов и наверняка больше пользы принес бы в законодательном органе, а избиратели в округе отдали предпочтение тому, кто выглядел как оратор гораздо бледнее или вообще уклонился от участия в дебатах. Конечно, не везде получилось именно так, но довольно часто.

А вот наблюдатели, которые уже много лет анализировали выборный процесс в Абхазии, удивлялись не этому, а удивлению удивлявшихся. И объясняли, что у политизированной элиты, не отрывавшейся вечерами во время дебатов от телеэкрана, следившей за ними по интернету и так далее, и основной массы избирателей в том или ином округе весьма разные критерии выбора.

Причем совсем не обязательно во втором случае речь идет о банальной раздаче денежных знаков и прочих «плюшек», а тем более о пресловутой «карусели». Вот как источник рассказывал о ситуации в одном из избирательных округов Очамчырского района. Там баллотировался кандидат, который импонировал абхазской общественности, даже без учета политических пристрастий, своими образованностью, взвешенностью суждений и так далее. Но безоговорочную победу там одержал другой кандидат, которого в округе очень многие знают лично; он занимается предпринимательством и много раз помогал сельчанам в решении их разнообразных жизненным проблем, наверняка будет помогать и впредь. Или взять, к примеру, баллотировавшегося в округе №9 в Сухуме юриста Саида Гезердава: очень многие еще в период регистрации инициативных групп дружно говорили о том, что он был бы очень полезен в парламенте, но шансы победить на выборах у него минимальные.

При этом за годы и десятилетия проведения избирательных кампаний разного уровня в 35 избирательных округах Абхазии сформировались чуть ли не профессиональные команды «толкачей» того или иного кандидата. Обычно они работают на один из двух основных политических лагерей в стране. И обычно ждут этих кампаний как возможности подзаработать. Но многих, прежде всего молодежь, влечет и спортивный азарт. В преддверии нынешних выборов кто-то написал в «Фейсбуке»: «Такой бы сплоченности, командного духа, творческого и даже агрессивного подхода для получения результата, как у команд предвыборных штабов, да в решении бы действительно важных для страны дел! Никакие кризисы бы не устояли». Кстати, вот так же дружно и споро работают обычно в Абхазии и при организации свадеб и поминок…

Словом, противостоять этим профессионалам избирательных схваток, умело использующих и так называемую улицу, то бишь криминальную и полукриминальную среду, очень сложно. Вот почему в обществе сразу зазвучали голоса о том, как же изменить избирательную систему, чтобы этот диссонанс не повторялся из раза в раз. Большинство, конечно, снова заговорило о переходе от мажоритарной к пропорциональной или хотя бы смешанной избирательной системе. Но не только. Вот каким мнением поделилась с «Эхом Кавказа» директор ГИА «Апсныпресс» Манана Гургулия:

«Первое – это отказаться от депутатской неприкосновенности или как-то ее ограничить все-таки. Как бы как-то ее определить, чтобы она не была тотальной, эта депутатская неприкосновенность; надо думать об этом юристам. И еще есть один вопрос, касающийся решений по приватизации, крупной приватизации, и он бывает порой связан со всякими коррупционными схемами. И вот… Это предложение, кстати, в свое время сделал Валерий Бганба, будучи спикером. Он говорил о том, что парламент должен принимать законодательные решения по процессу приватизации, по его организации, а конкретные решения по приватизации тех или иных объектов должна принимать исполнительная власть. И вот это тоже, мне кажется, может как-то ограничить количество желающих приобщиться через законодательную ветвь власти к этому куску пирога.

– Но если это решение будут принимать сами парламентарии, они же на это не пойдут. Как они будут отказываться от куска пирога? Может, и вот это, и переход к смешанной избирательной системе можно было бы вынести на референдум, а то у нас по сути вот таких референдумов и не было…

– Почему бы и нет? Можно».

В подобном направлении мыслят и другие. Так, одна активистка «Фейсбука» предложила на днях целый список ограничений полномочий парламентариев: полностью отказаться от неприкосновенности, лишить депутатских пенсий и прочих льгот, личного права на приватизацию объектов, заменить служебные автомобили на автобусы, публично отчитываться о своей работе раз в полгода, голосовать только открыто… Кое-кто из комментаторов счел это перебором и задался вопросом: а кто тогда захочет идти в депутаты? А также иронизировал: куда они будут ездить все скопом на автобусе, может, лучше на самокаты их пересадить?

С экспертом, общественно-политическим деятелем Тенгизом Джопуа мы остановились на теме перехода к смешанной избирательной системе. Он, как и многие, не считает ее панацеей:

«Сделаем новую систему, смешанную. Но проблема в том, что сама среда, она не соответствует пока такому уровню. У нас партии, посмотрите, в каком состоянии находятся, на каком уровне. Нормальных партий нет. У нас процесс партийного строительства заторможен.

– Ну, вот они, лидеры партий, говорят, что, может, как раз этот переход станет стимулом, толчком для партийного строительства.

– Нужно провести какую-то предварительную работу с партиями. Если мы сегодня скажем партиям, что следующие парламентские выборы пройдут по партийным спискам, немного ужесточим условия, предложим большую активность – чтобы съезды проходили хотя бы два раза в год, чтобы программа у них была, чтобы их работа носила транспарентный характер… В общем, надо заставить их как-то подготовиться…

– Кстати, был такой период, когда партии проводили периодически съезды, было такое…

– Да, да.

– А не наступим ли мы на те же грабли, если последнее слово будет снова за парламентом? И вот так же «тихо-молча», как в свое время пятый созыв, они похоронят этот переход, потому что лично заинтересованы в сохранении мажоритарной системы, где у них в округах опора? Может, в связи со всем этим, можно было бы на референдум данный вопрос вынести вкупе с рядом других вопросов реформирования законодательства?

– Да, я считаю, что можно на референдум, конечно. А еще я думаю, что самое правильное решение для Абхазии – двухпалатный парламент, когда есть нижняя палата и верхняя палата. Нижняя палата избирается по партийным спискам, верхняя – мажоритарии. Как в Германии, например. Там в верхней палате представительство земель. Лишить их полномочий, дать только право вето на согласие или несогласие с важнейшими вопросами».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия