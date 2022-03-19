В Тбилиси проходит акция в память о грузинских добровольцах, погибших в Украине

В центре Тбилиси у здания парламента Грузии проходит акция в память о двух грузинских добровольцах, погибших в Украине, сообщает SOVA. Георгий Бериашвили и Давид Ратиани сражались под Киевом в городе Ирпень. Об их гибели стало известно 18 марта.

Чтобы отдать дань уважения добровольцам, к зданию парламента пришел посол Украины в Тбилиси Игорь Долгов. Дипломат возложил венок к фотографиям погибших и произнес фразу: «Слава Украине!».

Организовала акцию партия «Дроа!» («Время настало!»). Ранее лидер политического движения Элене Хоштария заявила: «Сегодня мы потеряли двух грузинских бойцов – Гию Бериашвили и Давида Ратиани. Эти люди отдали свои жизни за нас, за нашу свободу и за наш мир. Меньшее, что мы можем сделать сейчас, это почтить их память и позаботиться об их семьях. Я не знаю и меня не волнует, что делает правительство, мы, люди, должны проявлять инициативу».

Аналогичные акции проходят сегодня также в Батуми и Зугдиди.