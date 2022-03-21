Саида Бутба избрана председателем абхазского Верховного суда

Родители гражданской активистки из Марнеули Самиры Байрамовой обратились к властям Грузии с просьбой обеспечить безопасность их дочери. Адресатами письма стали президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и министр внутренних дел Ватанг Гомелаури, сообщает общинное «Радио Марнеули».

Просьба последовала за угрозами в адрес Самиры после того, как она опротестовала открытие в городе представительства прокремлевской радикальной платформы Alt-Info. 14 марта активистка раскрасила окна здания цветами флагов Украины и Евросоюза. После этого девушка стала получать угрозы, а 19 марта оскорбительные слова в адрес Самиры появились на стенах местного офиса «Единого национального движения». Активистка расценила эти действия как провокация, поскольку она не является членом ЕНД.

Родители девушки в обращении к властям Грузии отмечают, что члены консервативного движения угрожают их дочери, в том числе смертью, и проявляют гендерную и этническую ненависть.

«Наше поколение выросло в другой реальности и поэтому нам было трудно и сейчас трудно участвовать в общественной и политической активности. С начала 1990-х годов мы прошли очень трудный путь. Мы вырастили своих детей в этот сложный период и выстояли. Теперь мы не можем допустить, чтобы другие угрожали смертью нашему ребенку и проявляли этническую ненависть. Мы не понимаем, почему новое поколение возлагает надежды на Россию и почему оно так агрессивно и враждебно настроено по отношению к своим соотечественникам. Мы прекрасно знаем, кто такая Россия и как она противостоит интересам нашей страны – войной, оккупацией, похищением грузин, установлением новых границ и захватом новых земель каждый день».

По словам родителей, хотя Самира уже привыкла к агрессии со стороны конкретных группировок и неоднократно обращалась в правоохранительные органы, реакции так и не последовало. «Если государство не защищает права наших детей, то к кому нам обращаться за помощью?», - говорится в письме.

«Мы, как граждане Грузии, верны ей. Но мы до сих пор не понимаем, почему все еще чужие, почему мы гости в этом обществе и почему по сей день в нашем регионе происходят конфликты на национальной почве. Из-за всего этого мы не можем создать безопасное и мирное будущее для наших детей. Теперь они пытаются добиться перемен своими собственными силами и убеждениями. Они борются за построение справедливого, равноправного и избирательного общества, и мы будем поддерживать нашу дочь и других молодых активистов до конца».

В конце письма родители Самиры просят власти принять все необходимые меры для обеспечения безопасности их дочери, поскольку она не защищена от угрозы деструктивных сил и может подвергнуться насилию. «Молчание и бездействие государства пугают нас. Пожалуйста, действуйте!», - говорят родители активистки.