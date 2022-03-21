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Саида Бутба избрана председателем абхазского Верховного суда
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия сегодня избрали Саиду Бутба председателем Верховного суда. За кандидатуру Бутба проголосовали 32 депутата, против – двое.
Саида Бутба родилась 23 июня 1983 года в Сухуми. В 2005 году окончила юридический факультет Адыгейского государственного университета.
В разные годы работала в Государственном Совете Республики Адыгея, администрации абхазского президента и службе госбезопасности. С сентября 2009 года по настоящее время – преподаватель Абхазского государственного университета.
В 2020–2022 годах была заместителем руководителя администрации абхазского президента. 17 февраля 2022 года была избрана судьей Верховного суда.
Супруг Бутба – экс-заместитель министра внутренних дел Абхазии Ращ Цвижба. Против него было возбуждено уголовное дело из-за инцидента 30 сентября 2021 года, когда на сухумской набережной избили ветеранов.
Другие новости дня
Reuters: ЕС рассмотрит возможность введения эмбарго на российскую нефть
Лидеры Евросоюза обсудят возможность введения нефтяного эмбарго против России из-за ее нападения на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters.
Страны ЕС планируют обсудить пятый пакет санкций против России в рамках встречи министров иностранных дел. Это произойдет перед визитом в Брюссель президента США Джо Байдена – он приедет на встречу союзников НАТО и саммит "Большой семерки".
Дипломатические источники рассказали Reuters, что на эмбарго настаивают страны Балтии. Германия предостерегает от поспешных действий из-за высоких цен на энергоносители в Европе.
По словам собеседников Reuters, поводом для введения энергетического эмбарго могут стать использование Россией химического оружия или массированная бомбардировка Киева.
Россия уже заявляла, что нефтяное эмбарго приведет к огромному росту цен на энергоносители в Европе, и грозила остановить подачу газа по трубопроводу "Северный поток – 1" в ответ на санкции. 40 процентов потребляемого Европой газа приходит из России, но в последнее время ЕС активно ищет альтернативные источники.
- После вторжения России на территорию Украины 24 февраля 2022 года государства-члены ЕС и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России. Ограничения затронули ЦБ и крупные российские банки, авиаотрасль, а также российских чиновников, включая лично президента России Владимира Путина, бизнесменов и медийных личностей, оправдывающих действия России.
Чулпан Хаматова уехала из России и «боится возвращаться»
Актриса и учредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова уехала из России из-за российского военного вторжения на территорию Украины. Об этом она рассказала в интервью журналистке Екатерине Гордеевой, добавив, что боится возвращаться в Россию, чтобы "не потерять совесть" и "не сесть в тюрьму" по новой уголовной статье о "дискредитации" армии.
По словам Хаматовой, которая вместе с дочерьми находится в Латвии, чтобы вернуться в Россию и не сесть в тюрьму, у неё есть два пути. Первый – это перестать говорить о том, что это война и что трагедия, не обращать внимания на то, "что я вижу собственными глазами", и на информацию, которую актриса получает от своих украинских друзей. "Врать себе, врать всему миру, жить не по правде. Это в лучшем случае, если не заставят черное называть белым", – считает Хаматова. Второй выход, по словам Хаматовой, – попросить прощения за то, что она не поддержала начало военной операции: "Ну и дальше по списку, как поиграть по тем правилам игры, которые мне будут диктовать".
Актриса отметила, что возглавляемый ею фонд помощи онкобольным детям "Подари жизнь" продолжит работу в России. При этом Хаматова признала, что из-за санкций, введенных против России за военное вторжение в Украину, качество и эффективность помощи российским детям, больным раком, пострадает. От пятидесяти до 90 процентов лекарств, расходных материалов и оборудования закупаются фондом за границей, сказала Хаматова. Однако она надеется, что фармкомпании продолжат сотрудничать с фондом и у него будет возможность закупать и привозить лекарства, "но сильно дороже".
Чулпан Хаматова ещё 25 февраля публично высказалась против войны в Украине и призвала прекратить боевые действия. Её подпись стоит и под обращением деятелей культуры против войны. Актриса также подписала письмо от имени российских НКО и благотворительных фондов с требованием начать переговоры, назвав силовые методы решения конфликтов бесчеловечными.
- В феврале 2012 года Чулпан Хаматова снялась в предвыборном видеоролике в поддержку Владимира Путина. "В нашей жизни нет ничего важнее здоровья детей. Владимир Путин ни разу не остался равнодушным ко всем просьбам фонда "Подари жизнь" и врачей, которых фонд поддерживает. Все обещания, данные Владимиром Путиным фонду "Подари жизнь", всегда были выполнены. Помощь должна быть осязаема. Поэтому я буду голосовать за него", - сказала тогда Хаматова. Позже в ответ на критику актриса заявила, что сняться в предвыборном видеоролике, было её собственное решение. Хаматова подчеркнула, что без помощи государства было бы невозможно помогать больным детям так, как это делает фонд "Подари жизнь", и - хотя она и далека от политики - согласна жить по этим правилам.
- Статья о фейках, связанных с действиями российской армии, была добавлена в Уголовный кодекс в экстренном порядке в начале марта – на фоне начавшегося 24 февраля российского военного вторжения на территорию Украины. За сообщения о деятельности армии, которые суд признает "заведомо ложными", грозит лишение свободы на срок от 3 до 15 лет.
Кокойты: пресс-секретарь Бибилова имеет гражданство Грузии
Экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты на встрече со сторонниками заявил, что пресс-секретарь действующего югоосетинского лидера Анатолия Бибилова Дина Гассиева имеет грузинское гражданство.
«Вопрос к КГБ Южной Осетии – как супруга сотрудника КГБ, пресс-секретарь президента республики Южная Осетия Гассиева имеет грузинское гражданство? У меня на руках этот документ, поэтому я смело об этом говорю, что она является гражданкой Грузии», – сказал Кокойты.
В одном из Telegram-каналов опубликован документ, который, как сообщается, является подтверждением наличия у Гассиевой грузинского гражданства. Он, предположительно, получен из базы Агентства развития государственных сервисов Грузии. В документе указаны личный идентификационный номер Дины Гассиевой и слово «недействительный», что может свидетельствовать об отказе от гражданства или аннулировании паспорта.
Дина Гассиева в соцсети ответила Кокойты. Она говорит, что «никогда не получала гражданство Грузии.
«У меня его нет и не было. Я гражданка двух стран – Республики Южная Осетия и Российской Федерации», – пишет Гассиева.
Она добавила, что в пресс-службу президента и югоосетинского правительства её принимал именно Эдуард Кокойты в 2010 году.
Кокойты также заявил, что грузинское гражданство имеют шесть депутатов югоосетинского парламента от правящей партии «Единая Осетия», трое сотрудников администрации президента и высокопоставленный сотрудник Верховного Суда.
По словам Дины Гассиевой, «вполне можно допустить, что и в этих случаях имеет место недостоверная информация».
Саакашвили прогнозирует начало «реинтеграции Абхазии и Цхинвали в состав Грузии»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прогнозирует начало «реинтеграции Абхазии и Цхинвали в состав Грузии» после смены правительства в стране. О планах на ближайший год политик рассказал на судебном процессе по делу о растрате бюджетных средств.
«Весной – смена правительства, формирование национального правительства. До конца года – проведение внеочередных выборов. И уже в этом году – начало реинтеграции Абхазии и Цхинвали в состав грузинского государства. Это – историческое окно, которое открывается сейчас на фоне событий в Украине», – сказал он.
Саакашвили добавил, что ненавидит войну.
«Но я не забыл Абхазию, я не забыл Цхинвали – в отличие от многих. Я точно знаю, как вернуть их в состав свободного грузинского государства», – говорит экс-президент.
Саакашвили сегодня вновь заявил, что Россия планирует провокацию против Грузии, после которой потребует от Тбилиси объявить нейтралитет.
В Китае потерпел крушение пассажирский самолет, на борту находились 133 человека
Пассажирский самолет Boeing авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая, на борту находились 133 человека, сообщает телеканал CGTV. На месте крушения произошел пожар, туда направлены спасатели.
Информации о причинах крушения и выживших пока нет. В соцсетях появилось видео с предполагаемого места падения лайнера.
Лайнер Boeing 737 выполнял рейс из Куньмина в Гуанчжоу. Он упал в горной местности в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района.
Российский бизнесмен купил историческое здание Михайловской больницы в Тбилиси
Российский бизнесмен Шалва Бреус приобрел здание бывшей Михайловской больницы в историческом центре Тбилиси. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального агентства государственного имущества Минэкономики Грузии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», принадлежащая Бреусу компания Hans Ltd приобрела объект через аукцион за более чем 16 миллионов лари (примерно 5 миллионов долларов). Других претендентов на лот не было.
В собственность Hans Ltd перейдет как само здание Михайловской больницы, так и две соседние постройки, а также земельные участки общей площадью более 20,5 тысячи квадратных метров.
Согласно документации, на нового владельца не возлагается каких-либо инвестиционных обязательств. Тем не менее, покупателю придется учесть, что комплекс является памятником культурного наследия и не может быть радикально изменен.
Бреус – уроженец Батуми. Он является владельцем целлюлозно-бумажного комбината «Волга», одного из ведущих производителей газетной бумаги в России. Согласно информации из открытых источников, бизнес-партнером и другом Бреуса является российский банкир Петр Авен, попавший под санкции Евросоюза.
Оппозиционный телеканал «Формула» утверждает, что Бреусу удалось заполучить здание Михайловской больницы на очень выгодных условиях благодаря связям с основателем правящей партии «Грузинская мечта», миллиардером Бидзиной Иванишвили. Одновременно, по данным журналистов, российский бизнес имеет и грузинское гражданство.
Михайловская больница – первая городская больница, которая появилась в Тбилиси в середине XIX века. Случилось это при активном содействии Кавказского медицинского общества.
Бибилов: «Не я отдал приказ 4-й военной базе, потому что это армия РФ»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов прокомментировал отправку на войну в Украину жителей Южной Осетии, контрактников 4-й гвардейской военной базы РФ.
Отметим, что в соцсетях упрекают Бибилова за то, что он не встретился с контрактниками перед их отправкой в Украину. Кроме того, именно Бибилов принял решение сократить численность югоосетинской армии, представители которой начали служить в рядах российской военной базы.
«Вы спрашиваете меня, что я думаю об участии военнослужащих 4-й военной базы в спецоперации РФ на Украине? Я думаю, что другого выхода и другого решения у осетинского мужчины нет и быть не может! Не я отдал приказ 4-й военной базе, потому что это армия РФ, но когда наш друг под прицелом, когда наш друг в беде, мы встанем рядом и будем биться плечом к плечу. Мне говорят, что наших парней отправляют на смерть. Нет! Нет — их отравляют за Победой! Воин идёт в бой, чтобы победить. И сейчас мы едем на Донбасс, в Мариуполь, в Мелитополь только чтобы победить врага!» – написал Бибилов в Telegram-канале.
Югоосетинский лидер отметил: «если мы вместе с Россией не победим кучку неофашистов, которые сделали из Украины заповедник нацизма, следующей целью станет Южная Осетия».
Он добавил, что «прямо сейчас, сегодня решается судьба мира, определяется новая архитектура безопасности не только Европы – всей планеты».
«Десятилетиями Россию душили санкциями за то, что она спасла Цхинвал, за то, что она спасла и защитила волю жителей Крыма и Севастополя, и теперь Россию душат железной хваткой за то, что она заступилась за народ Донбасса», – считает Бибилов.
Он критикует тех жителей Южной Осетии, которые сомневается в действиях Москвы.
«Страшнее внешнего врага только внутренний. Те, кто расшатывают ситуацию с Грузией – это враги! Те, кто внушает нам сомнения в действиях России – это враги! А с врагами у нас разговор короткий. И вот вам факт – мы всегда побеждаем», – пишет Бибилов.
Как сообщалось ранее, в Цхинвали 17 марта с воинскими почестями похоронили Андрея Бакаева, погибшего на войне в Украине. 35-летний сержант проходил службу в одном из подразделений 58-й армии Вооруженных сил Российской Федерации.
«Ъ»: российские регионы могут отказаться от выборов губернаторов
в Кремле могут рассмотреть возможность отказа от прямых выборов губернаторов в некоторых регионах, где они намечаются в сентябре. С такой просьбой к администрации президента обратились главы регионов, которые не смогут провести кампании из-за сложной экономической ситуации в связи с введением санкций против России из-за военного вторжения в Украину. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на три источника в администрации президента.
По данным источников, существует вероятность, что регионам могут предоставить право изменить законодательство и заменить прямые выборы на голосование в местных законодательных собраниях. Менее вероятным вариантом считается перенос выборов на более поздний срок. Прим этом подчеркивается, что окончательного решение по этому вопросу не принято, и будет приниматься "на самом высоком уровне".
В качестве причин отказа от прямых выборов в 2022 году называются сложная экономическая ситуация. Главы некоторых регионов предполагают, что на организацию выборов необходимо будет потратить значительную сумму из бюджета, а также найти спонсоров для проведения собственной предвыборной кампании. Некоторые губернаторы опасаются, что не получат поддержки избирателей. "Народ сплотился вокруг президента, его рейтинг вырос. Но губернатор - не президент, и за пустые полки с сахаром вопросы у людей будут именно к нему", - сказал один из источников издания.
- Выборы глав регионов намечены на сентябрь во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской и Свердловской областях, а также в республиках Карелия, Бурятия, Удмуртия и Марий Эл.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В ответ США и страны Запада ввели против Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Верховный суд Бразилии отменил решение о блокировке Telegram
Верховный суд Бразилии отменил решение о блокировке Telegram в стране. Об этом сообщает местный портал Globo со ссылкой на решение. Судья Александр де Мораес, который ранее утвердил решение о блокировке, заявил, что Telegram выполнил требования властей.
В частности, назначен официальный представитель компании в Бразилии, заблокирован телеграм-канал "Клаудио Лесса", который связан, по мнению бразильских властей, с распространением фейковых новостей. Кроме того, удалены ссылки на официальном телеграм-канале президента Бразилии Жаира Болсонару, которые, как уверяли власти, позволяют скачать конфиденциальные документы.
Верховный федеральный суд предписал заблокировать мессенджер 18 марта после того, как компания не выполнила его требование о блокировке профилей, распространяющих, по данным властей, ложную информацию. Среди таких аккаунтов был, в частности, назван телеграм-канал, принадлежащий блогеру Аллану душ Сантуша, одному из ближайших союзников президента Жаира Болсонару. В отношении блогера сейчас расследуется дело о распространении фейковых новостей и нападении на судей. Президент Бразилии Болсонару назвал блокировку неприемлемой.
Власти Украины отказались сдать Мариуполь
Украинские власти ответили отказом на требование России сложить оружие и покинуть Мариуполь, окруженный российскими войсками и практически разрушенный многодневными бомбардировками.
Россия требовала дать ответ до пяти утра понедельника, выдвигая условия - сначала город должны были покинуть обороняющие его украинские части, и лишь потом - мирные жители.
"Армия не сложит оружие и не покинет город", — заявила в ночь на 21 марта вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Она добавила, что власти Украины требуют, чтобы российская сторона немедленно открыла гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из Мариуполя в Запорожье.
Мариуполь более двух недель находится в осажденном положении. Российские военные почти не выпускают из него мирных жителей и не впускают конвои с гуманитарной помощью. По городу ведутся обстрелы: по жилым районам, школам, больницам. В результате обстрелов были уничтожены роддом и Драмтеатр, где укрывались мирные жители. В Мариуполе, где до войны жили свыше 400 тысяч человек - гуманитарная катастрофа. Город стратегически важен для России, пытающейся пробить сухопутный коридор в оккупированный ею Крым.
Франция заморозила активы российского Центробанка на €22 миллиарда
Власти Франции заморозили активы Банка России на сумму 22 миллиарда евро и имущество российских бизнесменов на 850 миллионов евро, выполняя санкции против Москвы. Выявлением подлежащего аресту имущества занимается специальная группа в министерстве финансов. Об этом 20 марта глава министерства Брюно Ле Мэр рассказал в интервью радиостанции RTL, газете Le Figaro и телеканалу LCI.
Специальная группа в министерстве экономики и финансов заработала в начале марта, рассказал Ле Мэр, в ее состав входят в том числе агенты Управления финансовой разведки. Работа группы привела к аресту 150 миллионов евро на частных счетах, около 30 квартир и домов стоимостью 539 миллионов евро, и двух яхт оценочной стоимостью 150 миллионов евро.
Заморозка активов не означает автоматически, что они будут конфискованы. Но это возможно, если арест связан с уголовным преступлением. В качестве примера имущества, которое может быть конфисковано, министр привел суперъяхту «Аморе Веро», которую связывают с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. 88-метровое судно пыталось сбежать из-под санкций, что является уголовным преступлением.
- Согласно данным о географическом распределении активов Банка России на 31 марта 2021 года, во Франции хранилось 13 процентов запасов Центробанка.
- 19 марта агентство Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе изучается возможность использовать замороженные активы крупного российского бизнеса для финансирования восстановления инфраструктуры Украины. Решений по этому поводу еще не принято, отмечает агентство.
Грузинская сборная по регби стала обладательницей Кубка Европы
Сборная Грузии по регби обыграла команду Испании в финале чемпионата Европы, обеспечив себе 14-ю по счету победу на континентальном первенстве, пишет агентство «Новости-Грузия».
Матч, который прошел сегодня в Тбилиси, завершился со счетом 49:15 в пользу хозяев. В составе грузинской команды попытки на счету Георгия Чкоидзе, Отара Гиоргадзе, Акакия Табуцадзе и Мераба Шарикадзе.
В текущем розыгрыше чемпионата Европы сборная Грузии выиграла три из четырех матчей, набрав 20 очков и не оставив шансов на победу другим участникам турнира.
«Лелос» выигрывали чемпионат Европы в 2018, 2019, 2020 и 2021 годах. Их последнее поражение в рамках турнира случилось в 2017, когда сборная Румынии чудом вырвала победу, завершив матч с минимальным отрывом (8:7).
Замкомандующего российским Черноморским флотом погиб под Мариуполем
Заместитель командующего российским Черноморским флотом капитан 1-го ранга Андрей Палий убит в ходе боев под украинским Мариуполем. Об этом сообщил в воскресенье российский губернатор Севастополя в аннексированном Крыму Михаил Развозжаев.
Палий стал одним из нескольких высокопоставленных российских военных, о гибели которых сообщалось в ходе войны с Украиной. Украинская сторона заявляет, что с начала войны были убиты уже пятеро российских генералов, Москва это не комментирует.
Почти четверть жителей Украины покинули дома или уехали из страны
Почти четверть жителей Украины покинули свои дома или уехали из страны. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
На начало 2022 года на территории Украины проживал 41 миллион человек. Более трех миллионов из них, по данным ООН, уехали за границу. Шесть с половиной миллионов человек переместились в более безопасные районы в пределах страны.
Ранее в ООН заявили, что военные действия российской армии на территории соседней страны спровоцировали самый серьезный миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны.
С начала российского вторжения погибли более 900 человек, среди которых несколько десятков детей. Ранения получили почти полторы тысячи человек. На территориях так называемых «ДНР» и «ЛНР» за время военной операции погибли около 200 человек, более 500 ранены.
Управление ООН по правам человека утверждает, что большинство мирных жителей погибли в результате применения оружия с большой площадью поражения, в том числе тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракетных и авиаударов.
Реальное число жертв может быть гораздо больше, так как данные о погибших в районах интенсивных боев поступают с запозданием. Сотрудники миссий ООН не могут посещать места гибели людей и опрашивать там пострадавших и очевидцев событий. Статистические данные основываются на данных из открытых источников, проверить которые в условиях военного времени не всегда представляется возможным.
Авен, Фридман и Хан покинули еврейскую организацию Genesis Group
Российские олигархи Петр Авен, Михаил Фридман и Герман Хан вышли из совета директоров одной из крупнейших еврейских благотворительных организаций Genesis Group.
Бизнесмены приняли такое решение после того, как страны Евросоюза ввели против них санкции из-за вооруженного нападения России на Украину. «Чтобы гарантировать способность организации оставаться верной своей миссии и опираться на фундамент, который мы создали за последние 15 лет, все трое вышли из состава совета директоров», - говорится в сообщении Genesis Group.
Организация отметила, что выход олигархов из совета директоров не повлияет на решение группы выделить обещанное ранее финансирование на гуманитарную помощь Украине.
В начале марта сообщалось о готовности Genesis Group выделить 10 миллионов долларов на экстренную помощь украинским евреям – прежде всего на эвакуацию в безопасные места, а также гуманитарную поддержку местных еврейских общин.
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- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В ответ страны США и страны Запада ввели против Москвы санкции, которые также затронули российских олигархов.
- Михаил Фридман, Пётр Авен и Герман Хан попали под санкции ЕС 28 февраля. Евросоюз считает, что бизнесмены связаны с президентом России Владимиром Путиным и причастны к дестабилизации обстановки на территории Украины.
- 15 марта ограничения в отношении Фридмана и Хана ввела Великобритания.
- Фридман, осудивший войну с Украиной, в интервью с Bloomberg Businessweek назвал западные ограничения в отношении российских предпринимателей нелогичными. По словам олигарха, Европа ошибочно считает, что бизнесмены могут повлиять на решение Путина о ведении боевых действий в соседней стране.
Грузия оказалась в хвосте рейтинга самых счастливых стран мира в 2022 году
Грузия заняла 105 строчку из 146 в ежегодном рейтинге самых счастливых государств мира по версии ООН, опубликованного на этой неделе, пишет агентство «Новости-Грузия». За последний год Грузия продвинулась на три позиции. Теперь соседями страны по рейтингу стали Габон (106) и Нигер (104).
Если говорить о географических соседях Грузии, то Армения в списке самых счастливых стран занимает 82 место, Азербайджан – 92, Турция – 112, Россия – 80.
В топ-пятерку рейтинга вошли Финляндия, Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды.
Рейтинг World Happiness Report оценивает основные показатели уровня жизни населения: продолжительность жизни, ВВП на душу населения, социальная поддержка в трудные времена, низкий уровень коррупции, высокое социальное доверие, развитие благотворительности и свобода в принятии ключевых жизненных решений.
ООН ежегодно публикует Всемирный доклад счастья, начиная с 2012 года. В 2011-м Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны оценивать счастье своего народа и использовать его как ориентир в политике.
США предложили Турции передать Украине российское вооружение
США, возможно, неофициально обсуждают с Турцией возможность передачи Украине российских ракетных комплексов С-400. Об этом пишет Reuters со ссылкой источники.
Собеседники агентства рассказали, что в феврале США обсуждали с турецкими союзниками возможность передачи Украине комплексов С-300 и С-400 российского производства, но никаких конкретных запросов не последовало.
Источники Reuters отмечают, что Анкара, вероятнее всего, откажется от поставок из-за возможных технических проблем с поставками и негативной реакции со стороны Москвы.
Турецкие власти сообщение Reuters не прокомментировали.
Москва и Анкара заключили контракт на поставку С-400 в 2017 году. Турция стала первой страной НАТО, которая приобрела эти системы. Вашингтон неоднократно просил Анкару избавиться от российского вооружения. Турция в ответ заявила, что союзники не смогли предоставить ракетные комплексы на приемлемых условиях.
Reuters отмечает, что США используют неофициальные переговоры с Турцией о поставке вооружения Украине в том числе для улучшения отношений между Вашингтоном и Анкарой. Кроме того, эти шаги демонстрируют стремление Белого дома ответить на призыв Киева защитить небо над Украиной.
Сегодня же глава МИД Турции сообщил, что президент страны Реджеп Эрдоган сможет стать посредником встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, если российская и украинская стороны согласуют такие переговоры. В Анкаре считают, что у Москвы и Киева есть сближение позиций по важным вопросам, в том числе критическим.
Россия ввела свои войска на территорию Украины 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев неоднократно просил НАТО закрыть небо над страной, чтобы остановить бомбардировки и авианалеты российской армии. Москва утверждает, что атакует исключительно украинские военные объекты, но многочисленные свидетельства говорят о серьезных разрушениях гражданской инфраструктуры.
В недавнем видеовыступлении перед Конгрессом США президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал закрыть небо над Украиной или же поставить Киеву системы противовоздушной обороны С-300 и авиацию. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что страны НАТО направили Украине советские системы ПВО с диапазоном высот меньше, чем у С-300, но способные сбивать крылатые ракеты.
Роскомнадзор заблокировал проект «Медиазоны» и сайт «Агентура.ру»
Роскомнадзор начал блокировку сайтов изданий «Медиазона.Центральная Азия» и «Агентура.ру».
Основной сайт «Медиазоны» заблокировали в начале марта.
Ресурс «Агентура.ру» рассказывает о происходящем в российских спецслужбах. 11 марта один из его создателей Андрей Солдатов сообщил, что руководители 5-й службы ФСБ, которая занимается внешней разведкой и отвечает за работу на территории Украины, отправлены под домашний арест. Среди причин, по его словам, было представление заведомо ложной информации об украинской политической ситуации руководству России. Официального подтверждения этому нет.
На фоне военного вторжения России на территорию Украины российские власти запретили СМИ называть боевые действия «войной». Официально это называется «специальной операцией на Украине». От журналистов также потребовали сообщать о конфликте только информацию, распространяемую официальными российскими источниками.
Из-за отказа удалять информацию о боевых действиях были заблокированы сайты медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Из-за давления властей Русская служба Радио Свобода заявила о закрытии бюро в Москве. Свое вещание прекратили телеканал «Дождь» и радиостанция «Эхо Москвы». Заблокированы сайты «Голоса Америки», «Медузы», Би-би-си, Deutsche Welle и других изданий.
Молебны за мир в Украине прошли во всех храмах Грузии
Молебны за установление мира в Украине прошли во всех действующих православных храмах Грузии. С благословления Каталикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго сегодня священнослужители также совершили панихиду по погибшим во время войны.
В Кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба, в Тбилиси службу возглавил патриарший местоблюститель, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио Муджири. На молебне присутствовали сотрудники посольства Украины в Грузии.
Одновременно патриархия Грузии продолжает сбор гуманитарной помощи для отправки в Украину. По информации Общественного вещателя, к настоящему времени собрано до 30 тонн грузов. Часть уже отправлена в Украину, часть планируется отправить в ближайшие дни.
Родители активистки из Марнеули просят власти Грузии защитить ее от радикалов
Родители гражданской активистки из Марнеули Самиры Байрамовой обратились к властям Грузии с просьбой обеспечить безопасность их дочери. Адресатами письма стали президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и министр внутренних дел Ватанг Гомелаури, сообщает общинное «Радио Марнеули».
Просьба последовала за угрозами в адрес Самиры после того, как она опротестовала открытие в городе представительства прокремлевской радикальной платформы Alt-Info. 14 марта активистка раскрасила окна здания цветами флагов Украины и Евросоюза. После этого девушка стала получать угрозы, а 19 марта оскорбительные слова в адрес Самиры появились на стенах местного офиса «Единого национального движения». Активистка расценила эти действия как провокация, поскольку она не является членом ЕНД.
Родители девушки в обращении к властям Грузии отмечают, что члены консервативного движения угрожают их дочери, в том числе смертью, и проявляют гендерную и этническую ненависть.
«Наше поколение выросло в другой реальности и поэтому нам было трудно и сейчас трудно участвовать в общественной и политической активности. С начала 1990-х годов мы прошли очень трудный путь. Мы вырастили своих детей в этот сложный период и выстояли. Теперь мы не можем допустить, чтобы другие угрожали смертью нашему ребенку и проявляли этническую ненависть. Мы не понимаем, почему новое поколение возлагает надежды на Россию и почему оно так агрессивно и враждебно настроено по отношению к своим соотечественникам. Мы прекрасно знаем, кто такая Россия и как она противостоит интересам нашей страны – войной, оккупацией, похищением грузин, установлением новых границ и захватом новых земель каждый день».
По словам родителей, хотя Самира уже привыкла к агрессии со стороны конкретных группировок и неоднократно обращалась в правоохранительные органы, реакции так и не последовало. «Если государство не защищает права наших детей, то к кому нам обращаться за помощью?», - говорится в письме.
«Мы, как граждане Грузии, верны ей. Но мы до сих пор не понимаем, почему все еще чужие, почему мы гости в этом обществе и почему по сей день в нашем регионе происходят конфликты на национальной почве. Из-за всего этого мы не можем создать безопасное и мирное будущее для наших детей. Теперь они пытаются добиться перемен своими собственными силами и убеждениями. Они борются за построение справедливого, равноправного и избирательного общества, и мы будем поддерживать нашу дочь и других молодых активистов до конца».
В конце письма родители Самиры просят власти принять все необходимые меры для обеспечения безопасности их дочери, поскольку она не защищена от угрозы деструктивных сил и может подвергнуться насилию. «Молчание и бездействие государства пугают нас. Пожалуйста, действуйте!», - говорят родители активистки.
Амиран Гамкрелидзе: Эпидситуация постепенно стабилизировалась
«Эпидситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, постепенно стабилизировалась. Тенденция к снижению ежедневных случаев продолжается… Важно, что уменьшается смертность», - сказал глава Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе. По его словам, также снизилась нагрузка на медицинский сектор, пишет Общественный вещатель.
«По состоянию на сегодня в больницах лежит 801 человек, из них 222 - в реанимации. Эпидемиологическая ситуация стабильная, в стране она полностью управляемая. Соответственно, мы считаем, что так должно продолжаться в течение марта. К сожалению, как вы знаете, уровень вакцинации очень низкий. Если в январе у нас в среднем прививалось 7000 человек ежедневно, то в феврале - 3000, а в марте - 1000. Это очень плохо, потому что иммунный слой после вакцинации в Грузии еще низкий.
Привито только 43,6% взрослого населения, а бустер сделали только 8%. Поэтому надо быть очень осторожными, т.к. в ряде стран наблюдается вторая волна того же «Омикрона»: в Австрии, Дании, Великобритании… Главный призыв - укреплять иммунный слой. Бустер особенно важен, потому что бустер действительно защищает от заражения, осложнений и летального исхода», - сказал Гамкрелидзе.
Ситуация на дорогах Грузии – сводка на утро 20 марта
Департамент автомобильных дорог Грузии информирует об ограничениях, установленных на автомагистралях из-за интенсивного снега, метели, гололеда, высокой вероятности схода лавин и плохой видимости.
Спецрежимы действуют:
На участке Гудаури-Коби дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, запрещено движение всех видов транспорта. На участке Млета-Гудаури той же трассы разрешено движение только в безостановочном режиме.
Закрыты также:
- 1-36 км дороги Ахалкалаки-Карцахи, ведущей к границе с Турцией;
- 33 км трассы Кировакани-Кумурдо;
- 75-112 км дороги Ахалцихе-Ниноцминда, ведущей к границе с Арменией;
- 21-146 км дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда;
- 20-35 км дороги Сагареджо-Удабно-Давид-Гареджи;
- 1-24 км дороги Тбилиси-Манглиси;
- перевал Накерала (дорога Кутаиси-Ткибули-Амбролаури в Имерети);
- 4-98 км автодороги международного значения Поничала-Марнеули-Гугути (грузино-армянская граница);
- трасса Сачхере-Они.
На дороге Вазиани-Гомбори-Телави разрешено движение только внедорожникам (машины с двумя и более ведущими мостами).
На участках Местиа-Ушгули и Зугдиди-Хаиши дороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили движение легковых автомобилей допустимо в случае использования противоскользящих цепей. Движение автомобилей повышенной проходимости с двумя или более ведущими мостами свободно.
США: Россия использовала гиперзвуковое оружие на территории Украины
США подтвердили, что российские военные применили гиперзвуковое оружие на территории Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. По их словам, американцы отслеживали запуски в реальном времени.
По оценке Вашингтона, у этих пусков было две цели: проверить эффективность нового оружия в боевых условиях и продемонстрировать Западу возможности российских военных.
Минобороны России 19 марта заявило об использовании ракет «Кинжал» во время удара по военному складу в Ивано-Франковской области. Это было первое боевое использование гиперзвукового оружия. Его разработками, по данным Пентагона, занимаются Россия и Китай.
Российское вторжение на территорию Украину началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты.
На фоне продолжающихся боевых действий стороны ведут переговоры об урегулировании ситуации. Как утверждает украинская сторона, ключевые вопросы в ходе консультаций включают гарантии безопасности, прекращение огня, вывод российских войск и «политическое решение спорных территорий».
Москва заявляет, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев якобы максимально сблизили позиции на переговорах.
Украина приостановила деятельность ряда партий из-за связей с Россией
Совет нацбезопасности и обороны Украины приостановил в стране деятельность партий, имеющих связи с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В числе попавших под ограничения объединений среди прочих пошли «Оппозиционная платформа - за жизнь!», которую ранее возглавлял пророссийский политик Виктор Медведчук, «Партия Шария» и ряд социалистических партий.
Деятельность, направленная раскол или коллаборацию получит жесткий ответ, подчеркнул Зеленский.
Решение о приостановке деятельности партий принято на фоне продолжающегося вооруженного вторжения России на территорию Украины. Оно началось 24 февраля по приказу российского президента Владимира Путина.
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- «Оппозиционная платформа – За жизнь» контролировала крупнейшую оппозиционную фракцию в Верховной раде. Оппоненты обвиняют партию в пророссийских настроениях после аннексии Россией Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.
- Руководство партии после нападения России на Украину осудило агрессию и заявило, что будет защищать страну и поддерживать граждан в зонах боевых действий.
- Бывшего лидера партии Виктора Медведчука в октябре прошлого года обвинили в госизмене. По версии следствия политик связан с контрабандой угля из так называемых «ДНР» и «ЛНР». Генпрокуратура Украины утверждает, что контакты Медведчука с Москвой подорвали экономическую безопасность страны в 2014-2015 годах.
- Политик находился под домашним арестом. В феврале стало известно, что ему удалось бежать. По словам адвоката, Медведчук эвакуирован в безопасное место в Киеве. 18 марта суд во Львове заочно арестовал Медведчука.
- Медведчук связан с российским президентом. В 2004 году Владимир Путин был крестным отцом дочери Медведчука.
- Основатель «Партии Шария» – популярный видеоблогер Анатолий Шарий. Он живет в Евросоюзе, где ему еще в 2012 году было предоставлено политическое убежище. С 2014 года Шарий выступает на своем ютьюб-канале с резкой критикой властей Украины, политических сил, поддержавших Майдан, политики Киева по отношению к Москве. В последнее время блогер часто критиковал президента Украины.
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