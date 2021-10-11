В Абхазии возбудили уголовное дело в отношении заместителей министра внутренних дел

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителей министра внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Раща Цвижба и Дадына Чачхалия – участников инцидента на сухумской набережной. Об этом сообщил генеральный прокурор Адгур Агрба.

Следствие ведется по статье за превышение должностных полномочий с применением насилия, которая предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет.

Агрба также сообщил, что в действиях депутата парламента Гарри Кокая усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные статьями о хулиганстве и оскорбления представителей власти.

По словам генпрокурора, имеются доказательства и по факту стрельбы из автомата у здания МВД депутатом Алмасханом Ардзинба.

Говоря о главе МВД Дмитрие Дбар, генпрокурор отметил, что в его отношении «генпрокуратура состава преступления не усматривает».

«Однако с учетом того, что Дбар Дмитрий Сергеевич находился в этом месте и с его участием произошел инцидент, который он впоследствии не смог предотвратить, генеральная прокуратура считает необходимым обратиться в адрес президента с представлением о применении в отношении министра дисциплинарного взыскания и целесообразности его пребывания в занимаемой должности», – сказал Агрба.

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