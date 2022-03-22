СМИ: Кварацхелия не вернется в Россию после матчей за сборную Грузии

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, вероятно, не вернется в Россию после ближайших матчей за сборную Грузии по футболу. Об этом сообщили российские и грузинские СМИ.

В последнем матче с ЦСКА Кварацхелия вышел на поле с капитанской повязкой. Как пишет издание adjarasport, после матча он попрощался с игроками и руководством клуба.

Сообщалось, что грузинский игрок интересен итальянскому «Наполи». Однако пресс-атташе клуба Гвидо Балдари, по информации Metaratings.ru, заявил: «данная информация не соответствует действительности».

Российские СМИ написали, что на семью Хвичи оказывается давление из-за его выступлений за российский клуб. Ситуацию прокомментировали даже в Госдуме РФ. Депутат Светлана Журова говорит, что Кварацхелия, возможно, «надо переехать полностью» в Россию. Депутат Виталий Милонов же считает, что «на системном уровне большинство грузин расценивают российский футбол, также, как и свой».

21-летний Кварацхелия в нынешнем сезоне провел за «Рубин» 22 игры во всех турнирах, забил два мяча. Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года. При этом легионеры, играющие в российском чемпионате, по решению Международной федерации футбола (ФИФА) могут без последствий приостанавливать свои контракты до 30 июня 2022 года.