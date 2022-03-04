Спортивное сообщество против российской агрессии

Российский спорт спустя девять дней после начала вторжения России в Украину. Местных атлетов и команды отстраняют от участия в международных чемпионатах, отменяются соревнования, которые должны были протий в России, а разные сборные покидают легионеры. Есть в их списке пока один грузинский баскетболист.

Спустя девять дней после начала вторжения России в Украину значительная часть российского спорта оказалась под санкциями. Сборную по футболу отстранили от матчей ФИФА и УЕФА, а клубы – от международных матчей. Аналогичное решение в отношении сборных России приняли Международные федерации баскетбола, хоккея, лыжного и многих других видов спорта. Россия так же лишилась права проводить в своих городах многие соревнования и турниры, к примеру: финал Лиги чемпионов, который должен был состояться 28 мая в Санкт-Петербурге, был перенесен в пригород Парижа – Сен-Дени; Международная шахматная федерация отказалась от проведения в России Всемирной шахматной Олимпиады 2022, она должна была открыться в Москве 26 июля, сейчас федерация находится в поиске нового организатора; схожая участь постигла и чемпионат мира по волейболу 2022, который должен был проходить с 26-го по 11-е августа в нескольких городах России; чемпионат Европы по стрельбе должен был открыться в Москве 15-го августа, а также многие другие соревнования. Санкции настигли и параспортсменов – накануне Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских атлетов от участия в Паралимпиаде в Пекине, причина – угроза массового бойкота со стороны других участников, пояснили в комитете.

Кстати, один из первых, кто призвал спортивное мировое сообщество выразить солидарность с Украиной, был защитник и полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко. В соцсети Instagram он обратился к международному спортивному сообществу с призывом исключить Россию из всех спортивных международных органов управления и запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. К его призыву стали присоединяться и многие другие всемирно известные спортсмены. В то же время от выступлений под российским флагом начали массово отказываться легионеры, в большей степени это коснулось футбола и баскетбола. Среди таких спортсменов и грузинский баскетболист Торнике Шенгелия. Несколько дней назад он сообщил о прекращении сотрудничества с московским ЦСКА. Согласно информации международных СМИ, сейчас спортсмен ведет переговоры со своим бывшим клубом – испанской «Басконией». Это решение приветствует журналист грузинской службы Радио Свобода Отар Маглакелидзе:

«Начну с того, что Шенгелия был одним из первых легионеров, кто решил покинуть российский клуб и таким образом выступить против российской агрессии. Его примеру последовали и другие баскетболисты. Насколько я знаю, сейчас ЦСКА покинули уже 6-7 человек в знак протеста».

Кстати, контракт с российским клубом Шенгелия заключил менее года назад, за это время он успел стать одним из лучших игроков. Тогда болельщики восприняли это решение баскетболиста неоднозначно, большинство из них раскритиковали спортсмена за готовность выступать за «армейцев» и потребовали найти замену Шенгелия на позиции капитана сборной Грузии. Нынешнее же его решение многие встретили с восторгом, на что указывают сотни комментариев: «спасибо за твою смелость», «уважаемый спортсмен!», пишут болельщики в соцсетях.

Между тем критики нашли новую цель – футболиста, полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелия, который в одном из своих последних интервью намекнул, что пока не планирует покидать казанский клуб:

«Тот, кто продался в российские команды и играет за них, тем более сейчас, он не грузин. Просто носит грузинскую фамилию. Позор вам. Не смейте сейчас делить политику и спорт», – пишет один пользователь.

Такая позиция совершенно непонятна спортивному обозревателю Давиду Клибадзе:

«Возможно, если бы Шенгелия был в другой команде, он не принял бы такого решения. Но он из ЦСКА, а этот клуб ассоциируется с российской армией. Но почему должен Кварацхелия, играющий за казанский футбольный клуб, покинуть его? Он ведь не играет против Грузии или Украины. В общем – это его выбор, а злоба болельщиков, которую они проявляют в его отношении, люди, которые кричат: «как хорошо поступил Шенгелия и как плохо поступает Кварацхелия», – все это я не считаю правильным. Все должны принимать собственные решения исходя из того, что им диктует разум, совесть и т.д. Я не буду аплодировать Шенгелия и не буду ненавидеть Кварацхелия. Мне никогда не нравилось, когда политика вмешивалась в спорт».

Как бы то ни было, примеру Торнике Шенгелия пока не спешат следовать многие другие грузинские спортсмены, выступающие за Россию. Среди них и футболисты, которые явно переросли российскую премьер-лигу, считает Отар Маглакелидзе. Многих сдерживают контракты с местными клубами, по расторжению которых им придется выплатить непосильную для них неустойку. Впрочем, сейчас в ФИФА всерьез задумались над тем, чтобы разрешить футболистам расторгать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке. Это не повлияет на будущее этих футболистов, сообщают многие СМИ.