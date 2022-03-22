Темур Надарая: «Зухбая, Тарбая не станут абхазами, они считают себя грузинами»

Ветераны общественной организации «Аруаа» Темур Надарая и Темур Гулия выступили против принятых вчера парламентом поправок в закон «Об актах гражданского состояния» и в Гражданский кодекс, которые позволяют жителям Гала менять национальность и получать абхазское гражданство. Закон о гражданстве запрещает предоставлять его гражданам Грузии. Они призвали выйти на митинг с требованием отменить принятые законы.

Представители общественной ветеранской организации «Аруаа» Темур Надарая и Темур Гулия на пресс-конференции в Сухуме рассказали о своих опасениях в связи с принятием парламентом поправок в закон об актах гражданского состояния и в Гражданский кодекс Республики Абхазия.

По словам Надарая, это решение парламента стало для него «громом среди ясного неба», он знает, что «ветер дует со стороны некоторых абхазских НПО», и считает принятый вчера закон «угрозой национальной безопасности и миной замедленного действия, которую под абхазскую государственность положили под видом патриотизма и восстановления исторической справедливости».

Темур Надарая считает, что принятые поправки возвращают Абхазию к 2013-му году, когда возник политический кризис из-за проведения незаконной паспортизации:

«Парламент разрешает иностранным гражданам, лицам без гражданства, а это не самурзаканские абхазы, лиц без гражданства в Галском районе около трех тысяч, но они не получали гражданство, потому что не подпадали под 1994-1999 годы (для получения гражданства необходимо подтвердить проживание в Абхазии в этот период). Но дело в том, что закон написали так, что сегодня человеку из самурзаканских абхазов, который имеет гражданство Грузии, достаточно прийти, написать заявление в милицию, просто написать бумажку, что он выходит из гражданства Грузии и сдает грузинский паспорт. Вот эта удочка, уловка, на которую попались все депутаты, которые не совсем поняли, о чем речь. Такая процедура была в 2013 году, в 2012 году, когда наш парламент принял постановление о том, что была незаконная паспортизация, потому что это – не выход из гражданства Грузии».

Надарая уверен, что смена фамилии и национальности не сделает самурзаканцев абхазами, а право менять фамилии надо дать детям:

«Нам говорят, что сегодня те, кому тридцать лет, сорок лет, пятьдесят лет с фамилиями Зухбая, Тарбая не станут абхазами, они считают себя грузинами. Мы говорим им: «Дайте мырзаканским абхазам с фамилиями Тарбая, Зухбая, Кецбая, Эзухбая и так далее право поменять национальность и фамилию своим детям, скажем, до восьми лет. Для того чтобы этих детей, когда они пойдут в школу, их учительница вызывала к доске не как Зухбая, а как Зухба, не Кецбая, а Кецба. Но, когда ребенок придет домой, ему там скажут родители: нет, ты там Зухба, мы тебя так записали, но мы, зухбаевцы, мы – грузины и так далее. Поэтому мы предлагали на съездах мырзаканских абхазов в Галском районе создать школу-интернат для мырзаканских детей, там абхазские учителя будут обучать их истории Абхазии, будут заниматься абхазским языком, изучать Конституцию, и мы получили бы уже поколение, которое знает свою родину, гордится своим происхождением».

Темур Надарая признался, что за то время, когда он был главой администрации Галского района, ему не удалось добиться, чтобы такой интернат построили. По его словам, за тридцать лет Абхазия сделала очень мало для того, чтобы интегрировать Галский район, все это требует немалых средств, а район все время обеспечивался по остаточному принципу. Гораздо легче, говорит он, принять поправки, а потом поднимать за столом патриотические тосты.

Темур Гулия пояснил, что они не выступают против того, чтобы в Галском районе телевидение и газеты выходили на мегрельском языке, а в графе «национальность» указывалось «мегрел»:

«Мы не против, чтобы в Галском районе вещали радио и телевидение и выходили газеты на мегрельском языке. Мы также считаем, что после прохождения законной процедуры получения абхазского гражданства жители Галского района в графе «национальная принадлежность» могут писать «мегрел». Нужно давать возможность жителям Галского района, чтобы они могли иметь возможность говорить на своем историческом языке, если речь идет о возвращении каких-то исторических вещей, то надо начинать, конечно, с национальной принадлежности».

Темур Надарая уверен, что галцам не нужен абхазский паспорт, им вполне достаточно вида на жительство:

«С видом на жительство они без проблем могут переходить Ингур, с видом на жительство они получают весь социальный пакет, который получает гражданин Абхазии, они могут работать в администрациях, в государственных органах, кроме того, что не могут работать в силовых структурах, могут открывать бизнес, все могут, кроме права голосовать. А что такое право голосовать? Когда мы расширяем базу голосующих в Галском районе, мы даем собственноручно Республике Грузия, враждебному нам государству, влияние на политические процессы в Абхазии. Им там скажут, когда мы будем избирать президента, парламент, захотим провести референдум: голосуйте вот так, и они будут голосовать. Понимаете, 70% будут голосовать так, как им скажут там. Почему мы рычаги влияния на внутриполитические процессы даем грузинской стороне, объясните, пожалуйста?»

На вопрос о том, почему жители Гала не довольствуются видом на жительство и стремятся получить абхазское гражданство, Надарая ответил, что оно позволит им получить российское гражданство, оформить российскую пенсию и выезжать в Россию. Он проинформировал, что в Галском районе вид на жительство есть примерно у 20 тысяч человек.

Представителей «Аруаа» спросили о том, какую альтернативу предлагает абхазское государство гальцам, требуя у них, чтобы они отказались от гражданства Грузии при получении абхазского гражданства? Но альтернативы, судя по всему, такой нет. Что было сделано за тридцать послевоенных лет, чтобы население Гала было интегрировано в Абхазию? Ответа убедительного на этот вопрос тоже нет. Тем не менее Надарая утверждает, что «делать граждан Грузии гражданами Абхазии – это то же самое, что пилить сук, на котором сидишь». Надарая и Гулия призвали всех прийти завтра на митинг и выразить свое отношение к принятым парламентом поправкам.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия