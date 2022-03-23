Россия предостерегает от миротворчества

Россия пригрозила НАТО войной в случае появления в Украине миротворческой миссии альянса. При этом в Москве уверены, что в затягивании конфликта заинтересован в первую очередь Вашингтон. Спустя почти месяц с начала вторжения в Украину российская армия не сумела добиться ни одной из поставленных задач. Но каждый день боевых действий увеличивает жертвы среди мирного населения и поток беженцев.

Появление миротворцев НАТО на территории Украины приведет к прямому столкновению с российскими войсками со всеми вытекающими последствиями – в Москве предостерегли альянс от реализации польской инициативы, которую президент страны Анджей Дуда намерен огласить на саммите НАТО, который соберется в Брюсселе 24 марта.

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в затягивании конфликта и заверил, что Москва готова к самому негативному сценарию:

«Если почитать политологов, и наших, и западных, американцы просто исходят из того, что им невыгодно, чтобы этот процесс завершился быстро. Еще в известной степени – это затягивание, и американцы играют в этом однозначно решающую роль: оно нацелено на то, чтобы драматизировать ситуацию, позволять Зеленскому в майке хаки выступать перед мировыми парламентами и после каждого такого выступления на слезе, на эмоциях опять требовать вмешательства НАТО. Вот польские наши коллеги уже заявили, что вот сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Я надеюсь, они понимают, о чем они ведут речь? Это будет то самое столкновение прямое российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда его не должно состояться в принципе».

Ответ не заставил долго ждать. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО несет ответственность за то, чтобы война не вышла за пределы Украины. По словам главы союза, лидеры стран-членов на предстоящем саммите должны будут согласовать решение об отправке четырех основных боевых групп альянса в Восточную Европу. А именно, в Словакию, Венгрию, Болгарию и Румынию. Но при этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО не будет вводить войска в Украину:

«Чрезвычайно важно оказывать поддержку Украине, и мы не остаемся в стороне. Но в то же время чрезвычайно важно, чтобы этот конфликт не превратился в полноценную войну между НАТО и Россией».

То, что инициатива Польши обречена на провал, дал понять и канцлер Германии. Олаф Шольц подчеркнул, что западное сообщество выбрало иной путь принуждения России к миру и Украине не стоит рассчитывать ни на бесполетную зону, ни на натовских миротворцев:

«Мы видим, что санкции работают. Экономика России шатается. Фондовый рынок в значительной степени закрыт. Валюта рухнула, валюты не хватает. И это только начало. Многие из самых суровых последствий станут очевидными только в ближайшие недели. И мы продолжаем ужесточать санкции. Конечно, я слышу голоса тех, кто призывает к бесполетной зоне или миротворцам НАТО в Украине. Как бы тяжело это ни было, мы не будем этого делать».

Воевать Запад намерен исключительно на экономическом фронте. И на этом направлении идет, действительно, серьезная работа. По поступающей информации, Вашингтон и его союзники продвигают идею исключения России из Большой двадцатки – группы крупнейших экономик мира, целью которой служит координация действий по важнейшим вопросам, влияющим на мировую экономику.

Впрочем, по мнению аналитиков, в этом вопросе нет того единодушия, которое привело к исключению России из Большой семерки после аннексии Крыма. В данном случае Москва может рассчитывать в первую очередь на вето Китая, который, хоть и не поддержал российскую агрессию в Украине, тем не менее не стал и присоединяться к международным санкциям в отношении России. Да и помимо Пекина в G-20 немало игроков, скептически относящихся к инициативе Вашингтона, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

«То, что в плане всестороннего противодействия нашей стране Соединенные Штаты оказывают уже неприкрытое и малодипломатичное давление на все страны, всем хорошо известно. Что касается G-20, это все-таки формат разносторонний, там существуют разные точки зрения, и понятно, что американцы будут продолжать давить на разные страны. Но, как мы видим, все-таки целый ряд государств предпочитает придерживаться своей независимой, суверенной точки зрения».

Но, несмотря на неоднозначность позиций ряда государств, президент Украины Владимир Зеленский продолжает убеждать мировое сообщество в необходимости более действенных шагов для прекращения российской агрессии. Причем украинский лидер демонстрирует прекрасные тактические навыки, выбирая акценты в обращениях к парламенту той или иной страны. В частности, выступая перед японскими депутатами, Зеленский обратил внимание законодателей на угрозу хорошо знакомого японцам ядерного кризиса:

«На нашей земле работают четыре атомные станции! Это 15 атомных блоков. И все они – под угрозой. Российские войска уже обстреляли из танков Запорожскую атомную станцию, крупнейшую в Европе. В результате боевых действий повреждены сотни промышленных производств, многие из них особенно опасны. Обстрелы угрожают газо- и нефтепроводам, угольным шахтам. На днях российские войска обстреляли химическое производство на территории Сумской области Украины. Там произошла утечка аммиака. Нас предупреждают о возможных химических атаках, в том числе с применением зарина, как это было в Сирии. А одной из основных тем для дискуссий мировых политиков стал вопрос о том, как реагировать, если Россия применит еще и ядерное оружие. Любая уверенность любого человека в мире, любой страны полностью разрушена».

Хотя российские власти продолжают утверждать, что не наносят ударов по гражданским объектам, офис генпрокурора Украины сообщает, что за 28 дней с начала российского вторжения в стране погиб 121 ребенок. Еще 167 детей получили ранения различной степени тяжести. Больше всего детей пострадало в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Николаевской, Житомирской, Херсонской и Сумской областях. Кроме того, в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов пострадали 548 образовательных учреждений, 72 из них полностью уничтожены. По словам президента Зеленского, почти четверть населения Украины напрямую пострадала от действий Москвы:

«Около девяти миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, свои родные места, спасаясь от российских войск. Наши северные территории, восточные, южные пустеют, потому что люди бегут от этой смертельной угрозы».

При этом число беженцев, уехавших из Украины за почти месяц войны, по данным ООН, выросло до 3,6 млн человек. Из них, согласно Управлению верховного комиссара по делам беженцев, более полутора миллионов – дети. Первой по числу принятых вынужденных переселенцев остается Польша. За ней следуют Румыния и Молдова. В ООН ожидают, что в ближайшее время число вынужденных переселенцев превысит 4 миллиона человек.