Владимир Зеленский усомнился в Вашингтонском договоре

Спустя месяц после начала российского вторжения в Украину Запад провел сразу три саммита – ЕС, НАТО и «Большой семерки». Лидеры демократического мира прибыли в Брюссель для того, чтобы обсудить дальнейшие шаги в связи с украинским кризисом.

Сразу три международных саммита, посвященных безопасности, прошли сегодня в Брюсселе. Лидеры Евросоюза, НАТО и «Большой семерки» собрались, чтобы выработать общую позицию в связи с российским вторжением в Украину. В Киеве дали понять: они ждут от западных партнеров конкретных решений. Как заявил президент Владимир Зеленский, сегодняшний день все расставит по своим местам:

«Мы ожидаем серьезных шагов. От НАТО, ЕС и «Большой семерки». Мы знаем, что русские уже начали лоббировать свои интересы. Это интересы войны. Мы знаем, что они работают с некоторыми партнерами. Мы знаем, что они хотят погасить эту тему. Тему борьбы против войны. Но погасить нужно войну. На этих трех саммитах будет наша мощная позиция. На этих трех саммитах мы увидим, кто друг, кто партнер, а кто продался и предал. Жизнь можно защитить только в единстве. Свобода должна быть вооружена».

Тему необходимости поставок вооружений украинской армии Зеленский развил, выступая перед представителями Североатлантического альянса. Президент Украины довольно жестко высказал, что он думает о позиции НАТО в украинском кризисе, призвав страны-члены союза к более решительным действиям, пока не стало слишком поздно:

«Украина обращалась к вам за самолетами. Чтобы мы не теряли столько людей. И у вас есть тысячи боевых самолетов! Но нам пока не дали ни одного. Мы обращались за танками. Чтобы мы могли деблокировать наши города, которые сейчас гибнут: Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и другие. Города, где Россия держит в заложниках сотни тысяч людей и искусственно создает голод – ни воды, ни еды, ничего там нет. У вас есть не менее 20 тысяч танков! Украина просила процент, один процент от всех ваших танков! Отдать или продать нам. Но мы пока что не имеем ясного ответа... Это самое страшное во время войны – не иметь ясных ответов на запросы о помощи. Украина никогда не хотела этой войны. И не хочет воевать годами. Мы просто хотим спасти наших людей. Мы хотим выжить! Просто выжить! Как и любой народ, мы имеем на это право. Право на жизнь. Право на этот один процент».

При этом Зеленский также усомнился в способности НАТО сдержать Россию, когда она придет на земли альянса. В том, что Владимир Путин не остановится на Украине, Зеленский не сомневается:

«Да, мы не в альянсе. И я не предъявляю этих претензий. Но украинцы никогда не думали, что альянс и государства альянса – это разное. Что в вопросах жизни и смерти вы порознь можете быть силой, а вот вместе – нет. Что и НАТО может бояться действий России. Я уверен, вы понимаете, что Россия не думает останавливаться на Украине. Не думает и не будет. Она хочет пойти дальше. Против восточных членов НАТО. Государств Балтии, Польши – это точно. Перестанет ли НАТО тогда думать об этом, переживать, как отреагирует Россия? Кто может быть уверен в этом? И есть ли у вас уверенность в том, что 5-я статья способна сработать?»

В том, что военные действия могут распространиться за пределы Украины, в НАТО, действительно опасаются. Одна из главных тем сегодняшних обсуждений – возможные варианты ответа на действия Москвы в том случае, если российские войска начнут обстрелы колонн с военной помощью, поставляемой Украине странами альянса.

Более того, по информации издания The New York Times, Белый дом в самом начале войны в Украине создал секретную рабочую группу, которая разрабатывает возможные сценарии действий Владимира Путина и ответные меры США и НАТО, на случай если Россия прибегнет к использованию оружия массового поражения, будь то химическое, бактериологическое или ядерное. Эксперты также изучают готовность России напасть на соседние страны, включая Молдову и Грузию. И если месяц назад такие сценарии казались скорее гипотетическими, то сегодня и в Вашингтоне, и в Брюсселе осознали, что Москва может прибегнуть к самому мощному оружию в своем арсенале, чтобы выбраться из военного тупика.

То, что эти опасения реальны, подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг:

«Поэтому мы обеспокоены отчасти потому, что видим риторику, и мы видим, что Россия пытается создать какой-то предлог, обвиняя Украину, США, союзников по НАТО в подготовке к применению химического и биологического оружия. И мы видели ранее, что такой способ обвинения других на самом деле является способом создать предлог для того, чтобы сделать то же самое самим. Союзники согласились поставить оборудование, чтобы помочь Украине защититься от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. Это может включать в себя оборудование для обнаружения, защиты и медицинской поддержки, а также обучение дезактивации и кризисному управлению. Мы также повышаем готовность союзников к химическим, биологическим и ядерным угрозам».

Полномочия самого Столтенберга, который в сентябре должен был оставить свой пост и возглавить Центральный банк Норвегии, из-за войны в Украине могут быть продлены еще на год.

Примечательно, что чуть ранее Совбез ООН не принял резолюцию по гуманитарному кризису в Украине, поставленную на голосование Россией. Два голоса «за», при 13-ти «воздержавшихся» не позволили высшему органу Всемирной организации обязать стороны конфликта обеспечить доступ к помощи и защите гражданского населения в Украине. Позицию несогласных обосновала постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд:

«Российский проект призывал все стороны соблюдать международное гуманитарное право. Но в нем игнорируется тот факт, что Россия совершает военные преступления. Российский проект призывал к защите гражданского населения, включая женщин и детей. Но он не учитывает, что Россия бомбит родильные дома, школы, жилые здания. Если бы Россия заботилась о гуманитарной ситуации, она бы прекратила бомбить детей и прекратила тактику осады. Но они этого не сделали».

Представитель России Василий Небензя выразил протест, обвинив оппонентов в игнорировании гуманитарных нужд в угоду политическим выгодам:

«В итоге вместо решения гуманитарных аспектов мы стали заниматься политикой и взаимными обвинениями. Вместо того, чтобы обсуждать и дорабатывать текст, западные страны безосновательно заявили, что Совет безопасности якобы не может согласовать проект гуманитарной резолюции по Украине, представленный Россией. Госпожа председатель, мы категорически не согласны с тем, что Совет не в состоянии принять резолюцию по украинскому гуманитарному досье».

На повестке же Евросоюза – будущее энергоснабжения Европы и то, насколько она готова обойтись без российского газа. После первоначальной демонстрации единства в отношении санкций во всех 27 государствах-членах в газовом вопросе появились разногласия о том, что делать дальше.

Британский премьер Борис Джонсон считает, что сейчас не время думать об экономической выгоде. Как представитель «Большой семерки», Джонсон предлагает двигаться по пути еще большего ужесточения санкций:

«Послушайте, я думаю, что реальность такова, что Владимир Путин уже перешел красную черту и впал в варварство. И я думаю, что теперь мы должны вместе рассмотреть ужасный кризис в Украине, ужасные страдания народа Украины и увидеть, что еще мы можем сделать, чтобы помочь народу Украины защитить себя. Обсудить, что еще мы можем сделать, чтобы ужесточить экономическое давление на путинский режим».

Тем временем первые за почти месяц простоя торги на российском рынке акций показали рост индексов и укрепление рубля по отношению к доллару и евро. Впрочем, аналитики усматривают в этих показателях действие на рынке крупного игрока, а именно – Министерства финансов России. Ранее стало известно, что Минфин выделил один триллион рублей из Фонда национального благосостояния на выкуп акций российских компаний. А это примерно 7,5% от всех находящихся в обращении российских акций. По рыночным меркам это серьезная величина. И хотя действия правительства несколько стабилизировали рынок, обратная сторона медали в том, что скупка государством ценных бумаг означает частичную национализацию сильно подешевевших компаний.