Карасин: реакция Грузии на антироссийские санкции «не останется незамеченной»

Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин охарактеризовал реакцию Грузии на антироссийские санкции Запада, введенные из-за вторжения в Украину, как взвешенную и подчеркнул, что в России «этот факт не останется незамеченным». С заявлением Карасин выступил на встрече с грузинскими политологами, состоявшейся в Фонде поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.

Как сообщается на сайте Совета Федерации, участники дискуссии отметили пользу неформального диалога, ведущегося в «пражском формате» со спецпредставителем премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зурабом Абашидзе.

«Позитивно восприняты уже достигнутые результаты, выразившиеся в значительном увеличении двустороннего товарооборота, решении ряда транспортных проблем, а также росте контактов в гуманитарной сфере. Кроме того, речь шла о темах региональной безопасности на Южном Кавказе, судьбе Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Григорий Карасин выразил надежду на возобновление Женевских дискуссий, которые сейчас заморожены. По его словам, это единственная площадка, где официальные представители Грузии, Абхазии и Южной Осетии говорят напрямую. Диалог в таком ключе, как сообщил сенатор, приносит ощутимые плоды», – сказано в сообщении.