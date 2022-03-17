Ираклий Гарибашвили ушел в историю

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал грузинского коллегу Ираклия Гарибашвили сделать все для поддержки украинского народа в борьбе против российской агрессии. Главе грузинского правительства сегодня пришлось убеждать польского лидера в том, что разговоры о нежелании Тбилиси присоединиться к антироссийским санкциям преувеличены.

Официальным поводом для однодневного визита премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Батуми стало открытие памятника погибшему в авиакатастрофе под Смоленском польскому президенту Леху Качиньскому на известном бульваре аджарской столицы. Хотя за закрытыми дверями с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили польский лидер обсуждал не только заслуги президента Качиньского перед грузинским народом и историческую дружбу польского и грузинского народов.

Ираклий Гарибашвили, взяв первым слово после встречи, заверил польского премьера, что каждый грузин помнит, как президент Качиньский организовал приезд пяти президентов в Тбилиси во время августовской войны в 2008-м. Знаком солидарности и поддержки назвал глава грузинского правительства и то, что совсем недавно премьер-министр Польши находился в Киеве, чтобы поддержать украинский народ, а теперь он здесь, в Грузии, чтобы помочь Тбилиси в европейских стремлениях.

При этом Ираклий Гарибашвили обошел тему своего отсутствия в Киеве во время визита его европейских коллег. Но заверил, что Грузия на всех международных площадках поддерживает Украину. Гарибашвили не стал повторять, что Грузия не собирается присоединяться к антироссийским санкциям, но напомнил, что после августовской войны не было никаких санкций против России со стороны Запада:

«После августовской войны мы увидели обновленную политику по отношению к России, новые торгово-экономические проекты и никаких санкций. К сожалению, даже тогдашняя власть Грузии не приняла санкции против России, только разорвала дипломатические отношения. Напротив, после войны грузинская власть продала стратегические энергетические объекты российским госкомпаниям, а также в одностороннем порядке сняла визовый режим для граждан России. И поддержала членство России в ВТО – и все это произошло после войны».

Ираклий Гарибашвили при этом отметил, как правительство мотивировано в стремлении в ЕС и что оно готово и далее выполнять взятые обязательства.

О том, что слова президента Качиньского 14 лет назад оказались пророческими, согласился и польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. В дни августовской войны президент Качиньский предостерегал европейских лидеров, что после Грузии жертвой российской агрессии могут стать Украина и другие страны Восточной Европы.

«Хочу здесь, на грузинской земле сказать, что мы вместе с премьер-министром Грузии должны сделать все, чтобы те ценности, которым привержены оба народа, работали бы на поддержку украинцев. Сегодняшняя российская агрессия – агрессия против наших ценностей. Мы должны сделать все, чтобы остановить эту агрессию. Что мы можем сделать? Польша призывает, чтобы санкции, которые уже приняты Евросоветом и Еврокомиссией, были углублены, хотим, чтобы на каждый разбомбленный дом добавлялась еще одна санкция. Потому что этот варварский подход к Украине не приемлем».

Затронул Матеуш Моравецкий и активно обсуждаемый в Грузии вопрос неприсоединения Грузии к антироссийским санкциям:

«Слышны голоса, якобы Грузия не до конца вовлечена в санкции, но премьер-министр меня заверил, что Грузия делает все для того, чтобы остановить эту агрессию и защитить демократические ценности, поддержать независимость и суверенитет Украины».

Место Грузии, которая сама знает, что такое оккупация и до сих пор сталкивается с последствиями российской агрессии, – в ЕС, добавил польский премьер-министр.

Визит польского премьера грузинские наблюдатели расценили как попытку лично повлиять на позицию и риторику грузинских властей, но, судя по заявлению Ираклия Гарибашвили, пока эта попытка удалась не вполне.

«Заявления высших представителей власти звучат так, как если об этом стали бы говорить де-факто представители Сухуми и Цхинвали», – возмущается Георгий Бадридзе, бывший посол Грузии в Великобритании, старший научный сотрудник Фонда Рондели (Грузинский фонд стратегических и международных исследований – GFSIS). Хотя он и не удивлен, что власть пытается во всем обвинить прежнее правительство:

«Вместо использования договора с ЕС для развития экономики власть вернула экономические рычаги России, восстановила разорванные ранее связи и вернула России позицию главного торгового партнера. Грузии в любом случае придется заплатить дорого из-за антироссийских санкций, даже если она не присоединится к ним. Я очень надеюсь, что никто (в правительстве) не одержим сумасшедшей мыслью воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы помочь России увернуться от эффекта санкций. И с этой целью заключать тайные договора – это очень плохо кончится не только для конкретных лиц, но и для власти, которая часто заявляет, что действует осторожно и ответственно».

Необоснованными считает политолог аргументы власти по поводу санкций в 2008-м. То, что тогда Запад допустил ошибку, признают многие, и это не оправдывает готовность власти повторить ту же ошибку уже осознанно, считает Георгий Бадридзе и констатирует: «Власть оставляет все меньше поводов для сомнений в том, что она действует больше в российских интересах, чем в целях национальной безопасности Грузии».