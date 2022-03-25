Новости
РФ будет поддерживать Абхазию в утверждении её места в международных делах – Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Москве президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания. Лавров заявил о значимости встречи «на данном этапе».
«Мы должны, как союзники, «сверять часы» в периоды, когда международные отношения переживают сильнейшее напряжение в результате неустанного стремления Запада всеми правдами и неправдами (скорее неправдами) сохранить своё доминирование в международных делах, подчинить себе всё и вся, вернуть однополярный мир. Конечно, это иллюзии», – сказал Лавров.
Глава российского ведомства заявил, что доволен тем, как у сторон развивается политический, военный диалог, военно-техническое, оборонное сотрудничество, взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной сфере, гуманитарные и культурные связи.
«Оценили Ваше решение по признанию Донецкой и Луганской народных республик. Будем активно способствовать развитию контактов с этими новыми государствами. Считаю, что это будет помогать стабилизации обстановки на нашем общем геополитическом пространстве», – говорит Лавров.
Он добавил, что в декабре прошлого года обсуждал с главой абхазского МИДа Иналом Ардзинба «расширение международных связей с Абхазией».
«У нас есть возможности продолжать поддерживать утверждение Абхазией своего законного места в международных делах», – сказал Лавров.
Аслан Бжания, в свою очередь, заявил, что в Абхазии поддерживают «спецоперацию России на Украине».
«Граждане Абхазии понимают, насколько важна проводимая Российской Федерацией специальная операция, в большинстве своём наш народ поддерживает эту необходимую меру. Мы признали независимость государств Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. У нас прошёл многотысячный митинг, мы дважды осуществили гуманитарную акцию, направили грузы жителям этих республик. На сегодняшний день более 150 женщин и детей отдыхают в Абхазии в хороших условиях. Готовы оказать содействие по линии Минобороны и специальных служб», – сказал он.
Абхазский лидер Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву 23 марта. Днем ранее в российскую столицу посетил глава абхазского МИДа Инал Ардзинба.
Другие новости дня
Евросоюз создаст Трастовый фонд солидарности с Украиной
Евросоюз создаст Трастовый фонд солидарности с Украиной. Об этом говорится в коммюнике по итогам заседания Евросовета.
В документе отмечается, что ЕС на фоне военной агрессии России на украинской территории предоставит поддержку Киеву в безотлагательных потребностях. После прекращения боевых действий страны Евросоюза готовы помочь с восстановлением демократической Украины.
Кроме того, Евросовет поддержал предложение организовать международную конференцию для наполнения фонда.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Страны Запада ввели против Москвы и российских олигархов жёсткие санкции. Ограничения затронули не только компании и известных бизнесменов, но и обычных граждан.
На фоне непрекращающихся боёв США, Великобритания и ЕС продолжают ужесточение ограничений.
На Марину Овсянникову завели дело о «дискредитации» военных РФ
Останкинский районный суд Москвы зарегистрировал протокол по делу о "дискредитации" российский военных на бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, которая устроила антивоенную акцию в прямом эфире новостей. Согласно информации на сайте суда, судебное заседание назначено на 14 апреля. Овсянниковой грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Сама Овсянникова сказала "Медузе", что рада, что это не уголовная статья, и она сможет продолжить "бороться за правду".
14 марта Марина Овсянникова устроила антивоенную акцию в прямом эфире новостей, развернув за спиной ведущей Екатерины Андреевой плакат со словами: "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". До этого Овсянникова записала видеообращение, из-за которого суд впоследствии оштрафовал её на 30 тысяч рублей, признав виновной в призывах к незаконным акциям протеста.
Ранее сообщалось, что Овсянниковой может грозить и уголовное разбирательство по новой статье о фейках действиях российских военных. Несмотря на возможность такого преследования, Овсянникова, мать двоих детей, говорила, что не собирается уезжать из России, хотя ей и "очень страшно".
В Кремле поступок Овсянниковой назвали "хулиганством". Глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов обвинил бывшую сотрудницу в предательстве.
В Праге возле посольства России появится улица Украинских героев
Власти Праги переименуют часть улицы Коруновачни возле посольства России в улицу Украинских героев. Об этом пишет издание Ceske Noviny.
Ближайший железнодорожный мост назовут именем украинского военного Виталия Скакуна. Он погиб 24 февраля, взорвав мост перед российской армией, наступавшей на Херсон. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Виталию Скакуну звание "Герой Украины".
Вечером 24 марта члены городского совета поручили городскому управлению утвердить переименования.
В сети отмечают, что теперь посольство России базируется на площади Бориса Немцова, на улице Украинских героев, а в парке за посольством находится аллея имени Анны Политковской.
Состояние Жириновского тяжелое, спикер Госдумы опроверг сообщения о смерти политика
Российский сенатор от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Александр Пронюшкин сегодня сообщил, что в московской клинике умер лидер партии Владимир Жириновский. Информацию со ссылкой на Пронюшкина распространили российские СМИ, в том числе государственное агентство РИА Новости.
Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского.
«Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», – заявил Володин.
В Минздраве заявили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную медицинскую помощь.
Губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Михаил Дегтярев подтвердил, что лидер партии жив.
«Владимир Вольфович жив», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Жириновского, которому в 2021 году исполнилось 75 лет, госпитализировали 2 февраля с диагнозом COVID-19, с тех пор он находится в больнице.
* Исправление: изначально новость вышла с заголовком о смерти Владимира Жириновского. Эта информация не подтвердилась, материал был скорректирован.
Финляндия приостанавливает железнодорожное сообщение с Россией
Железнодорожная компания Финляндии VR Group с 28 марта приостанавливает движение поездов Allegro, которые курсируют между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.
По данным издания, министр по делам Европы и управлению собственностью Финляндии Тютти Тюппурайнен ранее направила VR Group уведомление о нецелесообразности дальнейшей эксплуатации поездов в связи с введением санкций.
"До сих пор мы продолжали использовать Allegro в соответствии с официальными инструкциями, и цель состояла в том, чтобы обеспечить доступ финнов в Финляндию. За эти недели люди, которые хотели покинуть Россию, успели покинуть страну", – заявил директор по пассажирским перевозкам VR-Group Ltd Топи Симола.
В начале марта производитель поездов Allegro, французская компания Alstom, объявила об остановке всех поставок в Россию. 22 марта Siemens также приостановил контракт на поставку новых электропоездов "Сапсан".
КНДР впервые с 2017 года испытала межконтинентальную ракету
Северная Корея провела испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Ранее о возможном запуске КНДР говорили Япония и Южная Корея.
Испытания прошли 24 марта. Ракета пролетела больше тысячи километров за 4052 секунды. Максимальная высота составила примерно 6250 метров. Снаряд запустили из района международного аэропорта Пхеньяна. Ракета упала в Японское море, за пределами японской исключительной экономической зоны.
Это было первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей с 2017 года и 11-е с начала 2022-го. Полетные данные показали, что ракета пролетела выше и дольше, чем во время любого из предыдущих тестов.
На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. О заявил, что Пхеньян будет "полностью готов к давней конфронтации с империалистами из США". Его слова приводит южнокорейское агентство "Рёнхап".
Минобороны Японии заявило, что "Хвасон-17" при обычной траектории запуска может преодолеть 15 тысяч километров и достичь любой точки в США, включая восточное побережье. Токио назвал запуск серьёзной угрозой миру и стабильности.
За связи с КНДР Вашингтон объявил новые санкции против России. Под ограничения попали россиянин Игорь Мичурин, а также компании "Ардис груп" и "Профподшипник". По данным Госдепартамента США, они причастны к передаче материалов для северокорейской ракетной программы. Под санкции вместе с российскими организациями и физлиами попали Вторая академия естественных наук Международного бюро КНДР и один гражданин Северной Кореи.
В январе КНДР сообщала о возможном возобновлении испытаний ядерного оружия и ракет большой дальности. В 2019 году серия ракетных испытаний была прервана после провала переговоров между Ким Чен Ыном и тогдашним президентом США Дональдом Трампом.
Североосетинский депутат: «Украинская армия – самая мощная в Европе»
Депутат парламента Северной Осетии от партии «Единая Россия» Борис Кантемиров считает, что украинская армия – «самая мощная, духовитая и подготовленная армия в Европе».
Ранее именно Кантемиров ранее призвал местных жителей к участию в войне против Украины в качестве «добровольцев».
«Ни одна армия Европы не выстояла бы против нас и трех дней, даже если всё НАТО вместе бы собралось. Украина намного сильнее и мощнее. Это очень достойный и мощный противник. Причем очень мотивированный. Если сегодня там не решить вопрос, завтра эта стрельба, эти бомбежки будут здесь у нас на улице», – сказал Кантемиров в комментарии информационному медиацентру «15-й РЕГИОН».
По информации СМИ, за месяц российского вторжения в Украину на войне погибли как минимум 34 уроженца Северной Осетии.
Плененный в Украине «доброволец» из Чечни призвал Кадырова отправить на войну собственных родственников
Отдельный отряд украинского спецназа "Азов" опубликовал видео с предполагаемым военнопленным из Чечни, который рассказывает о положении дел на фронте под Мариуполем. Также он обращается к Рамзану Кадырову с призывом отправить на войну в Украину своих родных.
Человек на видео (его имя не названо) поясняет, что вылетел на самолете из Грозного 17 марта и на следующий день оказался под Мариуполем, где попал в плен. По его словам, так называемым чеченским добровольцам при отправке в Украину выдают один автомат и всего четыре магазина с патронами. Пленный жалуется на плохое снабжение, а также рассказывает, как российские военные расстреляли колонну чеченцев, которых, по его выражению, "как пушечное мясо" кидают на передовую. Трупы убитых сжигают, говорит человек на видео.
"Кадыров Рамзан, тебе то же самое говорю. Не надо людей убивать. Отправь лучше своего племянника, своего сына. Почему не отправляешь своих родственников, а? Вот своих отправь, пускай они будут воевать. Другим не надо говорить, другие тоже жить хотят", – обращается пленный к главе Чечни.
Живущий в Швеции оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов опубликовал фото, предположительно, этого же добровольца в военной форме и с армейским рюкзаком за спиной. Из опознавательных знаков на снимке виден только шеврон с флагом Чечни на рукаве. Минобороны России и власти Чечни достоверность видео с пленным из республики не комментируют.
- Опрошенные Кавказ.Реалии чеченские активисты и политологи считают, что Кадыров использует войну на Украине для личного пиара, а Кремль раскручивает образ "бесстрашных кадыровцев" как инструмент психологического давления на Киев и для внутренней пропаганды.
- Оппозиционные властям Чечни телеграм-каналы опубликовали видео с отправкой в Украину "добровольцев" из республики – на записи слышен плач провожающих колонну женщин. Они стоят за оцеплением, перед ними находятся вооруженные люди. Критики главы Чечни Рамзана Кадырова утверждают, что местных жителей принуждают к участию в войне, причем не только сотрудников силовых структур, но и тех, кто ими преследуется. Подтверждения этой информации из независимых источников нет.
- 24 марта – двадцать девятый день войны России против Украины. За это время, согласно данным от властей и публикациям в СМИ, во время боевых действий погибли не менее 199 военнослужащих из регионов юга России и Северного Кавказа. Это только те, чьи имена известны Кавказ.Реалии, реальные цифры могут быть значительно больше.
- "Азов" – ультраправая добровольческая группа, входящая в состав Национальной гвардии Украины.
-
Кадыров опубликовал видео с молящимися за воюющих в Украине чеченских бойцов детьми
Рамзан Кадыров опубликовал видео с молящимися детьми в шалинской мечети и заявил, что таким образом "они просили у Всевышнего защиты" для воюющих в Украине бойцов из Чечни. Ранее родители из Грозного и его окрестностей пожаловались, что их принуждают отправлять детей на подобные молебны.
По словам главы республики, на видеозаписи, которую он опубликовал в телеграме, собраны более двух тысяч учеников и выпускников республиканских школ хафизов (хафиз – человек, знающий Коран наизусть – прим.). Еще 800 учеников, как заявил Кадыров, "в течение недели непрерывно читали Священный Коран" за отправленных в Украину военнослужащих из Чечни.
23 марта оппозиционное чеченское движение 1ADAT опубликовало фотографию из грозненской мечети. На ней одетые в белые, синие и красные костюмы дети выстроены в порядке изображения этих цветов на флаге России. Позднее родители пожаловались Кавказ.Реалии на принудительный сбор детсадовцев – за отказ от участия в так называемом флешмобе им грозили отчислением.
- 25 марта – тридцатый день с начала полномасштабного вторжения России в Украину. За это время погибли не менее 206 военнослужащих из регионов Северного Кавказа и юга России. Это только те, чьи имена известны Кавказ.Реалии, реальная цифра может быть значительно больше.
- Власти Магаса 23 марта привлекли подростков из государственного движения "Юнармия" к водружению флага с буквой Z на стометровую Башню Согласия. Акцию провели по распоряжению мэра города Усмана Аушева, в ней также участвовали сотрудники МЧС – именно они установили на вершине башни флаг в поддержку российской агрессии.
Карасин: реакция Грузии на антироссийские санкции «не останется незамеченной»
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин охарактеризовал реакцию Грузии на антироссийские санкции Запада, введенные из-за вторжения в Украину, как взвешенную и подчеркнул, что в России «этот факт не останется незамеченным». С заявлением Карасин выступил на встрече с грузинскими политологами, состоявшейся в Фонде поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.
Как сообщается на сайте Совета Федерации, участники дискуссии отметили пользу неформального диалога, ведущегося в «пражском формате» со спецпредставителем премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зурабом Абашидзе.
«Позитивно восприняты уже достигнутые результаты, выразившиеся в значительном увеличении двустороннего товарооборота, решении ряда транспортных проблем, а также росте контактов в гуманитарной сфере. Кроме того, речь шла о темах региональной безопасности на Южном Кавказе, судьбе Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Григорий Карасин выразил надежду на возобновление Женевских дискуссий, которые сейчас заморожены. По его словам, это единственная площадка, где официальные представители Грузии, Абхазии и Южной Осетии говорят напрямую. Диалог в таком ключе, как сообщил сенатор, приносит ощутимые плоды», – сказано в сообщении.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не присоединится к санкциям Запада против России, так как это противоречит национальным интересам страны и не может остановить боевые действия в Украине. Президент Грузии Саломе Зурабишвили дистанцировалась от заявлений премьера.
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отзыве посла из Грузии для консультаций. Позиция правительства Грузии по санкциям была названа одной из причин этого решения.
Генассамблея ООН вновь потребовала остановить войну в Украине
Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры Украины, а также немедленного прекращения войны в этой стране.
Одобренный в четверг 24 марта Генассамблеей документ не имеет юридически обязывающей силы и носит лишь рекомендательный характер.
В поддержку резолюции проголосовали 140 стран из 193 государств-членов. Четыре страны – Сирия, Беларусь, КНДР и Эритрея – наряду с Россией высказались "против", 38 стран воздержались.
Резолюция содержит требование немедленного прекращения враждебных действий России по отношению к Украине, в частности, атак против гражданского населения. В документе говорится о необходимости защиты мирных граждан, медицинского персонала, сотрудников гуманитарных организаций, а также журналистов.
Текст содержит резкую критику в адрес России за создание "ужасающей" гуманитарной ситуации после начала военного вторжения в Украину месяц назад.
В схожей резолюции, которую Генассамблея одобрила в начале марта, также содержалось требование к России прекратить применение силы в Украине. Тогда документ поддержала 141 страна, а против высказались те же государства, что и 24 марта.
Украина и страны Запада обвиняют Москву в неизбирательных атаках против гражданского населения и ударах по таким объектам как больницы и убежища. Москва это отрицает.
Армения обвинила Азербайджан в захвате села в Нагорном Карабахе. Подробности
Армения утверждает, что вооруженные силы Азербайджана днем 24 марта нарушили линию соприкосновения в зоне ответственности российской миротворческой миссии и вторглись в село Парух в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.
«Ожидаем, что российские миротворческие войска, в зоне ответственности которых происходит провокация, предпримут меры, чтобы войска Азербайджана немедленно вернулись на исходные позиции», — говорилось в сообщении МИД Армении.
По заявлению армянских властей, азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения около 16 часов по местному времени. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что местные военные и российские миротворцы пытались «путем переговоров остановить дальнейшее продвижение» азербайджанских войск.
По информации «Радио Азатутюн», из соображений безопасности были эвакуированы женщины и дети соседней с Парухом общины Храморт. Вечером в Информационном штабе Нагорного карабаха заявили, что продвижение азербайджанских вооруженных сил «пресечено, но противник все еще не вернулся на исходные позиции».
Как пишет «Медуза», в министерстве обороны Азербайджана отрицают обострение ситуации «на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент».
«На пунктах ведется уточнение позиций и мест дислокации, никаких столкновений или инцидентов не происходило», — заявили в ведомстве.
Вечером 24 марта министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян провели телефонные переговоры. Они «обсудили текущую обстановку в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе», сообщили в Минобороны РФ.
В Минобороны Армении заявили, что Сурен Папикян во время разговора с российским коллегой «подчеркнул необходимость возвращения азербайджанских частей на исходные позиции», а Сергей Шойгу сказал, что Россия следит за ситуацией и предпринимает шаги для ее мирного разрешения.
- В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе впервые за много лет начались полномасштабные боевые действия. Они продолжались полтора месяца; 10 ноября стороны при посредничестве России заключили соглашение о прекращении огня. По итогам боев Армения передала Азербайджану контроль примерно над половиной непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Российские миротворцы прибыли в Нагорный Карабах спустя несколько часов после того, как стороны заключили соглашение о прекращении войны.
В Абхазии произошло ДТП с участием бронетехники
В городе Гудаута в самопровозглашенной республике Абхазия произошло ДТП с участием военной техники. По данным местных СМИ, в автомобиле, на который наехала бронемашина, находились два человека – мужчина и его беременная супруга. В результате аварии никто не пострадал.
«В данное время командир роты и мои офицеры находятся рядом с ними. Мы предложили организовать госпитализацию в Сочи или в нашу Республиканскую больницу, либо в сухумский роддом, но она отказалась. Конечно, женщина перенервничала, но жалоб и заявлений с их стороны нет», - сказал журналистам подполковник абхазской армии, командир части Омар Парцхалия.
По его словам, военнослужащие возвращались с плановых учений. Колонна с техникой двигалась в сопровождении спецтранспорта ГАИ. Причины ДТП предстоит определить правоохранительным органам.
«Мы солдат не сажаем за руль военной техники. Управляют ими контрактники с опытом вождения», - сказал он.
Офицер при этом призвал население Абхазии соблюдать осторожность и скоростной режим во время передвижения на дорогах и, в особенности, уступать движущейся по дороге колонне военной техники.
Местные СМИ также сообщают, что в четверг, 24 марта, в Гудауте проводились плановые ротно-тактические учения с боевой стрельбой первого отдельного мотострелкового батальона.
Президент США: Путин недооценил решимости Запада в поддержке Киева
Президент США Джо Байден заявил в четверг в Брюсселе, что российский президент Владимир Путин, перед тем как напасть на Украину, недооценил решимости Запада в поддержке этой страны и не учел того, что западные государства будут едины в вопросе введения санкций против Москвы и военной поддержки украинской армии.
На пресс-конференции в Брюсселе Байден сказал, что российское вторжение в Украину только укрепило единство внутри НАТО, Европейского Союза и «Большой семерки», саммиты которых прошли 24 марта в бельгийской столице.
«НАТО никогда не была более сплоченной, чем сегодня. Путин получает прямо противоположное тому, что он намеревался получить после вторжения в Украину», - подчеркнул Байден после переговоров с лидерами НАТО.
Страны, входящие в Североатлантический союз, и их союзники ввели несколько пакетов жестких санкций против Москвы, что уже ослабило российскую валюту и экономику РФ в целом. В четверг о дополнительных санкциях против российских политиков, бизнесменов, чиновников и юридических лиц объявили Великобритания и Соединенные Штаты.
В четверг Джо Байден также сказал, что НАТО отреагирует, если Россия использует в Украине химическое оружие.
Одновременно президент США высказал мнение, что Россия должна быть исключена из «Большой двадцатки», объединяющей крупные экономики мира. Этот вопрос, по словам Байдена, поднимался в ходе его консультаций с мировыми лидерами в Брюсселе. В этой же связи он отметил, что если страны, такие как Индонезия и другие, не согласятся с исключением России из «Большой двадцатки», то Украина должна быть допущена ко всем встречам этой группы.
Алексею Венедиктову подбросили голову свиньи под дверь квартиры
В Москве неизвестный подбросили отрубленную голову свиньи под дверь квартиры журналиста и бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
На дверь квартиры также приклеили стикер с изображением герба Украины и антисемитской надписью «Judensau», что переводится, как «еврейская свинья». «Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?» - написал Венедиктов в своем телеграм-канале.
Сайт и эфир радиостанции «Эхо Москвы» были заблокированы Роскомнадзором в начале марта, корпоративные аккаунты в соцсетях были удалены. Поводом стало освещение редакцией войны в Украине. Российские власти требуют называть ее «специальной операцией» и запрещают использовать при ее освещении что-то, кроме официальных государственных источников. После этого основной акционер радиостанции, окологосударственный холдинг «Газпром-медиа» принял решение закрыть станцию. Венедиктов, представляющий интересы миноритарных владельцев, пообещал обжаловать это решение в суде.
Некоторые журналисты радиостанции сейчас ведут стримы своих передач на ютуб-канале «Живой гвоздь».
- После начала войны в Украине из-за цензуры были заблокированы, закрылись или были закрыты правительством десятки изданий. В том числе – Русская служба Радио Свобода, канал «Настоящее Время», «Голос Америки», телеканал «Дождь», Би-би-си, DW, издание Znak.com, The Insider, региональные издания. Многие журналисты вынуждены были покинуть страну.
МИД России объявил о высылке из страны черногорского дипломата
Россия в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Черногории в Москве, сообщил в четверг российский МИД.
24 марта чрезвычайный и полномочный посол Черногории Милорад Шчепанович был вызван в МИД России, где ему вручили ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Черногории в Москве, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Там отметили, что данная мера стала ответом на принятое 4 марта черногорской стороной «ничем не обоснованное решении» объявить персоной нон грата дипломата посольства РФ в Подгорице.
МИД Черногории, объявляя в начале марта о своем решении по российскому дипломату, сослался на указание службы национальной безопасности.
Связи между двумя странами остаются сложными на протяжении нескольких лет. В 2014 году Черногории присоединилась к санкциям против России вслед за аннексией Москвой Крыма.
В 2016 году Подгорица обвинила Москву в содействии попытки госпереворота в стране, который, как считают эксперты, ставил своей целью помешать Черногории вступить в НАТО.
Президент «Кинотавра» отменил фестиваль из-за «агрессивной войны»
Президент одного из крупнейших российских кинофестивалей «Кинотавр» Александр Роднянский объявил о том, что в 2022 году форум проводиться не будет. «Нельзя говорить о фестивалях, когда страна ведет агрессивную войну», - пояснил Роднянский в своем телеграм-канале, в котором он выложил большой текст, посвященный действиям российской армии в Украине.
«Ровно месяц, как весь мир видит, что делают на территории Украины российские военные: реактивная артиллерия, авиация и крылатые ракеты бьют по гражданским объектам, - написал Роднянский. - По жилым домам, по школам, по больницам и роддомам. Разбомблен крупнейший русскоязычный город Украины - Харьков. Под бесконечным обстрелом взятый в блокаду Мариуполь, в котором лишенные света, тепла и воды люди, включая детей, уже умирают от жажды и холода. Российские танки бьют прямой наводкой по гражданским автомобилям, в которых украинцы пытаются эвакуироваться из охваченных войной городов...
Больше трех с половиной миллионов жителей Украины стали беженцами...
Украину разрушают и калечат, но я верю - она выстоит и победит. На стороне Украины весь мир. Трагедия России, как ни странно это звучит, много страшнее: великая культура, прошедшая самые большие испытания истории, все глубже погружается в пучину мрака, агрессии и жестокости…».
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал от профильных ведомств «исключить из культурной повестки» Александра Роднянского, который с самого начала вторжения в Украину выступает против действий российских властей.
Лидеры G7 предостерегли Россию от использования ядерного оружия
Лидеры «Группы семи», объединяющей индустриально развитые страны мира, предостерегли Москву от использования биологического, химического и ядерного оружия в ходе начатой Россией войны против Украины.
Об этом говорится в заявлении «семерки» по итогам прошедшего в четверг саммита в Брюсселе.
«Мы предупреждаем относительно любой угрозы использования химического, биологического и ядерного оружия или связанных с ним материалов», - подчеркивается в совестном заявлении, которой распространила ФРГ, возглавляющая сейчас G7.
В документе также говорится о готовности стран принимать беженцев из Украины.
Отдельно упомянут призыв лидеров G7 к странам-производителям нефти и газа «действовать ответственно» и наращивать поставки на международный рынок. Одновременно отмечается, что ключевую роль в этом должна играть ОПЕК.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности «Группы семи» к дальнейшему ужесточению санкции против России при необходимости. Схожее заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы, партнеры G7, решительно настроены и дальше вводить санкции против России и гарантировать, что они строго соблюдаются. Чтобы поставить заслон ресурсам, которые Путин использует для ведения своей войны, мы не допустим никаких обходных путей. И мы готовы принимать больше мер, если будет необходимо», - говорится в заявлении фон дер Ляйен в твиттере.
В «Группу семи» входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Япония и Италия. «Семерка» проводит обсуждения при участии руководства Европейского Союза.
Несколько бойцов Росгвардии не поехали в Украину и были уволены
12 бойцов Росгвардии из Краснодара в конце февраля отказались ехать в Украину по приказу командира. Впоследствии в отношении них провели проверку и уволили. Росгвардейцы обратились с иском в суд о восстановлении на работе.
Об этом сообщил в четверг адвокат правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Он написал в Telegram, что 25 февраля капитан полиции Фарид Читав, командир взвода оперативной роты ОМОН «Пластун» Росгвардии по Краснодарскому краю, и 11 бойцов из его роты отказались исполнить приказ командира отряда «о пересечении границы РФ и дальнейшем следовании на территорию Украины». При этом отмечается, что с 6 февраля этот отряд ОМОН находился в аннексированном Крыму, куда был направлен на учения «Заслон 2022».
Поступивший приказ бойцы Росгвардии посчитали незаконным. Ни у одного из них с собой не было загранпаспорта. «О командировке на территорию Украины для участия в специальной военной операции, о задачах и условиях этой операции никто из истцов в известность поставлен не был и, как следствие, согласия на нее не давал», – пишет Павел Чиков.
Он отмечает, что интересы истцов в суде представляет адвокат Михаил Беньяш.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в Североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а «ДНР» и «ЛНР» независимыми, Путин требует от Украины «денацификации» и «демилитаризации».
США ввели санкции против депутатов Госдумы и неё самой
Соединённые Штаты в четверг ввели новые санкции в связи с российским вооружённым вторжением в Украину.
В санкционный список попали 328 депутатов Госдумы России и сама Госдума как учреждение.
Также в списке, помимо прочих, глава "Сбера" Герман Греф, супруга миллиардера Геннадия Тимченко, руководители ряда оборонных предприятий России, несколько десятков компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Всего в новом списке более 400 физических и юридических лиц, сообщил президент США Джо Байден.
Санкции предусматривают заморозку активов, а для физических лиц - запрет на въезд в США. Кроме того, американским физическим и юридическим лицам запрещено вести дела с включёнными в санкционные списки.
Также, по сообщению министерства финансов США, предметом санкций могут стать транзакции с участием золотых запасов российского Центробанка. Ранее США и другие страны Запада заморозили часть валютных резервов Банка России.
Ранее о новых санкциях объявила Великобритания. В санкционный список попали Герман Греф, Олег Тиньков, Альфа-Банк, РЖД и другие лица и предприятия. Ожидается, что по итогам саммита "группы семи" (G7) в четверг будет принято решение о новом международном механизме по борьбе с попытками обхода санкций.
Всего с момента вторжения 24 февраля США и их союзники ввели в действие несколько пакетов экономических и персональных санкций. Россия продолжает боевые действия против Украины.
Тбилисские «Трубы» продали с седьмой попытки
В Тбилиси с седьмого раза удалось продать самое экстравагантное сооружение в городе – «трубы» на территории центрального парка Рике, пишет агентство «Новости-Грузия».
Над проектом шесть лет работала архитектурная студия Fuksas под руководством известного итальянского архитектора Массимилиано Фуксаса. В «трубах» должны были разместиться музыкальный театр и выставочный зал. Здания из стекла и бетона, облицованные нержавеющей сталью, напоминают перископ, который, по идее архитекторов, объединяет современный стиль парка Рике и историческую часть Тбилиси. Однако законченное строение так никогда и не было использовано по назначению.
В итоге «трубы» в парке Рике решено было продать. Правительство выручило за них 10 миллионов 20 тысяч лари (около 3, 2 млн долларов), сообщает Национальное агентство госимущества.
Агентство BM.ge сообщает, что «Трубы» приобрела компания Global Victory Trust, зарегистрированная в Люксембурге. Её менеджеры – гражданин России Игорь Дядченко и гражданин Австрии Марк-Майло Люб.
Согласно условиям договора, новый владелец обязан инвестировать в сооружение не менее 20 миллионов лари в течение трех лет (36 месяцев).
При этом оплата приватизационной суммы должна быть осуществлена в срок не более чем в два месяца после завершения электронного аукциона.
Согласно инвестиционным условиям, на территории будет организован музей вина, цифрового искусства и технологий, а также выставочные и конференц-залы.
Общая площадь объекта вместе с земельным участком составляет 14 591 квадратный метр.
В первый раз аукцион был объявлен 5 февраля 2020 года — тогда объект оценивался в 95 миллионов лари (почти 32 млн долларов). В шестой раз, 22 февраля 2022 года цена «труб» снизилась до 10 миллионов лари.
Валерий Кварчия: закон о восстановлении абхазской национальности отменили в нарушение регламента
Спикер парламента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Кварчия на пресс-конференции заявил, что внеочередное заседание сессии, на котором были отменены ранее принятые поправки в Гражданский кодекс и закон «Об актах гражданского состояния», прошли с нарушением регламента. Речь идет о т.н. законе о восстановлении абхазской национальности.
«22 марта в девять вечера, в парламенте, в нарушение наших законов, в том числе регламента Народного Собрания, без оповещения и согласия спикера парламента произошел опасный прецедент – попытка созыва внеочередного заседания сессии. На этом заседании было решено вернуть на рассмотрение во втором чтении поправки к закону «Об актах гражданского состояния», принятые большинством депутатов парламента на заседании сессии 21 марта», – сказал Валерий Кварчия.
По его словам, внеочередное заседание парламента может состояться по предложению президента, по требованию не менее одной трети депутатов, представленному в письменной форме и удостоверенному их подписями, или по предложению самого спикера.
«Абсолютно ничего такого не было. Нарушен пункт 1 статьи 16, согласно которому спикер ведет заседание парламента. Пункт 2, по которому спикер ведает внутренним распорядком работы аарламента, также не был принят во внимание. Так называемое внеочередное заседание провел заместитель спикера парламента Михаил Сангулия, хотя по статье 17 регламента, заместители спикера ведут заседания по поручению спикера парламента. Но я никому ничего не поручал и не знал, что будет проведено заседание», – заявил Кварчия.
Отметим, что именно он в прошлом году выступил с законодательной инициативой, предусматривающей возможность «восстановления абхазской национальности».
Объясняя необходимость законодательных изменений, Кварчия сегодня указал, что большое количество представителей абхазской диаспоры проживает на территории других государств (Турция, Сирия и Иордания). Кроме того, спикер парламента говорит о «грузинизации Абхазии в советский период». Кварчия считает, что потомки всех этих людей должны иметь право восстановить свою абхазскую фамилию и национальность.
О том, что депутаты отменили ранее принятые поправки в закон «Об актах гражданского состояния» и в Гражданский кодекс, накануне сообщили в организации ветеранов «Аруаа». В «Аруаа» планировали провести митинг на сухумской площади Свободы, но отменили его.
НАТО продолжит поддержку Украины, но не отправит туда войска
Лидеры государств НАТО на саммите в Брюсселе в четверг договорились укрепить безопасность стран-членов Североатлантического союза в Центральной и Восточной Европе перед лицом российской агрессии против Украины. В частности в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии будут размещены новые боевые группы НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после саммита заявил, что Североатлантический союз продолжит поддерживать Украину, в частности поставками оружия и оборудования. Он также предупредил Россию о последствиях возможного использования химического оружия или любого другого оружия массового поражения.
При этом глава НАТО заявил, что союзники по-прежнему выступают против дальнейшей эскалации конфликта, не будут направлять в Украину войска или вводить бесполётную зону. Он подчеркнул, что это грозит прямым столкновением войск НАТО и России. Ранее Польша предложила отправить в Украину миротворческую миссию, однако это предложение на саммите активно не обсуждалось.
На прямой вопрос о том, получит ли Украина от Североатлантического союза то вооружение, которое запрашивал ранее президент Владимир Зеленский, Столтенберг сказал, что не будет раскрывать детали.
В заявлении лидеров НАТО говорится об осуждении российской агрессии против Украины, в нём также содержится призыв немедленно остановить боевые действия и вывести войска с украинской территории. "Украинцы вдохновили мир своим героическим сопротивлением против жестокой захватнической войны со стороны России", - говорится в заявлении. В нём также говорится о возможных военных преступлениях, совершённых в Украине.
"Решение президента Путина напасть на Украину - стратегическая ошибка с серьёзными последствиями для самой России и её народа", - подчёркивают лидеры НАТО.
Ранее было объявлено, что в связи с вооружённым конфликтом в Украине мандат Столтенберга на посту генсекретаря НАТО будет продлён на год, до осени 2023 года.
В Брюсселе в четверг пройдут также саммиты ЕС и "группы семи", на которых также будет обсуждаться российское вторжение в Украину, включая возможные санкции.
НАТО будет наращивать помощь странам-партнерам альянса – заявление
Главы государств и правительств стран НАТО на саммите в Брюсселе решили наращивать помощь партнерам Североатлантического альянса. Ранее сообщалось, что в этом контексте НАТО может оказать поддержку Грузии, а также Боснии и Герцеговине.
«Мы оказываем индивидуальную поддержку партнерам, пострадавшим от российских угроз и вмешательства, и будем наращивать нашу помощь, чтобы помочь им противостоять злонамеренному влиянию России и укрепить их устойчивость, основываясь на запросах наших партнеров и наших давних партнерских программах. В апреле министры иностранных дел рассмотрят конкретные предложения по усилению нашей поддержки этим партнерам», – сказано в заявлении по итогам саммита.
Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «жестокое вторжение в Украину только подчеркивает необходимость оказания поддержки Грузии».
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.