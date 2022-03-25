СМИ: владельцем т.н. «Труб» в Тбилиси стал бизнесмен из России Давид Хидашели

Владельцем здания концертного зала в тбилисском парке Рике, известного больше как «Трубы» или «Кувшины», стал российский бизнесмен грузинского происхождения Давид Хидашели. Об этом сообщает телекомпания Formula, ссылаясь на самого предпринимателя.

По данным Национального агентства государственного имущества, на аукционе по продаже т.н. «Труб» выиграла компания Global Victor Investment, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах. Она принадлежит и управляется Мариам Хидашели, а в ее директорате – Давид Хидашели.

Ранее СМИ сообщали, что новым владельцем комплекса на площади Рике стала компания Global Victory Trust, зарегистрированная в Люксембурге. Ее менеджеры – гражданин России Игорь Дядченко и гражданин Австрии Марк-Майло Люб.

Т.н. «Трубы» ушли с молотка за 10 миллионов 20 тысяч лари (около 3 млн долларов). Причем, здание, которое задумывалось как концертный зал, удалось продать только с седьмой попытки. Первоначально недвижимость была выставлена на торги 5 февраля 2020 года за 95 млн лари, но лот не был продан. В прошлом министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава заявляла, что строительство комплекса было довольно дорогостоящим – 75 миллионов лари.

Что касается Давида Хидашели, то он оказался в центре внимания СМИ в связи с т.н. «делом картографов». Бизнесмен приобрел в России и передал Минобороны Грузии топографическую карту 1938 года, которая легла в основу расследования в отношении бывших членов комиссии по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой. По версии прокуратуры, они действовали в ущерб территориальных интересов государства, однако оппоненты власти назвали дело политическим.