«Единая и неразрывная судьба». Аслан Бжания – с визитом в Москве

На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым абхазский президент Аслан Бжания заверил его о поддержке народом Абхазии спецоперации в Украине и пообещал, что «там будет обозначено наше присутствие и наш флаг». Что имеется в виду под «нашим присутствием и нашим флагом» и где именно оно будет обозначено, Бжания не уточнил.

23 марта президент Абхазии Аслан Бжания с рабочим визитом отбыл в Москву, об этом сообщила пресс-служба президента. Сегодня журналистов проинформировали о том, что президент Аслан Бжания встретился в Москве с вице-премьером правительства России Александром Новаком, с заместителем администрации президента России Дмитрием Козаком и с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

На встрече с Новаком, по очень скромной информации пресс-службы президента Абхазии, обсуждались вопросы реализации дорожной карты по оптимизации энергообеспечения, разработки генеральной схемы газификации Абхазии и ценообразования на нефтепродукты. Сообщается также, что обсуждались «другие актуальные вопросы двустороннего взаимодействия», но что это были за вопросы, неизвестно.

Еще менее информативным было сообщение о встрече Аслана Бжания с заместителем администрации президента России Дмитрием Козаком, сказано только, что «он обсуждал вопросы энергетики, реализацию Инвестпрограммы и другие вопросы».

Сегодня же состоялась и встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Протокольная часть этой встречи появилась в публичном пространстве, но из нее невозможно понять, какие вопросы обсуждались на встрече и какие договоренности достигнуты. Министр и президент обменялись любезными речами и подтвердили верность избранному курсу на стратегическое партнерство.

Сергей Лавров сообщил, что удовлетворен развитием двухсторонних отношений и заверил, что признание ДНР и ЛНР Абхазией в России «оценили»:

«Встреча с вами, ваши контакты в Москве особенно важны, как союзники мы должны «сверять часы» в периоды, когда международные отношения переживают такое сильнейшее напряжение в результате стремления Запада всеми правдами и неправдами сохранить свое доминирование в международных делах и вернуть однополярный мир. На данном этапе эти устремления вызывают серьезнейшее напряжение в международных отношениях, чему мы противодействуем вместе с нашими партнерами, союзниками, в том числе, и с Республикой Абхазия. Мы довольны тем, как у нас развивается политический диалог и военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной сфере и культурные связи. Все это позитивно воспринимается нашими народами. Мы заинтересованы активно это развивать. Мы оценили ваше решение по признанию Донецкой и Луганской народных республик. Будем активно способствовать развитию контактов с этими новыми государствами».

Лавров заверил, что будет способствовать развитию международных связей Абхазии и утверждению ее «законного места в международных делах».

Аслан Бжания в ответной речи проинформировал Сергея Лаврова о процессах в Абхазии и заверил его, что народ поддерживает российскую «спецоперацию на территории Украины»:

«Я хотел бы коротко проинформировать о тех процессах, которые сегодня происходят в Абхазии в связи со спецоперацией, которая проводится Россией на территории Украины. Граждане Абхазии понимают, насколько это важно. И мы признали независимость Донецкой и Луганской народных республик. У нас прошел многотысячный митинг, мы дважды осуществили гуманитарную акцию, направили грузы жителям этих республик. В настоящее время более 150 женщин и детей из Донецкой и Луганской народных республик отдыхают в Абхазии. Мы готовы оказать содействие по линии Министерства обороны и по линии специальных служб. В этом ключе тоже идут переговоры, я вчера был у своих бывших коллег, и там тоже будет обозначено наше присутствие, наш флаг. У нас единая и неразрывная судьба, поэтому мы не будем жалеть ни сил, ни средств для того, чтобы эту ситуацию довести до логического и справедливого конца».

Призывам к миру или сожалению о жертвах конфликта в речи абхазского президента места не нашлось. Что имел в виду Аслан Бжания под «логическим и справедливым» концом, а также под «нашим флагом и нашим присутствием», осталось за рамками его выступления.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия