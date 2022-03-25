В Москве изменили цель номер один

Россия во второй раз за время войны в Украине огласила свои потери. При этом в Минобороны дали понять: штурму блокированных украинских городов в Москве предпочли контроль над всей территорией Донбасса. Запад в ответ обещает еще сильнее затянуть экономическую удавку и ищет выход из газовой зависимости от России.

Спустя месяц после начала вторжения в Украину Минобороны России во второй раз огласило свои потери. Как заявил начальник Главного оперативного управления российского Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, в ходе боевых действий погиб 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения. Примечательно, что эта цифра намного ниже заявленной украинской стороной и независимых оценок. Ранее российское Минобороны лишь раз объявляло о потерях.

Рудской в ходе брифинга также подчеркнул, что российская армия «не планировала» штурм окруженных украинских городов, однако допускает такую возможность. На данный момент полностью или частично окружен целый ряд крупных украинских городов – Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь. Российские войска также продвигаются с двух направлений на Киев. Города подвергаются обстрелам и бомбардировкам, но установить над ними контроль Москва пока не смогла. При этом Рудской дал понять: главная цель сегодня – полный контроль над территорией Донбасса:

«Изначально мы и не планировали их штурм, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. И хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном – полном освобождении Донбасса».

В то же время горсовет Мариуполя сообщает, что в результате бомбардировки Мариупольского драмтеатра, в подвале которого жители города укрывались от налетов, погибли около 300 человек. Украинские власти обвинили в ударе по театру российских военных. Минобороны России все это время утверждает, что наносит удары только по объектам военной инфраструктуры.

При этом в Киеве и на Западе опасаются, что Москва может применить оружие массового поражения – химическое, бактериологическое и даже ядерное. Прошедшие 24 марта саммиты НАТО, ЕС и «Большой семерки» показали, что США и Европа не исключают такого шага со стороны президента Путина. При этом каким будет ответ в случае применения ОМУ, собравшиеся в Брюсселе лидеры комментировать не стали. Лишь президент США Джо Байден пообещал, что ответ точно будет, но какой, зависит от действий самого Владимира Путина:

«Мы бы ответили, мы бы ответили, если бы он это использовал. Характер ответа будет зависеть от характера использования».

При этом Владимир Путин считает, что реакция Запада на российское вторжение в Украину не просто неадекватна, но направлена на полную «отмену» России. Об этом глава Кремля заявил в ходе видеоконференции с лауреатами премии в области литературы и искусства:

«Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ – говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит. Пресловутая «культура отмены» превратилась в «отмену культуры». Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Также запрещаются и русские писатели и их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии. Мы хорошо знаем и помним из кадров кинохроники, как сжигаются книги прямо на площадях».

В Киеве же считают, что именно действия Москвы сегодня наиболее наглядно иллюстрируют методы нацистов. А реакция Запада недостаточна и запоздалая. Обращаясь к лидерам Евросоюза, президент Украины Владимир Зеленский хоть и выразил благодарность за введенные против России санкции, но также попросил ЕС не опоздать и на этот раз с приемом Украины в содружество:

«Вы применили санкции. Мы благодарны. Это мощные шаги. Но это было немного поздно. Если бы было превентивно – Россия не пошла бы войной. Никто точно не знает, по крайней мере, был шанс. «Северный поток–2» вы заблокировали. Мы вам благодарны. И это верно. Но тоже было немного поздно. Потому что, если бы было вовремя, Россия не создала бы газовый кризис. По крайней мере, был шанс. А теперь мы с вами готовим членство Украины в Европейском союзе. Наконец-то. Вот здесь я вас прошу: не опоздайте. Пожалуйста. За этот месяц вы сравнили эти миры, и вы все видите. Кто чего стоит. И что Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время. По крайней мере, у вас для этого все есть. А у нас есть этот шанс».

Но пока первоочередной задачей для Европы остается отказ от зависимости от российских энергоносителей. Первый шаг уже сделан. США и Евросоюз подписали соглашение о поставках не менее 15 млрд кубометров сжиженного природного газа в Европу до конца года. Президент США Джо Байден назвал договор одним из вариантов сокращения импорта газа из России, которая обеспечивает около 40% потребностей ЕС.

«Во-первых, мы собираемся вместе уменьшить зависимость Европы от российских энергоносителей. Путин использует энергоресурсы России, чтобы принуждать и манипулировать своими соседями. Вот как он их использовал. Он использовал прибыль, чтобы управлять своей военной машиной. Вот почему ранее в этом месяце я объявил, что Соединенные Штаты запретят весь импорт российской энергии, чтобы дать понять, что американский народ не будет участвовать в субсидировании жестокой, неоправданной войны Путина против людей в Украине. Мы смогли сделать этот шаг, когда другие не смогли, потому что Соединенные Штаты сами являются экспортером энергоносителей с сильной отечественной промышленностью, и Соединенные Штаты приветствовали мощное заявление Европейского союза в начале этого месяца, в котором он обязался быстро снизить свою зависимость от российского газа. Сегодня мы согласовали совместный план действий для достижения этой цели, одновременно ускоряя наше продвижение к безопасному будущему с чистой энергией».

Но пока это капля в море. В 2021 году, по данным Международного энергетического агентства, Евросоюз импортировал из России 155 млрд куб. м газа. Это обеспечило 40% его потребностей. Но в этом году, после российского вторжения в Украину, ЕС поставил цель до конца года снизить потребление российского газа на две трети. То есть европейцам нужно найти около 100 млрд кубометров газа из других источников или научиться обходиться без них.

При этом попытки заменить российский газ, поставляемый в Европу посредством трубопроводов, сжиженным сталкиваются с определенными проблемами. В частности, возможности большинства производителей СПГ, того же Катара, на данный момент и так на пределе. Мощности же терминалов регазификации в Европе тоже ограничены. Они попросту не смогут переработать такие объемы сжиженного природного газа, даже если бы их удалось где-то найти. Так что европейским руководителям еще предстоит отстоять свою газовую независимость от России.