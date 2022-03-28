Анонсированная оппозицией сессия югоосетинского парламента не состоялась

Сессия парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия, анонсированная оппозицией, не состоялась.

«Парламентарии Южной Осетии не собрались на сессию. Как сообщили журналистам в парламенте республики, на понедельник не было запланировано заседание», – пишет агентство «Рес».

Провести сессию оппозиционеры требовали еще 25 марта вечером – после того, как экс-президент Эдуард Кокойты обнародовал скандальные видеокадры. На них запечатлено, как в кабинет главы ЦИК неоднократно проникают посторонние люди в нерабочее, ночное время, среди них и представители правящей партии в избиркоме. Самому Эдуарду Кокойты, а также экс-министру обороны Ибрагиму Гассеву, депутату от оппозиции Давиду Санакоеву и другим ЦИК отказал в регистрации.

На фоне прошедшего 25 марта у здания парламента стихийного митинга спикер Алан Тадтаев отверг возможность проведения внеочередного заседания.

«Я не собирал сессию, и вся ответственность за последствия этого собрания ляжет на плечи тех, кто провоцирует вот эти провокации», – сказал он.

Ранее Кокойты в беседе со сторонниками заявил: «Если к 12.00 в понедельник депутаты не получат законных ответов на свои обращения, то народу ничего не останется, кроме как выйти и спросить с власти».

Оппозиционеры заявляют, что злоупотребления в избиркоме ставят под вопрос легитимность президентских выборов, которые должны состояться 10 апреля.