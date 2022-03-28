Разделение властей в Абхазии превращается в фикцию

После второго тура парламентских выборов, которые прошли в Абхазии 25 марта, вспомнился бородатый анекдот, герой которого дважды жаловался на жизнь: в первый раз утверждал, что в его жизни наступила черная полоса, а второй раз под бременем невзгод приходил к выводу, что, оказывается, то была серая полоса, а вот теперь наступила черная. Результаты выборов в седьмой созыв парламента говорят о том, что прошлый шестой созыв был еще не черной полосой в истории абхазского парламентаризма.

Можно с горечью поблагодарить наших избирателей, которые, несмотря на отсутствие элементарных бытовых условий, пандемию, постоянные отключения света и воды, ужасающее состояние системы здравоохранения и образования, мизерные и нерегулярно выплачиваемые пенсии, подорожавшие продукты и многое другое, все же в большинстве своем исполнили свой гражданский долг и приняли участие в выборах. Скажем прямо, что показатель активности избирателей, да еще и для второго тура, где не имела значение численность избирателей, пришедших на выборы, был очень высокий – более 54% (в первом туре 51%).

Чтобы объяснить этот феномен, надо знать, что на избирателей была брошена вся мощь административного ресурса, давление и подкуп. Голоса избирателей оценивались от трех до пяти тысяч рублей, в зависимости от ценности не столько «своего» кандидата, сколько его оппонента. На некоторых участках не чурались и таких примитивных трюков, как вбросы бюллетеней, и они, без сомнения, сделали «победу» некоторым кандидатам.

То, что во втором туре борьба шла за каждый голос, – не голословное утверждение. Об этом свидетельствуют косвенные показатели, такие как небольшой разрыв в голосах. В одном из сухумских округов за кандидатов даже было подано равное количество голосов, и здесь пройдут новые выборы. Но если сравнивать цифровые показатели второго тура с первым, то очевидно, что в первом туре разница в голосах избирателей была более существенной и исчислялась не единицами, а десятками, иногда доходила до сотни.

Для демонстрации возьму Афонский округ, по которому баллотировались кандидат от власти Ахра Пачулия и действующий кандидат парламента Натали Смыр. К 14 часам на этом округе проголосовало около 50% избирателей, а к закрытию участка активность избирателей достигла 70%. В первом туре на этом участке проголосовало 60% избирателей, и Натали Смыр получила поддержку 47%, то есть ей не хватило до победы 3%, в то время как ее главный оппонент набрал 42%, и ему до победы не хватало 8%. Во втором туре картина кардинально поменялась – 52% избирателей отдали голоса за Ахру Пачулия. А теперь об этих двух кандидатах, у которых есть опыт парламентской деятельности.

Натали Смыр, действующий депутат, известна критическими высказываниями в адрес президента, премьер-министра. Она возглавляет парламентский комитет по бюджету, и не раз мешала исполнительной власти осуществлять необоснованные проекты, в частности, блокировала выделение бюджетных средств на проект, который лоббировал премьер-министр Анкваб. По ее инициативе в бюджете 2021 года были выделены средства на энергетику – ремонт высоковольтной линии и установку дистанционных счетчиков. Деньги не были использованы по назначению и в бюджете нынешнего года, опять же по ее инициативе, предусмотрены целевые средства на энергетику.

А теперь взглянем на оппонента Натали Смыр – Ахру Пачулия. Он был депутатом парламента пятого созыва, и единственное, чем запомнился, – требованием признать ДНР и ЛНР. Нынешнее место его работы – заместитель директора Новоафонской пещеры, одного из самых богатых туристических объектов. Думаю, что картина предельно ясна – Натали Смыр не хотели видеть в парламенте ни президент, ни премьер-министр.

Но от частного к общему. 25 марта парламент большей частью сформирован и может приступить к работе. Избраны 33 депутата из 35. Если кому-то интересен гендерный аспект – в парламенте седьмого созыва две женщины, национальный – четыре армянина, все остальные абхазы. Только семь депутатов действующего парламента прошли в новый состав. Это в большинстве своем провластные кандидаты. В новый парламент попало большое количество достаточно молодых людей, но должна сказать, что и в парламенте нынешнего созыва численность пенсионеров была невелика. Так что «омоложение» весьма условное. Среди депутатов нынешнего парламента два бывших главы администрации Сухума, два действующих заместителя глав администраций в районах. У всех есть высшее образование – семь кандидатов получили его за пределами страны, 26 выпускников Абхазского госуниверситета и Сухумского открытого института. Среди депутатов, которым предстоит заниматься законотворческой деятельностью, работать над государственным бюджетом и осуществлять контроль над его исполнением, больше всего агрономов, историков и филологов. Есть юристы и экономисты, большинство из которых работали не по специальности и, очевидно, будут набираться опыта в парламенте, а также два энергетика (один бывший глава «Черноморэнерго»), журналист, IT-шник и полковник СГБ. Как минимум четверо депутатов были фигурантами уголовных дел, которые прекращены в результате примирения сторон или погашены, но этого они в своих биографиях не указывают (ЦИК пользуется только автобиографиями). Пятеро депутатов на момент выборов были безработными. Про декларации депутатов я даже говорить не стану, настолько они неконкретны.

В принципе, нынешний парламент на первый взгляд не сильно отличается от всех остальных. Но есть кардинальное отличие: он полностью утратил свою независимость. Напомню, что оппозиция отказалась участвовать в выборах, так как требовала проведения выборов по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. В результате большая часть депутатского корпуса провластная. В парламенте три кандидата, которых условно можно назвать оппозиционными, и шесть кандидатов, не имеющих никаких политических предпочтений.

А теперь о главном. Наша система государственного устройства предполагает сосуществование трех независимых ветвей власти – законодательной, судебной и исполнительной. Ни одна из них не должна доминировать – так задумано, чтобы все они могли в равной степени контролировать и дополнять друг друга. В прошлый понедельник председателем Верховного суда была назначена Саида Бутба. До назначения на должность она являлась представителем президента Бжания в парламенте, долгое время работала с ним в СГБ. Таким образом, после парламентских выборов все ветви власти слились в одну. Теперь статья Конституции о трех независимых ветвях власти выглядит весьма декоративно, и я уже не знаю – это опять серая полоса для нашей страны или уже черная? И какой смысл теперь перераспределять полномочия между президентом и парламентом? И зачем нам содержать столько ветвей власти, если вся власть сосредоточена в одних руках?

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