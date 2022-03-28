Нугзар Агрба: «Нормальный состав, через год-два они уже будут цицеронами»

Уже через час-два после того, как в субботу 26 марта закрылись двери избирательных участков по повторному голосованию за кандидатов в парламентарии Абхазии, в фейсбучных лентах избирателей стали появляться первые сообщения, пока, конечно, неофициальные, об отдельных победителях второго тура. Это были сообщения их сторонников - в тех случаях, когда отрыв в голосах был большой и результаты не вызывали сомнений. А вот когда ближе к полуночи в соцсетях стали выкладываться таблицы результатов по всем 17 округам, где проходило голосование, комментарии пользователей к ним, как и две недели назад, после первого тура, стали почти сплошь негативными. Вроде такого: «Выбрали худшее из худшего».

Разница была разве что в следующем. 12 марта частенько повторялось: «Я – в шоке» – из-за диссонанса между впечатлениями авторов от теледебатов кандидатов и тем, что вперед вырвались в основном те, которые на них отнюдь не блистали или же попросту их проигнорировали. На сей раз теледебатов перед голосованием не было, в самый канун его по ТВ крутили только платные видеоролики некоторых, но это уже не привлекало большого внимания. Общее же недовольство итогами в обоих случаях многие наблюдатели объясняют, в частности, тем, что интернет-пользователям вообще свойственно делиться в соцсетях именно своим недовольством, а в данном случае им делились, как правило, сторонники проигравших кандидатов. Забывая, разумеется, о том, что и их мнение субъективно. Кстати, «обзвон» вчера ряда таких комментаторов данное обстоятельство подтвердил.

Но встретились и достаточно позитивные отклики. Например, Герой Абхазии, общественно-политический деятель Аслан Кобахия с оптимизмом написал в «Фейсбуке»: «Произошла резкая смена поколений в парламенте. Очень много молодых были избраны депутатами. Мало верится, что они будут руководствоваться узкопартийными интересами, если таковые вообще есть у них. Биографию многих не знаю, но уверен, что сыновья наших боевых друзей, особенно отдавших жизнь за нашу Родину, никогда не предадут интересы государства».

Экономист Ахра Аристава поделился таким впечатлением: «Главный итог выборов в Народное Собрание Республики Абхазия, как и предполагалось, победа нового поколения вне зависимости от политических взглядов. Это новая реальность, с которой всем придется считаться. В условиях глобального противостояния граждане Абхазии в большинстве своем доверили судьбу страны более молодым политикам». Среди комментариев к его посту встретился такой: «Опытные» уже себя показали. Считаю это логичным. Не зря ведь из прошлого созыва мало людей попало».

С последним утверждением трудно не согласиться: в число 33 уже избранных из 35 депутатов парламента седьмого созыва попало только семь из шестого созыва, причем по результатам второго тура ни одного, хотя баллотировалось больше половины – 19. Разумеется, оценивать и эту цифру – семь, и причины того, почему именно так сложилось, можно по-разному, но вот такое мнение, как видим, прозвучало. Что касается распространенного в обществе представления, в соответствии с которым новый созыв парламента уже чуть ли называют «молодежным», то мы решили начать с этого разговор с общественно-политическим деятелем Нугзаром Агрба. И, проанализировав возрастной состав избранных депутатов, пришли к следующему. Да, среди новоизбранных депутатов троим, самым молодым, по 29 лет. Это Инар Садзба, Алмас Акаба и Герман Качарава. Но основная масса, не менее половины, это люди в возрасте от 35 до 45 лет. Но примерно так было и пять лет назад. И в 1991-м, когда избирался первый созыв парламента, было так: Зурабу Ачба – 41, нынешнему премьер-министру Александру Анквабу – 38, а Владиславу Ардзинба – 42… Абсолютно естественная смена поколений.

Другое дело – активное участие молодежи в избирательных кампаниях. Нугзар Агрба говорит:

«Я видел, как на этот раз молодежь билась за своих кандидатов. Очень мощная агитационная работа была проведена в шестом округе. Почти все городское Собрание, актив работали на избрание Димы Маршания, бывшего председателя Собрания. Там в самом деле городская молодежь боролась за своего кандидата очень активно. И они получили хороший результат – девятьсот голосов отрыва».

Вместе с тем Агрба обратил внимание на то, что в парламенте седьмого созыва мало ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, хотя это и естественное следствие смены поколений:

«Смотри, ветеранов войны было сейчас мало. Адгур Харазия прошел, еще кто-то, еще один. А-а, Фазлибей Авидзба.

– Ты знаешь, что он должен будет открывать первое заседание сессии как старший по возрасту? Ему 65 лет».

Затем мы вернулись к теме ветеранов войны:

«Ну, а Кан Кварчия ведь тоже. А Трапизонян?

– Ой, Галуста я забыл! Вот, четыре ветерана войны.

– Ну, это же естественная ситуация, проходит время…»

Если говорить о гендерном составе нового депутатского корпуса, то в нем впервые за много лет количество женщин увеличилось до двух. (Всего баллотировалось 16, четверо вышли во второй тур). Касательно национального состава – русских снова не прошло ни одного, а вот к троим армянам, неизменно избираемым в парламент из созыва в созыв, неожиданно для многих добавился 35-летний Эрик Рштуни, победивший во втором туре в сухумском округе №4, который не относится к округам с компактным армянским населением. Агрба подсчитал:

«Было в парламенте три армянина, сейчас стало четыре. Если троих взять за сто процентов, то добавилось тридцать процентов».

Нугзар Агрба не согласен с теми, кто паникует, видя в новом созыве слишком много новичков, не имеющих опыта:

«Трагедии не вижу никакой, что такой состав. А нормальный состав. Вот смотри. Адгур Харазия, тот же Фазлибей Авидзба, Бейя, Левон Галустян, еще кто-то – они уже не первый созыв в парламенте. То есть преемственность какая-то будет, опытные люди будут находиться там.

– А ты заметил, что часто дети идут…

– За своими отцами?

– За своими отцами, и сохраняются вот эти два лагеря политических…

– Вот это плохо, конечно. С другой стороны, наверное, неизбежно… Вот в этом созыве – кто? Ашуба, Кварчия, кто еще…»

Речь зашла о том, что нынешний парламентарий Лаша Ашуба является сыном Нугзара Ашуба, спикера парламента третьего и четвертого созывов, а Кан Кварчия – сыном спикера парламента шестого созыва Валерия Кварчия. Оба уже были депутатами НС и оба представляют те же политические лагеря, что и их отцы. Впрочем, ведь и в США принадлежность к республиканцам или демократам передается из поколения в поколение.

Нугзар Агрба заключил:

«Нормальный состав будет, вот увидите. А через год-два мы многих новичков не узнаем – они уже будут цицеронами».

Очевидно, не стоит сейчас заранее впадать ни в чрезмерный пессимизм, ни в чрезмерный оптимизм – уровень и дееспособность седьмого созыва проявятся через несколько месяцев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия