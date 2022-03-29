Эдуард Кокойты: «Никакого силового захвата парламента не было»

Скандал в ЦИК никак не помешал продолжению президентской кампании. Пока одни политические силы пытаются добиться от надзорных органов дать правовую оценку действиям Центризбиркома и говорят о нелегитимности выборов из-за многочисленных нарушений, пятеро зарегистрированных кандидатов предпочитают не замечать происходящего. Накануне стартовали и теледебаты с участием претендентов.

Экс-президент Эдуард Кокойты отреагировал на вчерашнее заявление спикера парламента Алана Тадтаева, который назвал события 25 марта «попыткой силой захватить парламент, что является уголовно наказуемым деянием». А обнародованную видеонарезку с камеры наблюдения в Центризбиркоме - фейком от оппозиции. Широкой общественности это видео стало доступно после встречи Кокойты со сторонниками, на которой он его и продемонстрировал. В комментарии «Эху Кавказа» экс-президент продолжает настаивать: после выявленных нарушений и свидетельств трех членов ЦИК результаты президентских выборов не могут считаться легитимными:

«Я бы хотел разочаровать спикера парламента в том, что не надо выдавать желаемое за действительное, никакого силового захвата парламента не было. Мы зашли туда по просьбе депутатов парламента, которые были обеспокоены той информацией, которая была распространена. Что касается того, насколько это подлинно, то почему спикера парламента и парламентское большинство не интересует мнение парламентского меньшинства? А тем более факты, которые были представлены парламентским меньшинством – они есть. И практически парламентское большинство, которое возглавляет «Единая Осетия», уже сделало эти выборы нелегитимными. Сейчас будут подаваться разные заявления, в том числе, на представителей ЦИК и на парламентское большинство, которое превратило эти выборы в фарс и практически сделало их нелегитимными. Любой президент, который будет избран на такой основе, будет нелегитимным. Поэтому мы еще раз предостерегаем югоосетинское общество не подаваться на такого рода провокации».

Экс-президент еще раз обратился к четырем зарегистрированным кандидатам в президенты, которым предвещает проигрыш действующему президенту Анатолию Бибилову:

«А кандидатам я еще раз по-дружески, хотя многие из них обижаются на мои высказывания, но я сейчас по-дружески, как их товарищ, друг, просто хочу к ним обратиться: вас толкают не по правильному пути, вам его навязали. Вас уже многие обвиняют – я с этим не могу согласиться, с тем, что вы все в сговоре с Бибиловым. Но все преподносят так, что именно парламентское большинство с такими же нарушениями пропустило всех остальных. Об этом говорят уже три члена ЦИК. И нужно задуматься, в конце-то концов, мы в правовом государстве живем или в каком?! На вчерашнюю встречу со сторонниками я приглашал некоторых из кандидатов и приглашал тех, кого не зарегистрировали, где мы поднимали эти вопросы. Почему-то людей вопросы нарушения фактические, которые видны, и заявления членов ЦИК уже никак не волнуют. То есть это очень острый вопрос, и если говорить о правовом статусе, то эти вопросы должны обсуждаться в первую очередь. И ни один из кандидатов (этого не делает), потому что они сейчас довольны, потому что они сейчас прошли, а других не попустили. У меня был такой вопрос к ним: почему, когда не пропустили Давида Санакоева или Ибрагима Гассеева, почему они не подключились и не поддержали их?! А сейчас идет борьба за их сторонников, то есть просят тех или других примкнуть к тем или к другим. По крайней мере, на мой взгляд, это не совсем корректно с политической точки зрения».

После руководителя рабочей группы ЦИК Тимура Кокойты и секретаря ЦИК Кристины Авлоховой о нарушениях в Центризбиркоме накануне заявил третий человек – Алан Пухаев, который попал в состав избиркома по квоте парламентской «Народной партии»: «15 марта 2022 года состоялось заседание ЦИК РЮО по принятию решений о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидатов на должность президента РЮО. По результатам голосования ЦИК РЮО зарегистрировал пять кандидатов на должность президента, а именно: Бибилова А.И., Гаглоева А.Э., Тасоева Д.Н., Плиева А.М и Мулдарова Г.В. Хочу отметить, что во время заседания ЦИК никакого обсуждения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов не проводилось, а просто называли фамилию кандидата, и все члены ЦИК голосовали за или против. Считаю, что голосование за регистрацию Бибилова А. И. кандидатом на должность президента РЮО незаконным и грубым нарушением требований Конституции РЮО и закона о выборах».

Напомним, что Авлохова подала заявление в Генеральную прокуратуру, в котором она просит провести доследственную проверку и привлечь члена ЦИК Игоря Чочиева к уголовной ответственности за клевету, а членов рабочей группы ЦИК за уголовное преступление, предусмотренное статьями 292 и 142 УК РФ (служебный подлог и незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня).

На фоне скандала в ЦИК и звучащих заявлениях о нелегитимности выборов пятеро зарегистрированных кандидатов в президенты продолжают свою предвыборную кампанию. 28 марта стартовали теледебаты, в которых они принимали участие. По словам представителей Центризбиркома, принято решение напечатать 40 тысяч бюллетеней ко дню голосования. В республике ждут приезда и международных наблюдателей – из России, Абхазии, ДНР, ЛНР и Приднестровья.

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