Москва в эмоции не верит

Киев и Чернигов по-прежнему под обстрелами. Россия, заявившая о прекращении активности на этих направлениях, по информации из Украины, не спешит выполнять свои обещания. При этом в Киеве и Москве по-разному трактуют итоги переговоров в Стамбуле.

Несмотря на заявление российского Минобороны о том, что Москва кардинально сокращает военную активность на киевском и черниговском направлении, массового отвода подразделений от этих городов не наблюдается. В украинском оборонном ведомстве считают, что Кремль не до конца отказался от попыток захвата или окружения столицы Украины. В Киеве видят в маневрах российской армии скорее попытки заменить подразделения, понесшие наибольшие потери, свежими резервами. Администрации Чернигова и Киева заявляют о продолжающихся обстрелах. В частности, мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о боях на подступах к городу:

«Вчера мы получили информацию, что российские войска отходят от Киева. Это неправда. Всю ночь мы наблюдали их безрассудные атаки и слышали взрывы к востоку и к северу от Киева. ...Это означает, что там идут бои, что люди умирают до сих пор».

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский продолжает обращаться к парламентам европейских стран, призывая их помочь его стране оружием и усилить экономическое давление. В частности, выступая перед норвежскими законодателями, Зеленский прямо сказал, что Украине нужно от этой скандинавской страны:

«Европейскому союзу и, я очень надеюсь, Норвегии необходимо, наконец, ввести запрет на использование российскими судами европейских портов на время, пока они блокируют наши порты. У России не должно быть возможности использовать какие-либо порты свободного мира. Свобода должна быть вооружена не хуже тирании. Я хочу назвать четко, что нам нужно. В частности, противокорабельное вооружение – ракеты «Гарпун», а также противовоздушные системы. Кроме этого, мы нуждаемся в средствах поражения бронетехники, артиллерийских систем. Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы и вашей свободы. Война не ограничивается нашими границами; ни одна другая страна со времен Второй мировой войны и агрессии нацистов не создавала такой опасности, какую уже создала сейчас Россия».

В том, что прекращения боевых действий пока ждать не стоит, уверен и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, активная фаза продолжится еще минимум неделю, а Россия, несмотря на заверения своих переговорщиков, оставит часть контингента под Киевом, чтобы сковывать действия ВСУ и не давать перебрасывать подразделения на сложные участки фронта. Освободившиеся же силы, уверен Арестович, Москва бросит на мариупольское направление:

«Сейчас будет попытка добить Мариуполь. Оцепить зону операции объединенных сил будет их главной задачей. И нам, сразу говорю, там будет не так весело, как было до сих пор. И будет очень тяжело. Очень тяжело, и еще неизвестно, чем кончится. Будет ли успех у нас или у них – это большой вопрос, 50 на 50. Они сейчас концентрируют силы».

В Москве же продолжают заверять, что российская армия продолжает выполнять поставленные задачи строго по плану. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, никаких эмоций по поводу длящихся уже больше месяца боевых действий в Кремле не испытывают:

«Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно. А главное – здесь не должно быть место эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы, нужно доверять им».

Главный российский переговорщик Владимир Мединский также без эмоций отчитался о результатах стамбульских переговоров. По его словам, Украина впервые в письменном виде зафиксировала готовность к выполнению целого ряда важнейших условий для, как он выразился, «строительства в будущем нормальных и, надеюсь, добрососедских отношений с Россией»:

«Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована. В этом, собственно, суть, смысл и важность предварительно согласованного на достаточно высоком уровне Украиной документа. Однако работа продолжается, переговоры продолжаются».

К слову, о пунктах договора. По итогам стамбульской встречи украинская делегация подчеркнула, что вопросы Крыма и Донбасса будут обсуждаться отдельно и, вероятно, лично президентами Зеленским и Путиным. Впрочем, пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков считает иначе:

«Крым – это часть Российской Федерации, и, по нашей Конституции, мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий РФ, судьбы российских регионов, это исключено, это записано в нашей Конституции».

Нюансы же, если верить американским партнерам Киева, не очень обнадеживают. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен не видит свидетельств того, что Москва серьезно настроена перевести конфликт в дипломатическую плоскость. Но это, подчеркнул глава Госдепа, оценивать не Вашингтону, а Киеву:

«Что касается переговоров, я бы предоставил нашим украинским партнерам право определять, есть ли подлинный прогресс, принимает ли Россия значимое участие. Я могу сказать следующее: есть то, что говорит Россия, и то, что делает Россия. Мы сосредоточены на последнем. Я не видел ничего, что свидетельствовало бы о том, что это продвигается эффективным образом, по крайней мере, мы не видели признаков подлинной серьезности со стороны России. Но если Украина придет к выводу, что это хорошо, то мы поддерживаем это».

По словам главы американской внешней политики, он затрудняется сказать, отражают ли заявления Москвы какую-то переориентацию агрессии только на восточную и южную Украину, или же речь идет о средстве, за счет которого Россия вновь пытается отвлечь внимание и ввести мировое сообщество в заблуждение.