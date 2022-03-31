Премьер Грузии почтил память Звиада Гамсахурдия

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили почтил память первого президента страны Звиада Гамсахурдия. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.

31 марта – день рождения первого президента Грузии. Сегодня ему исполнилось бы 83 года. Кроме того, 31 марта 1991 года состоялся референдум о восстановлении независимости Грузии.

Сегодня Гарибашвили посетили пантеон писателей и общественных деятелей на горе Мтацминда, где похоронен Гамахурдия, и возложил цветы к его могиле, пишет агентство «Новости-Грузия».

Звиад Гамсахурдия был избран президентом Грузии 26 мая 1991 года. Уже в январе 1992 года Гамсахурдия был свергнут и бежал из Грузии. Два года он не находился в Грузии, а осенью 1993 года вернулся и возглавил правительство в изгнании в Западной Грузии. На этом фоне началась война между его сторонниками и центральными властями под руководством Эдуарда Шеварднадзе и военнизированным формированием «Мхедриони».

Во время этих событий Гамсахурдия погиб в конце 1993 года при невыясненных до конца обстоятельствах. По одной из версий, он покончил с собой в селе Хибула, когда скрывался от правительственных войск в лесах Самегрело.

Однако семья первого президента не поверила официальной версии и добилась того, что в 2015 году прокуратура объявила о возобновлении расследования – на этот раз по статье «убийство». Расследование продолжается и в настоящее время.