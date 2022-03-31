Война в Украине посеяла в Грузии новое зерно

Украинская война ударила по поставкам продовольствия в Грузию. А сопутствующие проблемы с логистическими цепочками, как уверяют импортеры, внесли свой дополнительный вклад в дальнейшее увеличение инфляции.

Грузия сталкивается с растущими трудностями в поставках продовольствия из зоны конфликта, что приводит к росту цен, и в правительстве это признают. По словам министра сельского хозяйства Грузии Отара Шамугия, рост цен на основные продукты потребления связан с общей ситуацией в мире, и Грузия не может быть исключением.

«К сожалению, мы критично зависим от импорта. Что касается дефицита продовольствия, то на данном этапе у нас нет проблем с поставками продукции – мы не ожидаем задержек», – сказал министр.

Грузия критически зависит от поставок российской пшеницы – в нынешнем году импорт из России составил 78%. В связи с кризисом поставок и дефицит собственного производства зерновых уже сказался на птицеводстве. Из-за резко возросшей стоимости кормов в Грузии уже резко выросли цены на яйца и мясо птицы.

Реваз Вашакидзе, основатель птицеводческого комплекса «Биу-Биу», говорит, что ситуация на рынке очень сложная – из-за этого уже закрылось несколько небольших ферм.

«Основными продуктами для кормления кур являются пшеница, кукуруза, соя и другие, которые очень дороги на мировых рынках. Цены на них выросли на 60%, и многие вещи больше нельзя импортировать. Насколько я знаю, многие малые предприятия остановились из-за всего этого. В секторе сложилась катастрофическая ситуация, мы уже повысили цены на 10%», – сказал Реваз Вашакидзе.

Аналогичная ситуация сложилась с импортом растительного масла. Для справки: Грузия зависит от российского подсолнечного масла на 77%. За последние два месяца в страну было ввезено 1,9 тыс. тонн, из которых 1,4 тыс. тонн поступило из России. За тот же период Грузия закупила у Украины 240 тонн подсолнечного масла. Параллельно с этим транспортировка из России становится все более сложной. А импорт из Украины прекращен.

Дмитрий Рамишвили, член наблюдательного совета компании-импортера «Мзиури», говорит, что Россия планирует установить квоты на объем растительного масла. Кроме того, на этот вид продукции вводится плавающая таможенная пошлина, которая увеличивается с каждым месяцем. Импорт уже подорожал на 15%, ситуация очень нестабильна, а диверсификация рынков лишь увеличит цены, говорит бизнесмен:

«Найти альтернативные рынки сложно. Одним из крупнейших импортеров является Аргентина, но помимо того факта, что импорт оттуда очень дорог, несколько компаний должны быть объединены, чтобы заполнить танкер. Кроме того, что логистика обойдется нам дороже, чем российская, и себестоимость продукта намного выше, если сравнивать ее с соседней».

Схожая ситуация наблюдается в кондитерской промышленности. После начала войны цены из-за дефицита сахара и упаковочной продукции в этом сегменте экономики выросли на 15%.

В этой ситуации власти декларируют задействование некоторых мер в направлении снижения зависимости от импорта. В этих целях министр Шамугия провел расширенную встречу с аграриями.

«Тяжелая ситуация в регионе за последний месяц еще яснее показала, насколько важно в кратчайшие сроки нарастить первичное потребление, особенно самообеспечение пшеницей, и обеспечить продовольственную безопасность. Для поддержки роста производства товаров первой необходимости в стране и повышения самообеспеченности начинается реализация ряда программ».

Как отметил министр, в этом направлении у Грузии есть ресурсы для увеличения самообеспеченности пшеницей до 50%. Правда, при этом чиновник не уточнил, в какие сроки власти планируют достигнуть желаемого результата.