В Украине сообщили о гибели российских военных с базы в Абхазии

Владимира Путина нередко посещает врач, специализирующийся на хирургическом лечении онкологических заболеваний. Это утверждает издание "Проект", которое, как оно пишет, обнаружило список персональных врачей, сопровождающих президента России в его поездках. "Одним из практически постоянных спутников российского лидера оказался сотрудник Центральной клинической больницы Евгений Селиванов" - говорится в расследовании. Утверждается, что тема его диссертации — "Особенности диагностики и хирургического лечения больных раком щитовидной железы пожилого и старческого возраста", и только в Сочи этот человек прилетал к Путину не менее 35 раз.

В тексте прямо не утверждается, что Путин чем-то болен, и не называются конкретные диагнозы.

Как минимум, в двух случаях "Проект" может утверждать, что Путину проводили либо операцию, либо очень серьезную процедуру, скорее всего, в области спины - пишет издание. Эти случаи совпадали с "исчезновениями" Путина из публичной сферы, на которые в своё время обращали внимание медиа.

Как говорится в расследовании, чаще всего одновременно с Путиным в Сочи пребывали в последние годы трое врачей - это отоларингологи Алексей Щеглов и Игорь Есаков и упомянутый выше хирург-онколог Евгений Селиванов. "За четыре года прилетал к Путину в Сочи 59 раз и пробыл рядом с ним 282 дня. Селиванов — 35 раз и 166 дней" - пишет издание "Проект". "Эта бригада присутствует подле Путина как во время официального пребывания в Сочи, так и в моменты «исчезновений» главы страны".

Помимо прочего, в расследовании, посвящённом здоровью Путина, говорится, что во время своих поездок на Алтай он якобы принимает ванны с экстрактом из молодых рогов оленей - пантов.

Журналисты обращают внимание на внезапный уход Путина на самоизоляцию в сентябре прошлого года. После этого случая со многими людьми, включая зарубежных лидеров и лиц из своего окружения, он стал общаться на большой дистанции - встречи российского лидера с визитёрами за большим столом даже стали интернет-мемом. "Это всё совсем неправильная информация. Тут все не соответствует действительности", — сказал "Проекту" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Рак щитовидной железы относительно ряда других онкологических заболеваний характеризуется более благоприятным для пациентов прогнозом, он не столь агрессивен и во многих случаях поддаётся лечению.

Ликвидированная ныне компания Project media была ранее признана российскими властями "нежелательной организацией" - после того, как "Проект" опубликовал множество расследований об окружении Путина. Сейчас журналисты утверждают, что "Проект" не связан с "нежелательными организациями".