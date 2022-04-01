Пожар войны: как инцидент в Белгороде отразится на переговорах Москвы и Киева

Пожар на нефтебазе в Белгороде может внести коррективы в российско-украинское противостояние и переговорный процесс. Москва и Киев воздерживаются от прямых обвинений или признаний, но в Кремле уже связали инцидент с переговорным процессом.

Атака на нефтебазу под российским Белгородом не может способствовать переговорному процессу. Так в Кремле отреагировали на сообщения о мощном пожаре в хранилище углеводородов, расположенном недалеко от границы с Украиной. Для ликвидации возгорания были привлечены две сотни спасателей. Власти Белгородской области ранее заявили, что причиной возгорания на нефтебазе стал удар с двух украинских вертолетов, которые якобы зашли в воздушное пространство России «на малой высоте». В соцсетях распространились любительские видеокадры, на которых видны силуэты вертолетов и сам момент атаки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отчитался, что Владимир Путин в курсе произошедшего:

«Сразу скажу, что президент, естественно, был проинформирован о Белгороде. Вы знаете, что туда ездили и сотрудники МЧС, и делается все, чтобы реорганизовать цепочку поставок топлива, чтобы случившееся не повлияло на уровень обеспечения всеми необходимыми видами топлива. Конечно, это не то, что можно воспринимать как создание комфортных условий для продолжения мирных переговоров».

Сообщения о вертолетной атаке в западном экспертном сообществе считают правдоподобными, так как украинские вертолетчики имеют большой опыт полетов на небольшой высоте с большой скоростью – чтобы не быть обнаруженными радарами системы ПВО. Такая тактика много лет практиковалась в ходе противостояния в Донбассе. Впрочем, сама атака, если причастность к ней Украины окажется правдой, не сможет изменить ход войны. Тем не менее акция также показывает, что сообщения российского Минобороны о потере боеспособности украинской авиации не соответствуют действительности. Что, в свою очередь, может значительно поднять боевой дух украинской армии.

Впрочем, в Киеве свою причастность к пожару на нефтебазе в Белгороде подтверждать не стали, как и опровергать. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба сослался на то, что не владеет информацией:

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть утверждение о причастности к этому Украины, просто потому, что не владею всей военной информацией».

Тем не менее, несмотря на намеки Кремля о том, что белгородский инцидент может повлиять на качество переговорного процесса, новый раунд состоялся. Правда, в формате видео-конференции. Да и глава МИД России Сергей Лавров отмечает, что у Москвы и Киева «есть движение вперед». Министр уточнил, что речь, прежде всего, в том, что касается признания невозможности Украине быть членом какого-либо военного блока:

«Цель состоит в том, чтобы лишить киевский режим способности сохранять любую угрозу для России, сделать невозможным для Украины искать счастье в Североатлантическом альянсе, обеспечить безъядерный, внеблоковый нейтральный статус. Это то, что сейчас уже осознается как абсолютная необходимость. Все это создавалось, строилось и укреплялось в течение многих лет США и другими соседними странами, которые хотели сделать анти-Россию из нашей соседней и братской страны».

29 марта после переговоров в Стамбуле Россия сообщила, что получила от Украины предложения по гарантиям безопасности. Они предполагают, что Киев готов согласиться на внеблоковый статус неядерной страны при наличии четких и жестких гарантий от ряда стран, в том числе США, Великобритании, Китая, Франции, Израиля и других.

В договоре, по предложению Украины, должен быть прописан действенный механизм взаимодействия стран-гарантов. По сути, это может быть похоже на 5-ю статью Устава НАТО – «нападение на одного члена альянса равнозначно нападению на весь альянс». Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что в Киеве все еще ждут ответа Москвы:

«Мы еще не получили полноценного ответа на озвученные в Стамбуле предложения. Мы видели некоторые публичные комментарии от российских официальных лиц. Тем не менее мы ждем официального ответа от России. Это все еще язык ультиматумов – прямых или завуалированных, или они переходят, наконец, к конструктивному обсуждению этих вопросов и поиску взаимосогласованных решений. Так что ждем их ответа».

На продвижении переговорного процесса настаивает и Турция. По данным Анкары, в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным Реджеп Тайип Эрдоган призвал Москву и Киев действовать в интересах здравого смысла и продолжать диалог. При этом турецкий лидер указал на то, что «позитивные и конструктивные», с его точки зрения, переговоры в Стамбуле дают надежду на мир.

Пока же Москва осуществляет перегруппировку войск. В частности, подразделения российской армии оставили территорию Чернобыльской АЭС. Впрочем, часть из них, по данным украинской стороны, все еще находится в зоне отчуждения. При этом сообщается, что, уходя, российские военные забрали с собой компьютеры и часть имущества, находившегося на станции.

Международное агентство по атомной энергии со своей стороны отметило, что у них нет данных об облучении российских солдат в Чернобыльской зоне. Как говорится в заявлении пресс-службы, «МАГАТЭ сейчас не имеет возможности подтвердить сообщения, что российские военные получили высокие дозы радиации, находясь в Чернобыльской зоне отчуждения». Агентство было вынуждено отреагировать на многочисленные сообщения в соцсетях и прессе о том, что десятки российских солдат облучились в очагах заражения в районе Чернобыльской АЭС, в частности, в знаменитом «рыжем лесу» рядом со станцией.

После отвода российских войск подразделения ВСУ взяли под контроль населенные пункты на нескольких направлениях, в том числе, в Киевской и Черниговской областях. При этом в Киеве впервые признали потерю Изюма – важного транспортного узла в Харьковской области.

Красный Крест, со своей стороны, объявил, что согласовал эвакуацию людей из осажденного Мариуполя. Подтверждения этой информации пока нет. Эвакуацию предполагалось провести еще в четверг, но в ее срыве украинские власти обвинили российские войска.