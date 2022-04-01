Абхазская неделя: энергокризис углубляется, братские отношения с Россией – без слияния

Энергетический кризис в Абхазии продолжает углубляться. Дефицит электроэнергии, связанный с рядом непродуманных решений правительства, обветшалые линии электропередач, устаревшая система управления и неумение (а может, и нежелание) собирать оплату – это составляющие энергетического кризиса. Правительство не спешит вкладываться в развитие отрасли и, очевидно, делает ставку на продажу энергетической системы.

Надо сказать, что электроэнергии, вырабатываемой на ИгурГЭС, катастрофически не хватает, и ее дефицит покрывается за счет закупки электроэнергии в России. Длительность веерных отключений в отдельных районах страны достигла на этой неделе пяти часов в сутки. Однако 31 марта «Черноморэнерго» поставило население в известность, что переток электроэнергии из России по ВЛ – 220 Псоу прекращен, электроэнергия будет поступать только по линии ВЛ – 110 кВт. Такое решение, скорее всего, продиктовано ожиданием весеннего паводка, который поднимет уровень воды в Джварском водохранилище. Это значит, что увеличится количество вырабатываемой на ИнгурГЭС электроэнергии, что, по логике, должно временно облегчить ситуацию с дефицитом электричества в Абхазии. Но «Черноморэнерго» сообщает, что режим ограничений сохраняется.

Тем временем 31 марта истек срок действия постановления о запрете на добычу криптовалюты, принятого 1 июня 2021-го. Но, похоже, наше правительство не только не исполняет свои же решения, но и не успевает вовремя принимать необходимые постановления.

Различные предложения по выходу из энергетического кризиса периодически предлагают депутаты парламента и общественность. Многие годы в обществе ведется полемика о неправомерном предоставлении льгот на электроэнергию отдельным категориям граждан, среди которых весьма высокооплачиваемые по абхазским меркам представители правоохранительных органов, судьи, депутаты и так далее. В базе РУП «Черноморэнерго» более семи тысяч льготников, но государство не компенсирует энергетикам суммы за потраченную льготниками электроэнергию, и в доходах «Черноморэнерго» происходит существенное выпадение средств. Общественность давно предложила «рецепт» – существенно сократить список льготников, а социально незащищенным слоям населения и инвалидам определить квоту и оплачивать потребление электричества из бюджета. И вот случилось: 30 марта правительство сообщило о начале обсуждения данного вопроса.

О том, что никто не верит в способность нашего руководства принимать решения в интересах государства, свидетельствуют два оппозиционных посыла недели. Лидер абхазского национального движения (АНД) Адгур Ардзинба призвал население проявить патриотизм и заплатить за использованное электричество, так как государство не справляется со своими прямыми обязанностями и много лет не может наладить систему сбора денег с потребителей. Лидер другой оппозиционной партии «Апсны» Виталий Габния, видимо, осознав несостоятельность усилий родного правительства, напрямую обратился к правительству и администрации президента России с просьбой «обратить внимание на энергетический кризис в Абхазии», «бушующий второй год». Лидер партии обеспокоен резким ростом цены на топливо. Он отмечает, что топливные компании, осуществляющие поставку горюче-смазочных материалов в Абхазию, «не всегда руководствуются стратегическими интересами», а действуют по алгоритмам, решения которых принимаются исходя из коммерческих интересов». Виталий Габния просит руководство России на основании российско-абхазского договора о союзничестве и стратегическом партнерстве (24 ноября 2014 года) оказать содействие в создании резервов горюче-смазочных материалов, продуктов питания, медикаментов.

Еще одна тема недели связана с заявлением президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, который сообщил о готовности страны войти в состав России. Свое отношение к заявлению Бибилова высказали спикер парламента Валерий Кварчия, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, представители всех оппозиционных политических сил. А через день и президент Аслан Бжания. Контекст у всех заявлений один – уважаем решение Южной Осетии, но у Абхазии другая цель – независимое государство. «Вопрос о вхождении Абхазии в состав РФ не стоит. Конституция Абхазии абсолютно четко провозглашает нашу страну независимым государством», – заявил спикер парламента Валерий Кварчия 30 марта. А в заявлении президента Аслана Бжания, сделанном 31 марта, говорится, что «Абхазия выстраивает и будет продолжать выстраивать с братской союзнической Россией отношения в строгом соответствии с Договором от 24 ноября 2014 года».

На этой неделе в Сухуме открылся медиацентр МИД Абхазии. Работу медиацентра будет координировать министр иностранных дел Инал Ардзинба. Медиацентр будет работать при поддержке Департамента информации и печати МИД России. В его открытии приняли участие президент Аслан Бжания и другие абхазские чиновники, а также главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян.

1 апреля в городе Очамчыра прошел митинг сторонников бывшего главы администрации Очамчырского района Беслана Бигвава. Его участники обратились к президенту с просьбой о восстановлении Беслана Бигвава в должности главы администрации. Достаточно циничное мероприятие, если учесть, что глава администрации был освобожден от должности президентом, так как находится под следствием и является главным фигурантом уголовного дела, возбужденного прокуратурой по факту драки и стрельбы в новогоднюю ночь в одном из сухумских ресторанов. Был ранен певец Тамаз Цулукия. «Дело находится на завершающей стадии расследования», – сообщили мне в Генеральной прокуратуре.

А ЦИК готовится к продолжению выборов в парламент. Повторные выборы пройдут на двух избирательных округах – 14 и 28 мая. По Гудаутскому избирательному округу выдвинулись те же два кандидата, которые не прошли на выборах 12 марта, – бывший премьер-министр, ныне возглавляющий провластную партию «Айтайра» Леонид Лакербая, и бывший прокурор Беслан Таркил. Похоже, что избирателям предстоит голосовать до тех пор, пока они не выберут одного из этих кандидатов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия