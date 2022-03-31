Сократ Джинджолия: «Надо Абхазию выслушать: стремится ли она вступить в состав России?»

В среду, 30 марта, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. В его обращении говорится: «Главная историческая, стратегическая цель осетинского народа – народа разделенного – объединение в рамках одного государства», – отметил Бибилов. Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что референдум о присоединении республики к России состоится в ближайшее время.

Вчера же и политики, и активисты соцсетей в Абхазии бурно реагировали на новости на данную тему, что вызвало недоумение у одного из интернет-комментаторов: а чего, мол, так все переполошились – это дело Южной Осетии, а абхазы тут причем? Но он, судя по всему, пропустил мимо внимания тут же прозвучавшее в ТАСС мнение председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова:

«Южная Осетия и Абхазия в праве провести референдум, и для проведения всех юридических процедур сейчас подходящий момент… Что касается стороннего взгляда на это, они давно, по сути, интегрированы в Россию с точки зрения безопасности, экономической поддержки. Конечно, лучше, чтобы это было прозрачно для России. Если завтра встанет вопрос (о принятии республик), то я скорее положительно бы на это реагировал. Для этого нужно провести юридические процедуры, и мне кажется, что момент для этого вполне подходящий. Хуже, как говорится, уже не будет».

Наблюдателей в Абхазии совершенно не удивило то, что Калашников решил «впрячь в одну упряжку» с Южной Осетией Абхазию. Это уже стало напоминать сказку про белого бычка: отдельные российские политики разного толка на протяжении минимум десятка лет – Владимир Жириновский, Захар Прилепин и прочие – рассуждали на тему о «принятии» Абхазии в РФ, после чего в самой Абхазии на самых разных уровнях дружно начинали возмущаться: а нас самих не хотите спросить?

Вот и на сей раз представители как властных структур, так и оппозиции были едины в неприятии данного «намека» Калашникова. Так, секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил в СМИ, что объединение Южной Осетии с Северной – национальная мечта, и Абхазия поддерживает такое стремление жителей братской республики. Что касается возможности вхождения Абхазии в состав России, то, по его словам, ни в политических кругах, ни в обществе Абхазии нет таких настроений.

Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия сказал также в российских СМИ: «Вопрос о вхождении Абхазии в состав РФ не стоит. Конституция Абхазии абсолютно четко провозглашает нашу страну независимым государством». Что касается решения руководства о проведении референдума по вопросу вхождения в Россию, речь идет о воссоединении единого осетинского народа. В Абхазии, по его словам, ситуация другая: «Россия – наш стратегический партнер, родное и близкое государство, но намерений вхождения в состав РФ у нас в республике нет».

Председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба написал на своей странице в «Фейсбуке»: «Тема вхождения Южной Осетии в состав Российской Федерации является не новой на внутриполитической арене этой республики. Она возникает у них перед каждыми выборами. Вопрос для осетин действительно важный, так как это один народ, разделенный на две части – северную и южную. Напомню, на 10 апреля в Южной Осетии намечены президентские выборы, в которых участвует и нынешний президент Анатолий Бибилов. И вся активность вокруг референдума связана исключительно с выборами. Но, на мой взгляд, учитывая текущую ситуацию в мире, этот вопрос не имеет никаких перспектив в среднесрочный период».

Сказать же об откликах абхазских интернет-пользователей лучше всего словами одного из них: «Если кто-то хотел «опрокинуть» мысль о том, что народ Республики Абхазия может пересмотреть свой статус независимого государства, то даже не пытайтесь. За полдня вся лента ФБ в постах о нашей независимости. Постят и тексты, и ссылки на Конституцию и законы РА, в которых черным по белому написано о невозможности пересмотра статуса. Отдельное спасибо шестому созыву парламента и непосредственно моему другу Лолуа Р.В. – инициатору поправок в Уголовный кодекс РА, предусматривающих ответственность для тех, кто «заикнется» об этом».

Действительно, очень многие комментаторы предпочитали не тратить время на формулировку аргументов, а просто выкладывали цитаты из Конституции Абхазии. Или из Уголовного кодекса республики:

«Статья 273.3. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Республики Абхазия.

1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Республики Абхазия наказываются лишением свободы от 3 лет с лишением права занимать определенные должности и или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, наказываются лишением свободы до 5 лет».

Правда, кое-кто не без иронии возражал, что Калашникова за это как негражданина Абхазии не привлечешь.

Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось к бывшему спикеру парламента Абхазии, члену Общественной палаты республики Сократу Джинджолия, чтобы он высказал свое мнение. Он тоже подчеркнул разницу между Абхазией и южными осетинами:

«Они изначально стремились к этому. Не раз было сказано, не раз было заявлено. Это разъединенный, разделенный народ. И совершенно правильно они ставят вопрос о воссоединении в составе России. Это нормально. Что касается нас, то мы добились независимости, Россия признала нас, другие страны. Мы развиваем государство наше, строим как независимое государство. Но в России много политиков, которые рассуждают таким образом, что Абхазия тоже стремится в состав России, но это на самом деле не так. Говорят, что Абхазию нужно «принять». Но, прежде всего, надо Абхазию выслушать: стремится ли она вступить в состав России, а потом уже делать какие-то заявления. Это мнение отдельных людей, а что касается руководства России – Путин, Лавров не раз заявляли и многие другие, то они говорят, что Россия признала независимость Абхазии и не собирается отзывать это признание. Там много таких деятелей в кавычках, которые слова «Республика Абхазия» не могут произнести. То какие-то «земли», то какой-то «уголок». Про этот «уголок» нам слушать противно, потому что в свое время в Грузии нас называли «прекрасным уголком Грузии». И слово «уголок» по отношению к нам вызывает совершенно определенное отношение в Абхазии».

Удивительно, но многие люди, берущиеся рассуждать о постсоветских конфликтах, совершенно не видят разницы: ведь если Донбасс – это территориальный спор между Россией и Украиной, Нагорный Карабах – между Азербайджаном и Арменией, то абхазы не имеют другой родины и хотят жить в своем государстве. Джинджолия сказал:

«Разница между нами большая. Эту разницу надо всегда улавливать. Надо знать историю, то, что происходило на протяжении веков. И тогда можно делать выводы. А так, знаете, можно всех и все уровнять».

Сегодня и президент Абхазии Аслан Бжания прокомментировал вчерашнее заявление Анатолия Бибилова:

«Мы приветствуем стремление народа Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией в рамках Российского государства. Уверены в том, что этот шаг в полной мере отвечает интересам и южных осетин».

Что касается позиции руководства Республики Абхазия в данном контексте, он заявил:

«Суверенная независимая Абхазия выстраивает и будет продолжать выстраивать с братской союзнической Россией отношения в строгом соответствии с Договором от 24 ноября 2014 года, в котором закреплены следующие положения:

– проведение скоординированной внешней политики;

– создание общего пространства обороны и безопасности;

– формирование общего социального и экономического пространства;

– содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия;

– создание условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, реализуемых по инициативе и при содействии Российской Федерации».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия