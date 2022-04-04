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Обвиняемых в избиении оператора Лексо Лашкарава осудили на пять лет тюрьмы
В Тбилисском городском суде огласили приговор по делу о насилии над журналисткой телекомпании «Пирвели» Мирандой Багатурия и оператором Лексо Лашкарава.
Все шестеро обвиняемых – Давид Куталадзе, Торнике Давлашеридзе, Гия Гигуашвили, Цотне Чихладзе, Отар Гелашвили и Акакий Накашидзе – были приговорены к пяти годам лишения свободы.
Судья Нино Элиэшвили признала обвиняемых виновными по всем пунктам обвинения. Переквалификацию дела допустили только в отношении Цотнэ Чихладзе – он также был признан виновным в насилии в отношении оператора Общественного вещателя Ильи Твалиашвили, который получил сильное повреждение глаза и перенес сложную операцию.
Сегодня же Тбилисский городской суд завершил рассмотрение еще двух дел по факту массового избиения журналистов 5 июля 2021 года. К тюремному заключению были приговорены 13 человек:
- Ромео Кекутия – 1 год и 3 месяца
- Георгий Кахиани – 1 год и 3 месяца
- Георгий Наскидашвили – 1 год и 3 месяца
- Илья Кебадзе – 1 год и 2 месяца
- Темур Хараули – 1 год и 2 месяца
- Заза Мчедлидзе – 1 год и 3 месяца
- Тедо Бурдули – 3 года
- Георгий Царуашвили – 1 год и 3 месяца
- Гено Германишвили – 3 года
- Георгий Маградзе – 1 год и 3 месяца
- Заза Чаава – 1 год
- Георгий Хечуашвили – 3 года
- Мурад Девларишвили – 1 год.
Еще один обвиняемый – Ушанги Датунашвили, приговорен к выплате штрафа в размере 5 тысяч лари.
Лексо Лашкарава был одним из 53 журналистов, подвергшихся нападению гомофобной группировки 5 июля в Тбилиси. Беспорядки в центре столицы начались несмотря на то, что ЛГБТ-активисты отказались от планов провести в Тбилиси свое мероприятие — «Марш достоинства». Вместо ЛГБТ-активистов радикально настроенные группы гомофобов стали нападать на журналистов – репортеров, операторов и фотографов, которые освещали акцию. Они также устроили погромы в офисах нескольких общественных организаций.
Журналистка Миранда Багатурия сообщила, что на их группу напали в то время, когда они снимали погром офиса гражданских активистов «Сирцхвилиа». Девушка рассказала, что оператор Лексо Лашкарава вступился за нее, после чего его стали избивать около 20 человек, которые бросили его «лежать в луже крови».
Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице. Через шесть дней после избиения Лексо Лашкарава скончался дома – утром умершего в постели обнаружила мать.
После смерти Лексо Лашкарава в Тбилиси и других крупных городах Грузии прошли гражданские протесты. Журналисты выразили солидарность пострадавшим во время погрома 5 июля коллегам и потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили, обвинив его в неспособности защитить конституционные права граждан, меньшинств и журналистов.
Между тем Бюро экспертизы считает, что причиной смерти Лашкарава стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, вызванная наркотической интоксикацией. Члены семьи Лашкарава, телекомпания «Пирвели» и представлявшая его интересы правозащитная организация Ассоциация молодых юристов Грузии выразили недоверие этому расследованию, напоминает агентство «Новости-Грузия».
Другие новости дня
В Тбилиси ответили на «беспочвенное и абсурдное обвинение» Киева
Министерство финансов Грузии прокомментировало заявления Главного управления разведки Министерства обороны Украины и вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что «россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров, в том числе военного назначения, через территорию Грузии с согласия политического руководства страны».
В грузинском Минфине заявили, что это – «беспочвенное и абсурдное обвинение».
«С первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении Российской Федерации Грузия осуществляет строгий контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и осуществляет мониторинг ввезенных и вывезенных грузов из страны.
Министерство финансов Грузии со всей ответственностью заявляет, что любые виды товаров, как военного, так и двойного назначения, а также все товары, которые включены в санкционный список, подлежат строгому таможенному контролю со стороны властей Грузии.
Следует отметить, что все наши международные партнеры подробно проинформированы об этом.
Грузия и в будущем продолжит осуществлять строгий контроль в этом направлении и обмениваться информацией с партнерами», – говорится в заявлении министерства финансов Грузии.
Депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Кахиани считает, что такие обвинения могут быть связаны с «гибридной войной, которая, к сожалению, ведется против Грузии».
Кахиани напомнил, что недавно представитель силовых структур в правительстве третьего президента Михаила Саакашвили, генерал Георгий Лорткипанидзе, был назначен на пост заместителя директора контрразведки Украины.
«Мягко говоря, это не имеет ничего общего с правдой. Я бы сказал и по-другому, что это даже оскорбительно для нашей страны, когда у кого-то могут возникать такие вопросы.
Конечно, это ни в коей мере не соответствует действительности. Наоборот, возникают вопросы, почему вообще может возникнуть такое мнение и не связано ли оно опять же с той гибридной войной, которая, к сожалению, ведется против нашей страны.
Вопросы возникают и с той точки зрения, что эта информация исходит от той самой службы, заместителем главы которой недавно был назначен Гия Лорткипанидзе.
Общественность очень правильно оценивает все происходящее и делает правильные выводы», — заявил Кахиани.
Отметим, что вице-премьер Украины Ирина Верещук, говоря об открытии канала контрабанды через Грузию, в интервью телекомпании «Формула» заявила: «Мы не говорим о макаронах и гречке, мы говорим о военной технике, деталях, запчастях».
- Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в очередной раз заявил, что Грузия не будет вводить экономические санкции против России.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии. Причиной он назвал «неморальную позицию по отношению к санкциям», а также «преграды для добровольцев», которые хотят помочь Украине.
- 31 марта, говоря об отзыве посла из Грузии, Зеленский обратился к украинским дипломатам: «не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса – ищите, пожалуйста, другую работу».
Россия с 9 апреля отменит ограничения на полёты в 52 страны
Россия с 9 апреля отменит ковидные ограничения на регулярные и чартерные рейсы в 52 страны, – об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Список состоит из "дружественных" для России государств, – так их назвал чиновник. В него вошли, например, Афганистан, Египет, Китай и Марокко.
По словам Мишустина, уровень заболеваемости коронавиурсом идёт на спад, поэтому пора расширять доступные российским авиакомпаниям направления.
Кроме того, как сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, с 9 апреля будут сняты все ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем россиянами и иностранцами.
- При пересечении сухопутных границ России с другими странами всё ещё действуют ограничения, введенные с начала пандемии COVID-19. Они запрещают россиянам пересекать границу наземных транспортом без особых причин, среди которых могут быть наличие разрешения на работу или лечение.
- После начала "специальной операции" России в Украиной многие страны, например, все члены Европейского союза, США, Великобритания и другие, в качестве санкций закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов.
Литва и Латвия высылают российских послов
Правительство Литвы в понедельник - в связи с российским вторжением в Украину - приняло решение понизить уровень дипломатических отношений между Литвой и Россией. Российскому послу предписано покинуть страну. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Также решено закрыть российское консульство в Клайпеде.
Литовский посол также покинет Москву. По словам Ландсбергиса, в ближайшее время он прибудет в Вильнюс.
Об ответных российских мерах пока не объявлено. О разрыве дипотношений речи в данный момент не идёт - в отсутствие послов, как правило, страну представляет временный поверенный в её делах.
Глава МИД Литвы также сказал, что вскоре посол страны вернётся в Киев. Недавно российские войска отступили от столицы Украины.
Литва одна из тех стран, которые наиболее резко критикуют Россию за войну в Украине и призывают к наиболее жёстким санкциям против Москвы. Она стала первой страной ЕС, понизившей уровень дипотношений с Россией.
Вскоре после сообщения о решении Литвы Латвия сообщила о том, что также вышлет российского посла и отзовёт своего посла из Москвы.
Зеленский приехал в Бучу и заявил, что Россия совершила в Украине геноцид
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Буча под Киевом, где в последние дни, после отступления российских войск, были обнаружены тела десятков убитых мирных жителей.
Как сообщает Би-би-си, он осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой и пообщался с местными жителями. В беседе с журналистами Зеленский заявил, что Россия совершила в Украине военные преступления и геноцид. При этом он сказал, что по-прежнему выступает за мирные переговоры с Россией: "Мы продолжим дипломатические и военные усилия".
- Россия отвела свои войска от Киева, а также, по последним данным, от Чернигова и из Сумской области. Однако она наращивает силы в районе Донбасса и Харькова. На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что теперь главная задача российской операции – взять под контроль Донбасс.
- Точных данных о числе убитых в Буче и причинах их смерти пока нет. Известно, что были обнаружены в том числе тела убитых со связанными руками. Кроме того, сообщалось о массовых захоронениях в городе. Общее число жертв, которое называют представители украинских властей, более 300. Утверждается, что это жертвы российских военных.
- Москва категорически отрицает обвинения в массовых убийствах и называет сообщения о них сфальсифицированными.
США арестовали яхту Виктора Вексельберга в испанском порту
Соединённые Штаты в понедельник арестовали в испанском порту яхту Tango, предположительно принадлежащую попавшему под санкции российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских официальных лиц. Как пишет агентство, это первый случай экстрерриториального ареста яхты, принадлежащей включённым в санкционные списки российским олигархам.
Ранее в понедельник испанская полиция совместно с ФБР провели на яхте обыск.
Яхта сейчас пришвартована в марине города Пальма, столицы острова Майорка. Как писал Forbes и другие СМИ, 77-метровая Tango стоимостью около 110 миллионов евро принадлежит президенту фонда "Сколково" Виктору Вексельбергу. О том, что американские власти в рамках санкций, введенных в связи с войной в Украине, собираются заблокировать активы Вексельберга, в том числе яхту Tango и самолет Airbus A319, Минфин США сообщал еще 11 марта.
В связи с чем проводится обыск, не сообщается. Соединённые Штаты ввели санкции против Вексельберга ещё в 2018 году в связи с его предполагаемой причастностью к российскому вмешательству в американские выборы. Известно, что Вексельберга в США на короткое время задерживали и допрашивали сотрудники ФБР. Все его активы в стране заморожены, а американским компаниям запрещено иметь с ним дело. В марте 2022 года Вексельберг вновь попал в санкционный список в связи с событиями в Украине. Санкции против него ввела и Великобритания.
Президент Франции предложил остановить импорт нефти из России в ЕС
Евросоюз готовит новые санкции против России после сообщений о массовых убийствах гражданского населения в пригородах Киева. Европейский совет возложил ответственность за них на Москву, президент Франции Эммануэль Макрон предложил полностью остановить закупки странами ЕС угля и нефти из России.
В заявлении Европейского совета, высшего политического органа ЕС, сказано, что массовые убийства, совершённые на контролируемых Россией территориях Украины, навсегда останутся в истории Европы. В тексте подчёркивается, что Россия несёт ответственность за преступления, совёршенные на контролируемой ей территории.
Санкции против России будут обсуждаться представителями стран ЕС 6 апреля. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал дополнительно провести экстренный саммит лидеров союза. По словам политика, главным противником новых санкций остаётся Германия, при этом канцлер ФРГ Олаф Шольц накануне заявил о необходимости ужесточения ограничений против России в связи с массовыми убийствами в Буче.
Москва категорически отрицает обвинения в массовых убийствах и называет сообщения о них сфальсифицированными. В воскресенье Москва объявила, что планирует созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации. В понедельник представитель российского МИД Мария Захарова заявила в телеграме, что согласие на заседание не дала Великобритания, однако Россия будет настаивать на встрече.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению проанализировать информацию об убийстве мирных жителей в Буче и проверить распространение материалов о них на предмет нарушения уголовного законодательства о распространении недостоверной информации о российской армии. Такая статья была добавлена в Уголовный кодекс в экстренном режиме Государственной думой в начале войны с Украиной.
Украинская разведка: РФ налаживает канал контрабанды товаров через Грузию
Россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров, в том числе военного назначения, через территорию Грузии с согласия политического руководства страны. Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
«Из-за введения международных санкций РФ лишилась возможности поставки крупной номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения. Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов», – утверждают в украинском ведомстве.
Кроме того, по данным Киева, на сегодня известно об еще одном канале поставки в РФ товаров военного назначения – Восточной Азии. Через него в страну поставляются запчасти для техники, электроника и оптические приборы.
Также в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляют, что сейчас рассматривается возможность возобновления авиасообщения между Грузией и РФ, пишет УНИАН.
В Службе государственной безопасности Грузии отвергли обвинения украинской разведки, пишет грузинская служба Радио Свобода.
- Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в очередной раз заявил, что Грузия не будет вводить экономические санкции против России.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии. Причиной он назвал «неморальную позицию по отношению к санкциям», а также «преграды для добровольцев», которые хотят помочь Украине. 31 марта, говоря об отзыве посла из Грузии, Зеленский обратился к украинским дипломатам: «не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса – ищите, пожалуйста, другую работу».
Врач Важа Гаприндашвили в составе медгруппы партии «Лело» отправился в Украину
Медицинская группа партии «Лело» отправилась в Украину. В миссии участвуют девять врачей разного профиля. Среди них – Важа Гаприндашвили, который в 2019 году провел 48 дней в заключении в цхинвальской тюрьме.
В партии «Лело» заявляют, что миссия является официальной и полностью согласована с Минздравом Украины.
Как отмечают медики, в течение восьми дней они будут помогать беженцам и раненым в одном из городов на западе Украины.
«Едем в один из городов Ивано-Франковской области. В Кракове к нам присоединится один грузинский врач, работающий в Германии. Мы готовились 4 недели, выяснили, что нужно, какие лекарства, какое оборудование. Мы купили это оборудование. В этом городе большое количество вынужденно перемещенных лиц и раненых. Мы едем на восемь дней и везем с собой то, что нужно этим людям», – заявил член партии «Лело» Вато Сургуладзе.
- Врач Важа Гаприндашвили был задержан российскими пограничниками 9 ноября 2019 года. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия обвинили его в незаконном пересечении де-факто границы. Югоосетинский суд приговорил Гаприндашвили к одному году и девяти месяцам тюремного заключения, однако он был освобожден 28 декабря, проведя в заключении 48 дней.
В Цхинвали в результате взрыва гранаты пострадал гражданин Узбекистана
Один человек пострадал накануне в результате взрыва гранаты в одном из жилых домов в Цхинвали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что в подвальном помещении частного дома во время проведения ремонтных работ подорвалась граната, в результате чего 32-летний гражданин Узбекистана с различными повреждениями был доставлен Республиканский многопрофильный медцентр», – сказали в МВД.
По данным югоосетинского ведомства, выясняются все обстоятельства происшествия.
Коронавирус в Грузии: 208 новых случаев, два пациента скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще два пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 16 758.
За сутки в стране выявили 208 новых случаев коронавируса. Накануне провели 5184 теста: PCR-тестов – 1597, экспресс–тестов на антиген – 3587.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 4,01%, за последние 14 дней составляет 4,39%, за неделю – 3,43%.
Выздоровели еще 685 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 649 430, выздоровевших – 1 628 64.
По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась, сохраняется динамика снижения случаев заражения.
«Мы будем следить за текущими тенденциями и наши дальнейшие решения будут соответствующими», – добавил Гарибашвили.
Отметим, что за сутки вакцинированы от коронавируса лишь девять человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 861 953. Ранее в стране была временно прекращена вакцинация препаратом Pfizer, для граждан доступны лишь вакцины китайского производства.
Подтверждена гибель более 120 детей в результате российского вторжения
Сегодня исполняется 40 дней с начала российского вооружённого вторжения в Украину. Управление Верховного комиссара по правам человека ООН в докладе о происходящем в Украине сообщило, что с начала вторжения подтверждена гибель не менее 1417 мирных граждан страны, в том числе 121 ребёнка. Ещё выше число раненых. По данным Генпрокуратуры Украины, погибли более 160 детей.
Как говорится в докладе ООН, самой частой причиной смерти стали применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары, - сообщает Настоящее Время.
Из доклада не ясно, включены ли в опубликованные цифры те погибшие мирные жители, тела которых были обнаружены после отступления российских войск. Больше всего захоронений и не погребённых тел было обнаружено в городе Буча под Киевом.
Журналисты и представители властей Украины сообщили о десятках тел погибших на улицах Бучи 2 апреля. Некоторые из убитых были со связанными руками. По словам работников спасательной службы, которая занимается поиском и захоронением убитых, обнаружены тела около 330 убитых. Генпрокурор Украина Ирина Венедиктова сообщила, что во всех освобождённых районах Киевской области (не только в Буче) были найдены тела 410 убитых мирных жителей.
Власти Украины утверждают, что большая часть этих людей - жертвы расправ со стороны российских военных. Многие представители стран Запада согласны с такой оценкой. Руководитель британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что внесудебные расправы входили в планы российского вторжения в Украину Об этом он написал в твиттере. О существовании "расстрельных списков" западные СМИ со ссылкой на разведку сообщали ещё до вторжения, Россия тогда их наличие отрицала. Сейчас Минобороны России называет случившееся в Буче провокацией украинской стороны, отрицая причастность российских солдат к убийствам.
Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович опубликовал перечень российских частей и подразделений, которые, по его словам, могут быть причастны к военным преступлениям в Буче, Гостомеле, Ирпене в Киевской области.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне по-русскиобратился к матерям российских солдат. "Я хочу, чтобы каждая мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал вашей России украинский город Буча? Как это всё стало возможным? Российские матери! Даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами?" - сказал Зеленский. "Я хочу, чтобы все руководители Российской Федерации увидели, как выполняются их приказы. Вот такие приказы. Вот такое исполнение. И солидарная ответственность".
Представители стран ЕС заявляют, что на этой неделе рассмотрят вопрос об ужесточении санкций против России. По сообщению Financial Times, обсуждается и эмбарго на экспорт российских энергоносителей и запрет на использование российскими судами европейских портов. Ранее такие меры предлагали страны Балтии и Польша, но большинство стран ЕС было против. После событий в Буче, как пишет издание, голоса сторонников эмбарго звучат всё громче.
Премьер Польши назвал Россию «тоталитарно-фашистским государством»
Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал страны ЕС ужесточить санкции против России, которую он назвал "тоталитарно-фашистским государством". Моравецкий, выступая в Варшаве, высказал мнение, что российские военные устроили в Украине "геноцид", приведя в качестве примера гибель сотен мирных жителей Киевской области, в частности города Буча.
По словам Моравецкого, необходимы "решительные действия", чтобы "сломать военную машину Путина". Среди предложенных польским премьером мер - не просто арест, но конфискация имущества российских банков и олигархов в Европе, а также эмбарго на импорт российских энергоносителей.
Моравецкий также заявил о необходимости санкций против российского общества, в том числе запрета на выдачу виз для всех россиян, кроме тех, кто, как он выразился, "бежит из этой фашистской страны." Польский премьер также призвал ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия" (по последним данным, их более 2 миллионов).
Как заявил Матеуш Моравецкий, главной помехой для ужесточения санкций сейчас является Германия, а не Венгрия, несмотря на прокремлёвскую репутацию венгерского премьера Виктора Орбана. При этом канцлер Германии Олаф Шольц накануне заявил о необходимости ужесточения санкций в связи с массовыми убийствами в Буче. О том же заявил и французский президент Эммануэль Макрон. По его словам, Франция готова обсуждать отказ от российского угля и нефти. Многие страны ЕС ранее подчёркивали, что к отказу от поставок газа из России их экономики не готовы.
Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель в понедельник обвинил Россию в массовых убийствах в Буче, назвав их "зверствами". По его словам, Россия отвечает за все преступления, совершённые на территориях, находящихся под её контролем.
Санкции будут обсуждаться представителями стран ЕС 6 апреля. Польский премьер призвал дополнительно провести экстренный саммит лидеров союза.
Российские власти отрицают причастность России к убийствам жителей Бучи. Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев (официально он является председателем "Единой России") в ответ на предложения Моравецкого заявил, что "можно рассмотреть вопрос о введении симметричных санкций против всех членов и вообще всех голосующих за польскую партию с неблагозвучным названием PiS (правящая партия "Право и справедливость" - РС). Заодно всех негодяев в Польше перечислим поименно". Как при тайном голосовании Медведев намерен определить голосующих за партию, он не пояснил.
Зеленский призвал участников «Грэмми» поддержать Украину
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам церемонии вручения музыкальной награды "Грэмми" призвал их и зрителей поддержать его страну в войне с Россией "любым способом".
"Что меньше всего похоже на музыку, - спросил зрителей Зеленский, и сам же ответил на этот вопрос: "Тишина разрушенных городов и молчание убитых людей". "Поддержите нас любым способом, не молчите, и тогда мир придет в наши города", - сказал президент Украины.
После видеообращения Зеленского перед зрителями выступили американский певец Джон Ледженд, украинская певица Мика Ньютон и поэтесса Люба Якимчук, а также другие украинские исполнители.
В 2022 году награда "Грэмми" вручается в 64-й раз. Изначально планировалось провести церемонию награждения 31 января, однако из-за распространения омикрон-штамма коронавируса её перенесли.
Дуэт Silk Sonic получил награды в категориях "Песня года" и "Запись года"."Лучшим новым исполнителем"названа американская актриса, певица и автор песен Оливия Родриго. Группа Foo Fighters получила премию в трех номинациях - "лучший рок-альбом", "лучшая рок песня" и "лучшее исполнение музыки в жанре рок". Победителем в номинации "Лучшая рэп-песня" стал Канье Уэст. Джазовый музыкант Джон Батист был удостоен наград за лучший альбом и лучшее музыкальное видео.
Президент Грузии: «Буча – преступление против человечества»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала недавно опубликованные шокирующие кадры насилия и свидетельства казней мирных жителей в Украине.
«Трудно представить себе мир, в котором существуют зверства в Буче. Но он здесь. Мы живем в нём. Грузинское прошлое означает, что мы знаем, что представляет собой Буча – преступление против человечества, рана, на заживление которой требуется очень много времени. Украинское сопротивление не падет. Но это никогда не будет забыто», – написала Зурабишвили в Twitter.
Ранее сообщения об убийствах мирных жителей в Киевской области прокомментировали в МИД Грузии.
«Решительно осуждаем резню в Буче и бесчеловечность, направленную против ни в чем не повинных мирных жителей. Мы опустошены сценами жестоких преступлений. Все, кто принимал участие в преступлениях этой войны, должны быть привлечены к ответственности. Мы выражаем искренние соболезнования украинскому народу. Мы стоим вместе с Украиной», – говорится в заявлении МИД Грузии.
Резню в Буче пока не прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
- Вечером 2 апреля стали поступать сообщения, что в пригороде Киева Буче, которую больше месяца занимали российские военные, были обнаружены тела десятков, а возможно, сотен мирных жителей. Украинские войска заняли город на днях, после отхода российской армии. После этого в сетях появились записи, на которых видно, что некоторые улицы города буквально усеяны телами убитых.
- По всей видимости, речь идёт о мирных жителях, убитые одеты в гражданскую одежду, некоторых уже опознали их знакомые. Часть из них, очевидно, погибла при обстрелах, но на фотографиях есть и тела людей со связанными руками. Украинские власти обвиняют в убийстве гражданских российскую армию – это серьёзное военное преступление.
- Россия потребовала созвать Совбез ООН, обвинив Украину в «провокации» в Буче. Минобороны РФ переопубликовало в соцсетях сообщение, в котором убийства в Буче названы постановкой.
МИД Грузии возглавил Илья Дарчиашвили, Давид Залкалиали назначен послом в США
Руководитель администрации правительства Грузии Илья Дарчиашвили назначен главой МИД страны. Экс-руководитель грузинского внешнеполитического ведомства Давид Залкалиали стал послом Грузии в США. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Говоря о назначении Залкалиани послом в Вашингтоне, глава Кабмина отметил, что у него – 30-летний дипломатический стаж. США – важнейший стратегический партнер для Грузии, и цель правительства – перевести отношения с Вашингтоном на новый уровень, сказал Гарибашвили.
Илья Дарчиашвили возглавлял администрацию правительства с марта 2021 года. Ранее он был послом Грузии в Польше; первым заместителем министра регионального развития и инфраструктуры; исполнительным директором и первым заместителем директора Фонда муниципального развития.
«Я уверен, что Илья будет успешным министром иностранным дел, желаю ему успехов. Перед нами сейчас стоит много вызовов. Необходима активность на пути достижения главной национальной цели», – сказал Ираклий Гарибашвили.
- Давид Залкалиани был назначен министром иностранных дел Грузии в июне 2018 года, с января 2021-го он также был вице-премьером страны. С 2016 года должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в США занимал Давид Бакрадзе.
Полицейские задержали пять человек после перестрелки в Тбилиси
Полицейские задержали пять участников перестрелки в Тбилиси, в ходе которой были убиты двое человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии сообщает агентство «Новости-Грузия».
Перестрелка произошла в ночь на 3 апреля недалеко от бывшего спортивного комплекса «Лагуна Вере». По информации МВД, этому предшествовала словесная перепалка с участием примерно 20 человек. Их ссора переросла в физическую конфронтацию, а после был открыт перекрестный огонь.
От полученных ранений скончались 51-летний К.К. и 50-летний В.Г.. По данным СМИ, убиты бизнесмен Вахтанг Гургенидзе и брат экс-министра экономики Грузии Георгия Кобалия – Константин Кобалия.
Еще четверо участников потасовки были госпитализированы с различными телесными повреждениями. До сих пор все они остаются в больнице.
На данном этапе по обвинению в умышленном убийстве задержан 36-летний К.М.. Другому задержанному, 50-летнему Г.К. вменяется в вину умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Сразу трое человек задержаны за недонесение об особо тяжком преступлении: 35-летний Г.Г., 31-летний Г.А. и 32-летний Г.П.. Все трое в прошлом уже были судимы.
«Министерство внутренних дел продолжает мероприятия по задержанию участников преступления и других лиц», — сказано в заявлении.
На данном этапе следствие не говорит о том, что стало причиной массовой драки, завершившейся стрельбой. СМИ называют произошедшее «криминальной разборкой». Утверждается, что стороны пытались разрешить существующий бизнес-спор с помощью «воров в законе», однако их решение оказалось неприемлемым для некоторых участников. Следствие по делу продолжается.
Александр Вучич побеждает на президентских выборах в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич лидирует на выборах главы государства.
По предварительным данным, за Вучича проголосовали более 60 процентов граждан, за его ближайшего конкурента Здравко Поноша – менее 17 процентов. Всего на пост президента Сербии претендовали восемь кандидатов.
На парламентских выборах победу одерживает коалиция "Вместе можем все" во главе с правящей Сербской прогрессивной партией Вучича. За коалицию, по последним данным, проголосовали около 45 процентов избирателей. Таким образом, по словам Вучича, возглавляемая им партия в новом составе парламента имеет все шансы получить 124 или 125 мандатов.
Как отмечают наблюдатели, после выборов Вучичу предстоит решать две основные проблемы: неурегулированные отношения с Косово (Белград не признаёт его независимость и считает частью Сербии) и вопрос санкций против России, введённых после вторжения на территорию Украины. Сербия остаётся единственным кандидатом в члены Евросоюза, который воздержался от их принятия.
После того, как стало известно , что Вучич побеждает на выборах, он заявил, что продолжит политику военного нейтралитета и не будет вступать в военные союзы. Сербия будет стремиться сохранить партнерские и дружеские отношения с Россией и продолжит путь в Евросоюз.
"Никто в Сербии не исключит Достоевского и Чайковского. Сербия будет стараться сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией", - цитируют Вучича местные СМИ.
Правящая партия премьера Орбана лидирует на выборах в Венгрии
В Венгрии правящая партия "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана лидирует по итогам парламентских выборов после подсчёта более половины бюллетеней.
После обработки более 98 процентов бюллетеней у неё – более 53 процентов голосов по партийным спискам и победы в 88 одномандатных округах. Блок из шести оппозиционных партий во главе с Петером Марки-Заи набирает более трети голосов и одерживает верх в 18 одномандатных округах.
Таким образом, правящая партия может рассчитывать на 135 из 199 мест в парламенте, а оппозиционный блок - на 56 мандатов.
Виктор Орбан уже объявил о своей победе на выборах, поблагодарив сторонников в твиттере. Лидер оппозиции признал поражение.
Явка на выборах превысила 63 процента.
Одновременно с парламентскими выборами в Венгрии проходил референдум об отношении к ЛГБТ и сексуальному просвещению в образовании.
Большинство проголосовавших на референдуме, в частности, высказались против проведения занятий по сексуальной ориентации в школах без согласия родителей, а также против продвижения смены пола для несовершеннолетних.
- Премьер-министра Виктора Орбана и его партию обвиняют в сотрудничестве с президентом России Владимиром Путиным, не прервавшемся и после начала войны на территории Украины, а также в коррупции, авторитаризме и экономическом популизме. Орбан и "Фидес" настаивают, что дарят стране мир и стабильность.
- Консервативная политика "Фидес" в отношении ЛГБТ активно критикуется правозащитными организациями и Евросоюзом. В 2021 году парламент принял законопроект о запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды несовершеннолетним, который многие наблюдатели называют очень похожим на закон, принятый в России.
Канцлер ФРГ сообщил о новых санкциях против Кремля после событий в Буче
Против Кремля на фоне сообщений о массовых убийствах мирных жителей в пригороде Киева Буче российскими военными будут введены новые санкции. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он назвал назвал убийства мирных жителей военным преступлением.
Канцлер отметил, что в ближайшее время он обсудит новые ограничения в отношении Кремля с главами стран ЕС. Кроме того, по словам Шольца, Германия продолжит поставлять Украине оружие для обороны от российской армии.
При этом германское издание Welt со ссылкой на правительственные источники в Киеве сообщило, что Берлин отказался поставлять Украине 100 бронетранспортеров Marder. Собеседники издания рассказали, что Киев запрашивал технику, но министр обороны ФРГ в телефонном разговоре с главой Минобороны Украины сообщила, что Германия сама нуждается в запрашиваемой технике. Однако источники Welt утверждают, что представители оборонной отрасли были готовы к поставкам техники Украине.
Бундесвер подтвердил Welt, что поставки бронетранспортеров, действительно, обсуждались, но решение должно приниматься совместно с союзниками по НАТО и принимает его федеральное правительство, а не Минобороны ФРГ.
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с CNN сообщил, что Вашингтон и союзники проводят консультации о введении новых ограничений в отношении России после событий в Буче. Кроме того, по словам Блинкена, Госдепартамент США поможет задокументировать любые зверства, совершенные российскими военными против мирных жителей.
- Вечером 2 апреля стали поступать сообщения, что в пригороде Киева Буче, которую больше месяца занимали российские военные, были обнаружены тела десятков, а возможно, сотен мирных жителей. Украинские войска заняли город на днях, после отхода российской армии. После этого в сетях появились записи, на которых видно, что некоторые улицы города буквально усеяны телами убитых.
- По всей видимости, речь идет о мирных жителях, убитые одеты в гражданскую одежду, некоторых уже опознали их знакомые. Часть из них, очевидно, погибла при обстрелах, но на фотографиях есть и тела людей со связанными руками. Украинские власти обвиняют в убийстве гражданских российскую армию – это серьезное военное преступление.
- Минобороны России отвергло все обвинения в убийствах мирных жителей. В заявлении ведомства говорится, что все фотографии и видеоматериалы являются провокацией и «постановкой киевского режима для западных СМИ».
- Министерство отметило, что российские войска были выведены из Бучи 30 марта, на следующий день после переговоров России и Украины в Турции. Минобороны также ссылается на мэра Бучи Анатолия Федорука, который сообщил, что в городе не осталось российских военных и который при этом не упоминал о расстрелянных мирных жителях.
Кадыров раскритиковал пресс-секретаря Путина за его комментарии
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова - в частности за то, что Песков не поздравил якобы находящегося на территории Украины Кадырова с присвоением ему звания генерал-лейтенанта, а при этом телеведущего Ивана Урганта, уехавшего из России после начала военных действий в Украине, назвал «патриотом».
«Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно, как ни в чем не бывало», - написал Кадыров, добавив, что «шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая» и «надо с этим что-то делать».
Ранее Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что не всех не поддержавших так называемую «специальную военную операцию» российских войск на территории Украины, а также не всех уехавших из России, нужно записывать в предатели и «пятую колонну». «Телеведущий Иван Ургант – большой патриот, я хорошо его знаю, у него может быть своя точка зрения, но он патриот», - сказал пресс-секретарь президента РФ.
При этом, по мнению Пескова, среди тех, кто выступает против войны, есть и «враги государства»: «люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, нападать на героев-военных – вот это враги государства, и с ними мы будем бороться».
- Иван Ургант с семьей покинул Россию 24 февраля. Он уехал в Израиль, оставив в своем инстаграме запись: «Страх и боль. Нет войне». Программа «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала, но пресс-служба не подтверждала информацию о закрытии шоу. Позже Иван Ургант написал, что уехал в отпуск и вернется в Россию.
Двое грузинских дзюдоистов завоевали золото турнира Большого шлема в Анталье
Грузинские дзюдоисты завоевали четыре медали на престижном турнире Большого шлема, который проходил 1-3 апреля в Анталье, пишет агентство «Новости-Грузия».
В заключительный день соревнований Гурам Тушишвили завоевал золотую медаль в весовой категории более 100 кг. В финале грузинский боец победил Алишера Юсупова из Узбекистана.
Еще одну золотую медаль сборной Грузии принес Георгий Терашвили, выступающий в весе до 73 кг. В итоговом поединке 19-летний спортсмен оказался сильнее итальянца Мануэля Ломбардо.
Серебро заработали двое грузинских спортсменов – Лухум Чхвимиани (60 кг) и Лука Майсурадзе (90 кг).
Благодаря этим результатам сборная Грузии разместилась на первом месте итогового медального зачета турнира Большого шлема. Второй идет Франция, а третьей - Бразилия.
Талибы в Афганистане запретили опиумный мак
В Афганистане пришедшее к власти радикальное движение «Талибан» запретило выращивать опиумный мак. Соответствующий указ подписал верховный лидер талибов Хайбатуллы Ахундзады.
При обнаружении урожая мака он будет немедленно уничтожен, а нарушитель привлечен к ответственности в соответствии с законами шариата, говорится в указе.
Также запрещено производство, использование и транспортировка других наркотиков.
Прекращение наркоторговли было одним из главных требований международного сообщества к талибам, которые захватили власть в стране в августе 2021 года. «Талибан» заинтересован в получении доступа к зарубежным финансовым активам Афганистана.
По данным ООН, в 2021 году объем производства опиума в Афганистане вырос на восемь процентов и достиг почти семи тысяч тонн – это 85 процентов от всего опиума, произведенного в мире. Прибыль от производства опиатов в Афганистане могла превысить два с половиной миллиарда долларов. Продажа за пределами страны принесла гораздо больше дохода, утверждают в организации.
Тяжелая экономическая ситуация заставляет многих крестьян выращивать мак, а не обычные сельскохозяйственные культуры, которые не дают столь высокой прибыли.
В Батуми задержан член тбилисского городского собрания
В Батуми задержан член тбилисского городского собрания (Сакребуло») от партии «Гирчи – Больше свободы» Цотнэ Коберидзе.
«Прошел Гарибашвили. Цотнэ снимал видео и назвал его рабом. После этого его задержали», - цитирует друга Коберидзе грузинская служба Радио Свобода.
Стоит отметить, что премьер-министр Иралий Гарибашвили находился в Аджарии в рамках рабочего турне по регионам Грузии. Пресс-служба правительства сообщила, что премьер намерен лично убедиться в том, что предвыборные обещания партии «Грузинская мечта» выполняются.
МИД Украины призвал международные миссии приехать в Бучу
Глава МИД Украины призвал миссии Международного уголовного суда и международных организаций как можно скорее приехать в Бучу и другие города и поселки Киевской области для сбора доказательной базы совершения российской армией военных преступлений и преступлений против человечности. Заявление Дмитрия Кулебы прозвучало в эфире британской радиостанции Times UK radio.
По словам Кулебы, полученные доказательства будут использованы в международных и иностранных судах для привлечения к ответственности тех, кто мог совершить преступления. «Они убивали мирных людей, находясь в этих селах и городах, а также уходя из них», - сказал Кулеба.
Министра также рассказал о массовых преступлениях российской армии на территории Украины, включая убийства, пытки, мародерство, изнасилования. «Невозможно было представить такое в ХХІ веке, но это происходит на наших глазах. Россия хуже ИГИЛ», - подчеркнул Кулеба.
Ранее министр призвал к «немедленным разрушительным санкциям против России» после сообщений об убийствах мирных жителей в Буче. По словам Кулебы, ограничения должны включать эмбарго на российские энергоносители, закрытие всех портов для российских судов и товаров и отключение всех российских банков от SWIFT.
Российский МИД заявление украинской стороны пока не прокомментировал.
Вечером 2 апреля стали поступать сообщения, что в пригороде Киева Буче, которую больше месяца занимали российские военные, были обнаружены тела десятков, а возможно, сотен мирных жителей. Украинские войска заняли город на днях, после отхода российской армии. После этого в сетях появились записи, на которых видно, что некоторые улицы города буквально усеяны телами убитых.
По всей видимости, речь идет о мирных жителях, убитые одеты в гражданскую одежду, некоторых уже опознали их знакомые. Часть из них, очевидно, погибла при обстрелах, но на фотографиях есть и тела людей со связанными руками. Украинские власти обвиняют в убийстве гражданских российскую армию, - это серьезное военное преступление. Москва это не комментирует, но российское Минобороны переопубликовало в соцсетях сообщение, в котором убийства в Буче названы постановкой.
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