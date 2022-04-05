Заявление Киева о контрабанде подсанкционных товаров в РФ: СГБ Грузии требует доказательств

В Службе государственной безопасности Грузии (СГБ) призвали Украину предоставить доказательства того, что Россия «налаживает канал контрабанды подсанкционных товаров, в том числе военного назначения, через территорию Грузии с согласия политического руководства страны».

«Украинская военная разведка распространила информацию, согласно которой грузинские спецслужбы якобы имеют тайные связи с соответствующими службами Российской Федерации с целью организации контрабанды товаров через территорию Грузии.

Это действие является особо тяжким уголовным преступлением в соответствии с законодательством Грузии. Мы призываем украинскую сторону немедленно предоставить нам доказательства этой информации в целях правового реагирования на них. Власти Грузии будут бескомпромиссными в любом возможном случае подобного преступления», – сказано в заявлении.

В СГБ говорят, что накануне прошла встреча с представителем посольства Украины в Грузии «в целях обмена информацией».

«В ходе встречи Служба государственной безопасности поинтересовалась основаниями для распространения этой информации и просила предоставить подробную информацию по этому поводу. Напоминаем украинской стороне, что взаимный обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.

В противном случае заявление будет считаться дезинформацией, крайне недружественным и провокационным шагом, который направлен на провоцирование внутренних беспорядков в Грузии, вольно или невольно служащим интересам враждебных Грузии сил», – говорится в заявлении СГБ.

Накануне в грузинском Минфине заявили, что обвинение Киева – «беспочвенное и абсурдное».