После Бучи

Свидетельства об убийствах и пытках мирных жителей в Буче и других городах в Киевской области повергли в шок мировое сообщество. Европейские лидеры заявили о необходимости независимого расследования, а также введения новых, более жестких санкций против России. Сам президент Украины Владимир Зеленский обвинил российские власти в геноциде украинцев во время посещения города Бучи, но повторил, что готов к мирным переговорам с Москвой.

– Что сделал вашей России украинский город Буча? – спросил президент Владимир Зеленский российских матерей в своем видеообращении. Этот вопрос не дает покоя многим с тех пор, как после ухода российских войск появились свидетельства убийств мирных граждан Бучи.

«Российские матери! Даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами? Вы не могли не знать, что внутри ваших детей. Вы не могли не заметить, что они лишены всего человеческого. Нет души. Нет сердца. Они убивали сознательно и с удовольствием. Я хочу, чтобы все руководители России увидели, как выполняются их приказы. Вот такие приказы. Вот такое исполнение. И солидарная ответственность. За эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами руки, которые лежат на улицах. За выстрелы в затылок связанным людям. Вот так сейчас будет восприниматься российское государство. Это ваш образ».

Украинские вооруженные силы контроль над Бучей вернули первого апреля. Тогда же появилась первая информация о дорогах, усеянных трупами гражданских лиц. Само Минобороны РФ сообщало 31 марта, что, покидая город, российские военные ведут «зачистку». Однако в Москве категорически отрицают причастность российских военных к убийствам мирных жителей. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал информацию и видеокадры из Бучи «инсценировкой»:

«На днях очередная информационная атака была предпринята в г. Буче Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами и достигнутыми договоренностями. Через несколько дней там была устроена инсценировка, которую украинские представители и их западные покровители разгоняют по всем каналам и социальным сетям. Российские военные полностью вышли из этого города 30 марта с.г., 31 марта с.г. мэр г. Бучи торжественно говорил, что у него все в порядке. Спустя еще два дня увидели, как на улицах организована та самая постановка, которую сейчас пытаются использовать в антироссийских целях. Затребовали срочное проведение заседания Совета безопасности ООН по этому вопросу. Усматриваем в таких провокациях прямую угрозу международному миру и безопасности», – заявил Сергей Лавров в ходе встречи с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам М. Гриффитсом в Москве. Там же он сообщил, что Россия от Великобритании, как от председателя СБ ООН в этом месяце, пока не получила подтверждения проведения заседания. «Будем требовать от председателя выполнения его функций», – добавил Лавров.

Созыва Совбеза ООН по Буче потребовала и Украина. Как предположил президент Зеленский, заседание состоится завтра.

Прибыв сегодня в Бучу, Зеленский в беседе с журналистами заявил, что Россия совершила в Украине военные преступления и геноцид. При этом, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си, он сказал, что по-прежнему выступает за мирные переговоры с Россией: «Мы продолжим дипломатические и военные усилия».

В этих усилиях Украине более активно помогать призвал сегодня европейских лидеров премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, россияне создают «карту геноцида XXI века», что названия украинских населенных пунктов Буча, Ирпень, Гостомель, Мотыжин каждый запомнит до конца жизни. Польский лидер потребовал незамедлительных действенных санкции, а также создания независимой комиссии для расследования военных преступлений в Украине:

«Те, кто не реагирует на это, являются также ответственными за преступления. Каждый, кто позволит случиться очередной такой трагедии снова, также несет за это ответственность. Я призываю лидеров ЕС действовать решительно, к действиям, которые окончательно сломают путинскую военную машину, приведут конфискации российских активов в банках Западной Европы, которые лишат ее кислорода, которые приведут к конфискации имущества олигархов, поддерживающих агрессивную политику Путина».

Назвав Россию «тоталитарно-фашистской страной», Матеуш Моравецкий обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону:

«Господин президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным? Чего вы достигли, вы смогли предотвратить хотя бы какие-то действия, которые имели место? С преступниками не ведутся переговоры, с преступниками нужно бороться. С Гитлером никто не вел переговоры, или вы вели бы переговоры с Гитлером, Сталиным, Пол Потом?»

Польский лидер обратился и к лидерам Германии, назвав Берлин препятствием к принятию более жестких санкций по отношению к России.

Возможно, бойня в Буче изменит позицию европейских лидеров. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил полностью остановить закупки странами ЕС угля и нефти из России. Канцлер Германии Олаф Шольц накануне заявил о необходимости ужесточения ограничений против России в связи с массовыми убийствами в Буче. Однако, как предполагают аналитики, об эмбарго нефти и газа разговор не зайдет.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов послать в Украину совместные бригады следователей Европола и Евроюста (агентство Европейского союза, имеющее дело с судебными органами), чтобы задокументировать военные преступления.

США потребовали исключения РФ из Совета по правам человека ООН.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала недавно опубликованные шокирующие кадры насилия и свидетельства казней мирных жителей в Украине на своей странице в Twitter:

«Грузия благодаря своему прошлому понимает, что такое Буча – преступление против человечества, рана, на заживление которой требуется очень много времени».

Осудили резню в Буче и бесчеловечность и в грузинском МИДе. Однако этой темы, в отличие от своих европейских коллег, премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня не коснулся. Накануне он еще раз заявил, что Грузия не намерена вводить санкции против России. На фоне мировой реакции вокруг Бучи и в связи с позицией главы грузинского государства многие в Грузии особенно болезненно восприняли заявление украинской разведки о том, что россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров, в том числе военного назначения, через территорию Грузии с согласия политического руководства страны. Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Минфин Грузии категорически опроверг информацию. В «Грузинской мечте» обвинение Киева назвали «беспочвенным и абсурдным» и сочли продолжением козней, которые устраивают соратники Михаила Саакашвили, бывшие высокопоставленные чиновники времен «Нацдвижения», которых, как отметил один из лидеров правящей партии депутат Георгий Кахиани, приблизили к себе украинские власти:

«Все это оскорбительно для нашей страны. Обвинения не соответствуют действительности. Возникает вопрос, не связаны ли они с той гибридной войной, которая ведется против нашей страны. Возникает вопрос и потому, что эта информация идет от той службы, заместителем главы которой совсем недавно был назначен Гия Лорткипанидзе (бывший замминистра МВД Грузии)».

Такая позиция грузинских властей вызывает возмущение в оппозиции. Она напомнила, что опасения ЕС, что Тбилиси может оказаться черной дырой для обхода санкций, ранее высказал и посол Франции в Грузии. В Вашингтоне и Брюсселе не раз предупреждали, что реакция Запада будет строгой по отношению к тем странам, которые постараются помочь России в этом вопросе.

Между тем новые санкции против России будут обсуждаться представителями стран ЕС 6 апреля. Европейский совет возложил ответственность на Москву за массовые убийства гражданского населения в пригородах Киева. А президент США Джо Байден вновь призвал судить российского президента Владимира Путина за военные преступления.

«Мы должны продолжить снабжать Украину оружием, которое необходимо ей для борьбы. И мы должны собрать все детали (случившегося в Киевской области) для реального судебного процесса по военным преступлениям. Этот парень (Путин) жесток, и то, что происходит в Буче, возмутительно, и все это видели», – заявил президент Джо Байден, пообещав, что Вашингтон также будет добиваться введения дополнительных санкций против России.