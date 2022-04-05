Министр культуры Грузии: Украина стала заповедником для сбежавших криминалов

Министр культуры и вице-премьер Грузии Тея Цулукиани призвала руководство Украины «не поддаваться» рассказам криминалов – так в правящей партии «Грузинская мечта» называют своих оппонентов в самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение».

Некоторые представители ЕНД, которые были в правительстве Грузии в период президентства Михаила Саакашвили, в настоящее время работают в правительстве Украины. В «Грузинской мечте» считают, что именно эти люди способствуют созданию напряженности в отношениях между Киевом и Тбилиси, передает агентство «Новости-Грузия».

«Не наша вина в том, что еще в период моего пребывания на посту министра юстиции Украина превратилась в заповедник сбежавших из Грузии криминалов. Поэтому я бы пожелала, чтобы правительство Украины не поддавалось на рассказы криминалов», — заявила Цулукиани сегодня на брифинге.

Министр ответила на обвинения Киева. Украина подозревает правительство Грузии в покровительстве каналу контрабанды в Россию для обхода международных санкций.

Цулукиани обратилась к своей украинской коллеге – вице-премьеру Ирине Верещук, подчеркнув, что границы Грузии строго контролируются.

«Эти границы контролируются именно для того, чтобы любой санкционированный материал или товар, будь то военного или двойного назначения, не обходил строгий таможенный мониторинг на наших границах. Это реальность. Все остальное – грязная ложь», – подчеркнула Цулукиани.