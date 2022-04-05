Неплодотворный финал шестого созыва

В Сухуме прошло финальное заседание последней сессии абхазского парламента шестого созыва. Большую часть вопросов повестки после громких дискуссий принять не удалось. Не прошел закон «О стратегических объектах Республики Абхазия», не удалось поднять планку избирательного ценза для кандидатов в депутаты, была отвергнута и попытка обратиться в Государственную Думу России с просьбой предоставить возможность приобретать автомобильные бензины и иное топливо по оптовым ценам.

Первый закон «О стратегических объектах Республики Абхазия», который представлял коллегам депутат Алхас Джинджолия, был прямо связан с полемикой между депутатами и правительством по теме приватизации энергетических объектов.

Закон называет «стратегическими объектами» имущество, имеющее социально-экономическое и военно-оборонное значение для устойчивого развития общества.

К таким объектам относится имущество, находящееся в ведении министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Агентства правительственной связи. А также объекты оборонного производства, энергетики, в том числе, генерирующие установки и передающие магистральные электролинии, включая комплекс «ИнгурГЭС»; объекты системы воздушного движения и авиации, воздушные линии, взлетно-посадочные полосы; республиканские железные и автомобильные дороги и вокзалы; причалы пристаней, гидротехнические сооружения, маяки; объекты связи, телерадиовещания, информационные и телеграфные агентства.

Стратегические объекты не подлежат приватизации, депутаты надеялись с помощью закона сохранить их под контролем государства.

Депутат Батал Табагуа возражал против принятия закона на том основании, что он написан «под энергетику, а закон под одну вещь не делается». Энергетику и так защищает соответствующий закон, который определяет, что ее объекты могут находиться только в собственности государства. Малые ГЭС, которых в Абхазии, по словам Табагуа, много, государству ремонтировать невыгодно, значит, пусть их восстанавливают предприниматели.

Депутат Леонид Чамагуа считает, что можно своими силами без иностранных инвесторов привести энергетику в порядок и сохранить при этом над ней контроль:

«Мы все прекрасно понимаем, что энергетика должна быть под контролем государства. В законе «Об энергетике» нет ни одного запрета на вложение инвестиций в эту сферу. Другое дело, что там есть государственное регулирование. Если мы позволим какой-то из иностранных компаний войти сюда и приобрести нашу энергосистему, мы понимаем, чем это закончится. Это будет тотальный контроль за нашим государством и за нашим населением. Мы в состоянии в течение пяти лет вложить деньги в нашу энергосистему и вывести ее на достойный уровень. Обеспечить своих граждан качественным электричеством и регулировать тарифы. Что произойдет, если сюда придет инвестор? Он сделает ровно то же самое, что можем сделать мы, но электричество будет стоить от 4 до 10 рублей. Если это сделаем мы сами, у нас электричество будет стоить в два-три-пять раз ниже, от рубля до двух. Но мы этим путем идти не хотим, вот поэтому происходит все, что происходит здесь».

Закон о стратегических объектах не прошел, за него проголосовали только 11 депутатов.

Далее приступили к поправкам в закон «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента РА» и попытались обязать кандидатов участвовать в дебатах на государственном телевидении, а также изменить образовательный ценз, чтобы баллотироваться в парламент могли только люди с высшим образованием.

Ни одна из этих инициатив не прошла, их резко критиковал депутат Батал Табагуа. Он категорически возражал против обязательного участия в дебатах, призывал не решать за избирателей, за кого им голосовать, и приводил такие аргументы: «А если он заболел? А если он не хочет? Есть люди, умеющие прекрасно выступать, но при этом не способные действовать». Его упорство не сокрушили утверждения коллег, что должность депутата – публичная и кандидат должен уметь выступать; что у избирателей не будет возможности определиться с выбором, если они не увидят кандидата и ничего не узнают о его взглядах и планах, не увидят публичной полемики.

Требование ввести образовательный ценз и сделать высшее образование для депутата обязательным Табагуа опроверг следующим утверждением:

«Кого-то из здесь сидящих кто-то спрашивал, есть у него диплом или нет диплома? Если это хороший водитель, который имеет профессию и его любят… Это – представительская власть. Человека, которого представляет определенный округ и говорит, что это наш выбор, мы ему верим… Законы пишут специалисты, а депутат парламента, который сюда приходит, он свое мнение по тому или иному закону говорит. Я лично хочу сказать, что это – Народное Собрание, и вы не должны уходить от названия».

Кто будет работать в профильных комитетах, таких, например, как бюджетный или правовой? Как «водитель» будет читать законы и высказывать свое мнение о них? Законодательная ветвь власти все-таки требует определенного образовательного ценза, говорили ему коллеги. Но переспорить Табагуа не удалось. Закон сняли с обсуждения, потому что стало понятно, что он не пройдет: на заседание пришло 24 депутата, один (Табагуа) был против, значит, необходимого конституционного большинства нет. Решили не рисковать и отложили закон для следующего созыва.

Зато удалось принять поправки в закон «О статусе депутата Народного Собрания – Парламента РА» и обязать комитеты представлять ежеквартальные и ежегодные отчеты о выполнении плана законотворческой деятельности; обязать депутатов представлять итоговый пятилетний отчет о своей работе для избирателей в форме печатного текста или видеоформата и возложить на пресс-службу парламента информирование избирателей о его работе в программе «Парламентский час» на государственном телевидении.

Под конец последнего заседания последней сессии депутат Астамур Логуа уговаривал депутатов принять обращение в Государственную Думу Российской Федерации с просьбой «оказать содействие в вопросе предоставления Республики Абхазия возможности приобретать автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо по ценам оптовых поставок».

Ему возразила депутат Натали Смыр, по ее мнению, несерьезно обращаться в Госдуму с такой просьбой, так как подобные вопросы относятся к компетенции правительства, парламент их не решает.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия